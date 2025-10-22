Ban Ki-moon visita el pabellón LEPAS del Grupo Chery para promover un futuro de movilidad más ecológico

WUHU, China, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 20 de octubre, durante la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery 2025, Ban Ki-moon, octavo Secretario General de las Naciones Unidas y presidente de la Fundación Ban Ki-moon, visitó la Sala de Exposiciones de Ecosistemas de la cumbre y recorrió el pabellón de LEPAS, la recién lanzada marca global de nuevas energías del Grupo Chery. Como defensor veterano del desarrollo sostenible, la visita de Ban aportó una perspectiva internacional a LEPAS y puso de relieve su compromiso compartido con el avance de la movilidad ecológica en todo el mundo.

En el pabellón de LEPAS, Ban Ki-moon exploró el área de exhibición y observó tres modelos de la marca: el LEPAS L8, el LEPAS L6 y el LEPAS L4. Aprendió en detalle sobre la filosofía de sostenibilidad, las innovaciones tecnológicas y el ecosistema de usuarios de LEPAS, y elogió a la marca por su visión de futuro y su solidez tecnológica para integrar conceptos ecológicos en la movilidad diaria.

Desarrollada por el Grupo Chery para el mercado global, LEPAS ha priorizado la movilidad ecológica desde sus inicios. Al integrar la sostenibilidad en el ADN de su marca, se posiciona como la "Marca Preferida para una Vida de Movilidad Elegante" y es pionera en una nueva categoría de "Conducción Elegante".

A medida que la globalización y la sostenibilidad siguen convergiendo, LEPAS profundizará su compromiso con el desarrollo sostenible. Guiada por su filosofía de Tecnología Elegante, la marca seguirá ofreciendo productos y servicios ecológicos de alta calidad, creando experiencias de movilidad más ecológicas y refinadas para usuarios de todo el mundo y contribuyendo con la fortaleza de las marcas chinas a los objetivos globales de desarrollo sostenible.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802279/2.jpg