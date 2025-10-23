Ban Ki-moon Kunjungi Paviliun Pameran LEPAS dari Chery Group, Dorong Masa Depan Mobilitas yang Lebih Ramah Lingkungan

Di paviliun pameran LEPAS, Ban Ki-moon mengeksplorasi area pameran dan melihat tiga model unggulan— LEPAS L8, LEPAS L6, dan LEPAS L4. Ia juga mempelajari filosofi keberlanjutan, inovasi teknologi, serta ekosistem LEPAS. Ban ikut memuji visi LEPAS serta keunggulan teknologi yang menyatukan konsep ramah lingkungan dalam mobilitas sehari-hari.

Dikembangkan Chery Group untuk pasar global, LEPAS mengutamakan konsep mobilitas hijau sejak awal berdiri. Dengan menjadikan pembangunan berkelanjutan bagian dari DNA merek, LEPAS menempatkan diri sebagai "Merek Pilihan untuk Gaya Hidup Mobilitas Elegan" serta pelopor kategori baru "Elegant Driving".

Setelah globalisasi semakin terkait erat dengan keberlanjutan, LEPAS berkomitmen memperkuat kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan filosofi Elegant Technology, LEPAS akan terus menghadirkan produk dan layanan ramah lingkungan yang bermutu tinggi — menciptakan pengalaman mobilitas yang lebih hijau dan elegan bagi pengguna di seluruh dunia, serta membawa kontribusi nyata dari merek Tiongkok untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di dunia.

SOURCE Chery Group