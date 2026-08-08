Coolita、インドネシアの主要放送局と同国初のFASTメディア連合を設立

インドネシア・ジャカルタ、2026年8月8日 /PRNewswire/ -- インドネシア初となるFAST（広告付き無料ストリーミングテレビ）に特化した業界連合がジャカルタで発足し、テレビのデジタル変革を後押しするため、放送局、テクノロジー企業、メディア団体が結集しました。

Indonesia FAST Media Allianceは、CoolitaとChina Intercontinental Communication Center（CICC）が共同で立ち上げたものです。創設メンバーには、インドネシアを代表する公共・民間放送局のTVRI、Metro TV、GARUDA TV、BTV、Jawa Pos Multimedia、JAKTVが名を連ね、Tencent Cloudが技術パートナーを務めています。

FASTは、リニアテレビで慣れ親しんだ視聴体験に、インターネット配信と広告付きストリーミングを組み合わせたものです。世界各地で、放送事業者は自社チャンネルのリーチを拡大し、ローカルコンテンツをコネクテッドTVの視聴者に届け、新たなデジタル配信モデルを開発するために、FASTをますます活用しています。

この新たなアライアンスは、インドネシアの放送事業者がこうした移行を検討できるよう支援することを目的としています。加盟団体は、無料放送の強みを維持しつつ、FASTチャンネルの開発、デジタルコンテンツ配信、技術面での協業を進めます。このアライアンスは、インドネシアのメディア業界と海外パートナーとのより幅広い協力を後押しすることも期待されています。

共同発起者のCoolitaは、100を超える国・地域でスマートテレビプラットフォームを運営し、インドネシアの500万人超を含む、世界4,000万人超のユーザーにサービスを提供しています。同社のFASTサービスCoolita Channelは、ニュース、スポーツ、映画などの幅広いジャンルで1,000を超える無料チャンネルを展開し、放送事業者に確立されたCTV配信プラットフォームを提供しています。

このアライアンスは、ジャカルタで開催された中国・インドネシア青年文化交流シリーズ（China–Indonesia Youth Cultural Exchange Series）で発表され、同イベントでは業界関係者がテレビ、デジタルメディア、FASTの将来について議論しました。参加者は、視聴形態がCTVへと移行し続ける中、放送事業者、テクノロジープロバイダー、コンテンツパートナー間のより緊密な連携が、インドネシアのテレビ業界の次の段階を支える上で重要な役割を果たすとの認識で一致しました。

Indonesia FAST Media Allianceは、オープンな業界プラットフォームとして位置づけられており、より多くの放送事業者、コンテンツ保有者、エコシステムパートナーがインドネシアのFAST市場の発展に参画するにつれ、同アライアンスが拡大していくことが期待されています。

SOURCE Coolita Technology PTE. LTD