Blokees سجّلت ظهورها الأول في معرض تايلاند للألعاب 2026 وعرضت مجموعة متنوعة من المنتجات

شنغهاي، 7 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- في الفترة من 2 إلى 5 أبريل، سجّلت Blokees، العلامة التجارية لألعاب الشخصيات التركيبية، ظهورها الأول في معرض تايلاند للألعاب 2026، معلنةً عن فئتَيها الرئيسيتين: Blokees Model Kits (نماذج تركيب Blokees) وBlokees Wheels، وكاشفةً عن محفظة منتجات متنوعة تضم أكثر من 300 منتج عبر 17 ملكية فكرية معترف بها عالميًا، من بينها ألترامان، والمتحوّلون، ودي سي، وإيفانجيليون، وناروتو، والمينيون، وعالم الديناصورات، وهاتسوني ميكو، وHero Infinity. كما شهد الحدث الظهور العالمي الأول لأربعة نماذج تركيب جديدة، لتبرز بوصفها من أبرز محطاته.

حضر ماريو ماورر حفل الافتتاح الخاص بـ Blokees في معرض تايلاند للألعاب ضيفًا خاصًا، وشارك في تفاعلات مباشرة مع المستهلكين.

في فئة Blokees Model Kits، عرضت Blokees سلسلة Champion وسلسلة Legend وسلسلة Fantastic، التي تضم ملكيات فكرية شهيرة مثل المتحوّلون ودي سي وMega Man وسانت سيا وإيفانجيليون وناروتو. وعُرض على المستهلكين أكثر من 50 منتجًا. ومن بين أبرز الإطلاقات الجديدة، استأثرت أربعة نماذج باهتمام واسع من المعجبين، وهي: Blokees Saint Seiya-Champion Class-12-Phoenix Ikki، وBlokees Saint Seiya-Champion Class-14-Andromeda Shun، وBlokees DC-Champion Class 05-Batman (HUSH)، وBlokees DC-Champion Class 06-Catwoman (Hush).

كذلك أبرزت Blokees سلسلتَي HERO5 وHERO10، اللتين تضمان ملكيات فكرية معروفة تشمل المتحوّلون وسانت سيا وناروتو، لتلبية اهتمامات المستهلكين المهتمين بنماذج مقتنيات بطابع الأبطال.

قدّمت سلسلة DaaLaMode مجموعة من المنتجات المستوحاة من ملكيات فكرية شهيرة مثل هاتسوني ميكو، استهدافًا للمستهلكات. في المقابل، قدّمت سلسلة TERRAVENTURE نماذج تركيب بطابع الطبيعة والمخلوقات مستندة إلى عالم الديناصورات، موسّعةً بذلك محفظة منتجات Blokees عبر شرائح مختلفة من المستهلكين.

في فئة Blokees Wheels، التي تدمج التركيب واللعب والتخصيص، تندرج المنتجات ضمن الفئات C وE وS. وتشمل التشكيلة عروضًا قائمة على ملكيات فكرية من المتحوّلون وألترامان وباتمان، مع تعاونات مرتقبة تشمل فاست أند فيوريوس وفورد.

على صعيد منظومة المستهلكين العالمية، أبرزت Blokees منظومتها BFC (Blokees Family Creator). وعُرضت في تايلاند للمرة الأولى أعمال مختارة من Stellar Season ضمن النسخة الثالثة من مسابقة الإبداع BFC لعام 2025، بما يعكس مستوىً عاليًا من الإبداع والتفاعل لدى المستخدمين. كما أُعلن رسميًا عن انطلاق Season of Awakening، النسخة الرابعة من مسابقة الإبداع BFC لعام 2026، بما يعزّز المشاركة العالمية.

في إطار استراتيجيتها القائمة على "جاذبية عالمية، وتسعير متدرّج، وترويج عالمي"، تواصل Blokees توسّعها في جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية. وتتحول تايلاند بسرعة إلى مركز استراتيجي ضمن توسّعها الإقليمي، فيما تعمل الشركة على تعزيز ابتكار المنتجات وتحقيق نمو مدفوع بالمجتمع على مستوى العالم.

