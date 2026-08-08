Coolita تطلق Indonesia FAST Media Alliance، أول تحالف إعلامي من نوعه في إندونيسيا، بمشاركة جهات بث تلفزيوني رائدة

جاكرتا، إندونيسيا، 8 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أُطلق في جاكرتا أول تحالف في القطاع بإندونيسيا مخصص لنموذج البث التلفزيوني المجاني المدعوم بالإعلانات (FAST)، ويضم جهات بث تلفزيوني وشركات تكنولوجيا ومؤسسات إعلامية بهدف دعم التحول الرقمي في قطاع التلفزيون.

تأسس Indonesia FAST Media Alliance بمبادرة مشتركة من Coolita وChina Intercontinental Communication Center (CICC). ويضم التحالف في عضويته التأسيسية أبرز جهات البث التلفزيوني العامة والخاصة في إندونيسيا، وهي TVRI وMetro TV وGARUDA TV وBTV وJawa Pos Multimedia وJAKTV، فيما تؤدي Tencent Cloud دور الشريك التقني.

يجمع FAST بين تجربة التلفزيون الخطي المألوفة وإيصال المحتوى عبر الإنترنت والبث المدعوم بالإعلانات. يتزايد اعتماد جهات البث التلفزيوني حول العالم على FAST لتوسيع نطاق انتشار قنواتها، وإيصال المحتوى المحلي إلى جمهور التلفزيون المتصل، وتطوير نماذج جديدة للتوزيع الرقمي.

يهدف التحالف الجديد إلى مساعدة جهات البث التلفزيوني الإندونيسية على استكشاف آفاق هذا التحول. وسيعمل الأعضاء معًا على تطوير قنوات FAST وتوزيع المحتوى الرقمي والتعاون في مجال التكنولوجيا، مع الحفاظ على مزايا البث التلفزيوني المفتوح. ومن المتوقع كذلك أن يسهم التحالف في توسيع نطاق التعاون بين قطاع الإعلام في إندونيسيا والشركاء الدوليين.

بصفتها إحدى الجهتين المبادرتين، تدير Coolita منصة للتلفزيون الذكي في أكثر من 100 دولة ومنطقة، وتخدم أكثر من 40 مليون مستخدم حول العالم، منهم أكثر من خمسة ملايين مستخدم في إندونيسيا. وتوفر خدمة FAST التابعة لها، Coolita Channel، أكثر من 1,000 قناة مجانية في فئات تشمل الأخبار والرياضة والأفلام وغيرها، بما يتيح لجهات البث التلفزيوني منصة توزيع راسخة عبر التلفزيون المتصل (CTV).

أُعلن عن التحالف خلال انعقاد China–Indonesia Youth Cultural Exchange Series في جاكرتا، حيث ناقش ممثلو القطاع مستقبل التلفزيون والإعلام الرقمي وFAST. واتفق المشاركون على أنه، مع استمرار التوجه نحو المشاهدة عبر التلفزيون المتصل (CTV)، سيؤدي توثيق التعاون بين جهات البث التلفزيوني ومزودي التكنولوجيا وشركاء المحتوى دورًا مهمًا في دعم المرحلة المقبلة من قطاع التلفزيون في إندونيسيا.

يهدف Indonesia FAST Media Alliance إلى أن يكون منصة مفتوحة للقطاع، ومن المتوقع أن يتوسع مع مشاركة المزيد من جهات البث التلفزيوني ومالكي المحتوى وشركاء المنظومة في تطوير سوق FAST في إندونيسيا.