Ban Ki-moon odwiedza pawilon LEPAS należący do Grupy Chery, wspierając bardziej ekologiczną przyszłość mobilności

WUHU, Chiny, 22 października 2025 r. /PRNewswire/ -- 20 października podczas Międzynarodowego Szczytu Użytkowników Chery 2025, Ban Ki-moon, 8. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz przewodniczący Fundacji Ban Ki-moona, udał się do hali wystawowej Ecosystem Exhibition Hall i zwiedził pawilon LEPAS, nowo uruchomionej globalnej marki pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii Grupy Chery. Jako wieloletni orędownik zrównoważonego rozwoju, Ban wniósł do LEPAS międzynarodową perspektywę, podkreślając wspólne zaangażowanie w rozwój ekologicznej mobilności na całym świecie.

W pawilonie LEPAS Ban Ki-moon zapoznał się z ekspozycją oraz obejrzał trzy modele marki - LEPAS L8, LEPAS L6 i LEPAS L4. Szczegółowo zapoznał się z filozofią zrównoważonego rozwoju marki LEPAS, innowacjami technologicznymi oraz ekosystemem użytkowników, chwaląc markę za wizjonerskie podejście i potencjał technologiczny w łączeniu idei ekologicznych z codzienną mobilnością.

Marka LEPAS, stworzona przez Grupę Chery z myślą o rynku globalnym, od początku swojego istnienia stawia na zieloną mobilność jako element kluczowy. Wpisując zrównoważony rozwój w swoje DNA, pozycjonuje się jako „marka preferowana przez miłośników eleganckiej mobilności" i wyznacza nową kategorię - „Elegancką jazdę".

W miarę jak globalizacja i zrównoważony rozwój coraz bardziej się przenikają, LEPAS zamierza pogłębiać swoje zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Kierując się filozofią „Eleganckiej technologii", marka będzie nadal dostarczać przyjaznych dla środowiska, wysokiej jakości produktów i usług - tworząc bardziej ekologiczną i wyrafinowaną mobilność dla lepszych wrażeń użytkowników na całym świecie oraz wnosząc wkład jako marka chińska w realizację globalnych celów zrównoważonego rozwoju.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2802279/2.jpg