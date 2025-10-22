Pan Ki-mun navštívil pavilon LEPAS skupiny Chery, aby podpořil ekologičtější budoucnost mobility
News provided byChery Group
Oct 22, 2025, 09:41 ET
WU-CHU, Čína, 22. října 2025 /PRNewswire/ -- 20. října, během mezinárodního summitu uživatelů Chery 2025 navštívil Pan Ki-mun, 8. generální tajemník Organizace spojených národů a předseda Pan Ki-munovy nadace, výstavní síň ekosystémů a prohlédl si pavilon LEPAS – nově spuštěnou globální značku nové energie skupiny Chery. Pan je dlouholetý zastánce udržitelného rozvoje. Jeho návštěva přinesla značce LEPAS mezinárodní perspektivu a zdůraznila jejich společný závazek k prosazování zelené mobility po celém světě.
V pavilonu LEPAS si Pan Ki-mun prohlédl výstavní plochu a seznámil se se třemi modely značky. Jsou to LEPAS L8, LEPAS L6 a LEPAS L4. Podrobně se seznámil s koncepcí udržitelnosti, technologickými inovacemi a uživatelským ekosystémem LEPAS a pochválil značku za její progresivní vizi a technologickou sílu při zařazování ekologických konceptů do každodenní mobility.
Společnost LEPAS, vyvinutá skupinou Chery Group pro globální trh, klade od svého založení důraz na ekologickou mobilitu. Udržitelnost je zakotvena v DNA značky, která se profiluje jako „preferovaná značka pro elegantní mobilitu" a je průkopníkem nové kategorie „elegantního řízení".
Vzhledem k pokračujícímu sbližování globalizace a udržitelnosti bude LEPAS prohlubovat svůj závazek k udržitelnému rozvoji. V souladu se svou koncepcí elegantní technologie bude značka i nadále poskytovat ekologické, vysoce kvalitní produkty a služby, vytvářet ekologičtější a sofistikovanější zážitky z mobility pro uživatele po celém světě a přispívat silou čínských značek ke globálním cílům udržitelného rozvoje.
WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?
Newsrooms &
Influencers
Digital Media
Outlets
Journalists
Opted In
Share this article