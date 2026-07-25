Shanghai Electric تستعرض مصفوفة روبوتات الذكاء المجسَّد وحلول المصانع الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي في معرض WAIC 2026

المجموعة تضم روبوتات بشرية مع 41 درجة من الحرية ، روبوتات فحص الأنابيب مع دقة تحديد التموضع ± 1 مليمتر ، و 51 من وكلاء الذكاء الاصطناعي من الدرجة الصناعية

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شنغهاي, 25 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- غالبًا ما تتضمن العمليات في تصنيع المعدات المتطورة مساحات محدودة وأجسام معقدة ومهام تلاعب دقيقة تتطلب دقة مستدامة ومستقرة. في "مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2026" و"الاجتماع رفيع المستوى حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي" (WAIC 2026) ، استعرضت شركة "شنغهاي إلكتريك" (Shanghai Electric) (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز SEHK): 02727، والمدرجة في بورصة شنغهاي بالرمز SSE: 601727) محفظتها الشاملة من حلول الذكاء المجسَّد المصممة خصيصًا لمجموعة من السيناريوهات الصناعية.

تحت عنوان "ذكاء اصطناعي للجميع: فريق ذكي ، يتألق دون حدود "، سلطت شركة "شنغهاي إلكتريك" الضوء على قدراتها على مستوى روبوتات الذكاء الاصطناعي المجسَّد ومكونات الروبوت الأساسية وحلول المصانع الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي ، ما أظهر قدرات متكاملة يمتد نطاقها ليشمل أنظمة الروبوت الكاملة والأجزاء الحرجة والبرمجيات الصناعية وبنية المصانع الذكية.

قال "وانغ تشونلي"، نائب المدير العام لوحدة أعمال الروبوتات في مجموعة "شنغهاي إلكتريك أوتوميشن جروب" (Shanghai Electric Automation Group): "إن القيمة الحقيقية للذكاء المجسَّد تكمن في فهم المهام الصناعية الحقيقية، من خلال جمع القوة والدقة واستقرار الآلات مع الخبرة والحكم البشريين لدفع نموذج عمل حقيقي قائم على مفهوم "التعاون بين الإنسان القائم على مساعدة الآلة".

تغطي محفظة الروبوتات التابعة لشركة "شنغهاي إلكتريك" خمسة سيناريوهات صناعية رئيسية، هي: إدخال الموصلات ، والعمليات الكهربائية ، والفرز المرن ، والتجميع الذكي ، ومعالجة الأنابيب. تشمل أبرز المعروضات:

الروبوت الشبيه بالبشر ثنائي الأرجل " SUYUAN ": مع 41 درجة من الحرية لحركة معززة، فهو مجهز بنظام استشعار بصري متعدد الوسائط على الرأس والجذع ، إلى جانب نظام تبادل سريع دون توقف التشغيل مزدوج البطارية. إنه مناسب تمامًا لمهام الفحص، ومناولة المواد، والتجميع.

الروبوت الصناعي الشبيه بالبشر ذو العجلات " TUOYUAN ": مدعومًا بنموذج أساسي للذكاء المجسَّد و(التحكم الهجين في الموضع - القوة) ، فهو قادر على إدخال موصل متعدد المواصفات ، وفرز المواد ، وتحميل/إنزال أجزاء السيارات المصنوعة من الصفائح المعدنية.

الروبوت الشبيه بالبشر ذو التصميم الحيوي ذو العجلات " Mermaid ": بما أنه قادر على تحديد الأزرار، والمقابض، ومفاتيح التحكم في الهواء بشكل ذاتيّ، فإنه يولد مسارات تشغيل في الوقت الفعلي.

روبوت ذاتيّ التشغيل لشطف حواف الجدران الداخلية للأنابيب: بما أنه مصمم للعمل في المساحات الضيقة ، فيمكنه تحديد المواضع والمعالجة للآلاف من حواف الثقوب بدقة تصل إلى 1 مليمتر أثناء نقل البيانات في الوقت الفعلي.

استعرضت شركة "شنغهاي إلكتريك" أيضًا محفظتها للمكونات الأساسية التي تتنوع من إنتاج الطاقة إلى المستجيبات الطرفية. من بينها ، يوفر اللولب الدوّار الكوكبي أكثر من ثلاثة أضعاف قدرة تحميل اللولب الكروي التقليدي، في حين تم تصميم يد DexHand البارعة لتلبية متطلبات الإمساك والتلاعب المتنوعة.

أطلقت شركة "شنغهاي إلكتريك" 51 من نماذج ووكلاء الذكاء الاصطناعي في إطار سلسلة "مجموعة نماذج StarCloud للتصنيع الذكي" على مستوى ثلاثة مجالات؛ هي: البحث والتطوير والتصميم؛ والإنتاج والتصنيع؛ والعمليات والصيانة، ما يغطي عمليات المعدات الحيوية مثل تحسين العمليات وصيانة منشآت طاقة الرياح.

يتم تضمين تلك الوكلاء الصناعية في أنظمة صنع القرار الروبوتية والمنطق التشغيلي للمصانع الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي ، ما يحوّل الخبرة الصناعية إلى قدرات رقمية قابلة لإعادة الاستخدام. وهي تدعم جدولة خطوط الإنتاج، وفحص الجودة، والصيانة التنبؤية ، ما يدفع تطور أنظمة التصنيع من العمليات القائمة على التجربة إلى العمليات القائمة على البيانات.

أصدرت شركة "شنغهاي إلكتريك" أيضًا "ورقة بيضاء حول تقنية المصانع الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي" ، حيث اقترحت بنية تطور نشطة تمكّن من تحسين بيانات الإنتاج في الوقت الفعلي في حلقة مغلقة ، ما يمنح المصانع قدرات الإدراك الذاتي، والقرار الذاتي، والتنفيذ الذاتي. بناءً على "المبادئ الأولى"، يدمج المصنع الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي بشكل عمودي تدفقات العمليات، والبرمجيات الصناعية، والوكلاء، والمعدات الذكية لتفكيك التسلسلات الهرمية التقليدية مع ربط صوامع البيانات بشكل أفقي. تتميز البنية بثلاث طبقات أساسية؛ هي عقل المصنع القائم على الذكاء الاصطناعي باعتباره "مركز التحكم" ، والوكلاء الصناعيين والروبوتات المجسَّدة باعتبارها "شبكة التنفيذ" ، والتوأم المادي باعتبارها "المرآة الرقمية".

من خلال الاستفادة من خبرتها الصناعية العميقة وقدراتها الشاملة للحلول، ستواصل "شنغهاي إلكتريك" دفع تنفيذ الذكاء الاصطناعي في البيئات الصناعية ، ومعالجة التحديات التقنية التي تواجه الذكاء المجسَّد في السيناريوهات المعقدة ، وتسريع نشر المصانع الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع ، وتقديم حلول قابلة للتكرار عبر بيئات التصنيع المتنوعة.