Shanghai Electric présente sa gamme de robots dotés d'une intelligence incarnée et ses solutions d'usine intelligente natives de l'IA lors du WAIC 2026

Des robots humanoïdes dotés de 41 degrés de liberté, des robots d'inspection de canalisations offrant une précision de positionnement de ±1 mm, ainsi que 51 agents d'IA de niveau industriel

SHANGHAI, 24 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Les opérations de fabrication d'équipements haut de gamme impliquent souvent des espaces confinés, des objets complexes et des tâches de manipulation de précision qui exigent une précision constante et stable. Lors de la récente Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle 2026 et de la Réunion de haut niveau sur la gouvernance mondiale de l'IA (WAIC 2026), Shanghai Electric (SEHK : 02727, SSE : 601727) a présenté sa gamme complète de solutions d'intelligence incarnée adaptées à divers scénarios industriels.

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Sur le thème « AI for All: Smart Squad, Shining Without Limits », Shanghai Electric a mis en avant ses capacités dans les domaines suivants : robots IA, composants fondamentaux des robots, et solutions d'usine intelligente natives de l'IA, démontrant ainsi ses capacités de bout en bout couvrant les systèmes robotiques complets, les pièces critiques, les logiciels industriels et l'architecture d'usine intelligente.

« La véritable valeur de l'intelligence incarnée réside dans la compréhension des tâches industrielles réelles : allier la puissance, la précision et la stabilité des machines à l'expérience et au jugement humains afin de promouvoir un véritable modèle de " collaboration humain-machine assistée par la machine " », a déclaré Wang Chunlei, directeur général adjoint de la division Robotique du groupe Shanghai Electric Automation.

L'offre de Shanghai Electric en matière de robotique couvre cinq domaines d'application industriels clés : l'insertion de connecteurs, les opérations électriques, le tri flexible, l'assemblage intelligent et le traitement des canalisations. Moments forts :

Robot humanoïde bipède « SUYUAN » : doté de 41 degrés de liberté pour une mobilité accrue, il est équipé d'un système de détection visuelle multimodal au niveau de la tête et du torse, ainsi que d'un système à double batterie remplaçable à chaud. Il est particulièrement adapté aux tâches d'inspection, de manutention et d'assemblage.

doté de 41 degrés de liberté pour une mobilité accrue, il est équipé d'un système de détection visuelle multimodal au niveau de la tête et du torse, ainsi que d'un système à double batterie remplaçable à chaud. Il est particulièrement adapté aux tâches d'inspection, de manutention et d'assemblage. Robot humanoïde industriel sur roues « TUOYUAN » : grâce à un modèle de fondation d'intelligence incarnée et à un système de commande hybride force-position, il est capable d'effectuer l'insertion de connecteurs de différents types, le tri de matériaux, ainsi que le chargement et le déchargement de pièces de tôle destinées à l'industrie automobile.

grâce à un modèle de fondation d'intelligence incarnée et à un système de commande hybride force-position, il est capable d'effectuer l'insertion de connecteurs de différents types, le tri de matériaux, ainsi que le chargement et le déchargement de pièces de tôle destinées à l'industrie automobile. Robot humanoïde bionique sur roues « Mermaid » : capable d'identifier de manière autonome les boutons, les molettes et les interrupteurs pneumatiques, il génère des trajectoires opérationnelle en temps réel.

capable d'identifier de manière autonome les boutons, les molettes et les interrupteurs pneumatiques, il génère des trajectoires opérationnelle en temps réel. Robot autonome de chanfreinage de la paroi interne des canalisations : conçu pour les espaces restreints, il est capable de localiser et de traiter des milliers de bords de trous avec une précision de l'ordre du millimètre, tout en transmettant les données en temps réel.

Shanghai Electric a également présenté sa gamme de composants clés, allant des systèmes de production d'énergie aux effecteurs terminaux. Parmi ceux-ci, la vis à rouleaux planétaires offre une capacité de charge plus de trois fois supérieure à celle des vis à billes traditionnelles, tandis que la main robotisée DexHand est conçue pour répondre à divers besoins en matière de préhension et de manipulation.

Shanghai Electric a lancé 51 modèles et agents d'IA dans le cadre de sa série « StarCloud Intelligent Manufacturing », couvrant trois domaines : R&D et conception, production et fabrication, et exploitation et maintenance — couvrant les processus liés aux équipements critiques, tels que l'optimisation des procédés et la maintenance des parcs éoliens.

Ces agents industriels sont intégrés aux systèmes décisionnels robotisés et à la logique opérationnelle des usines intelligentes natives de l'IA, transformant ainsi l'expertise industrielle en capacités numérisées et réutilisables. Ils facilitent la planification des chaînes de production, le contrôle qualité et la maintenance prédictive, favorisant ainsi la transition des systèmes de fabrication d'un mode de fonctionnement fondé sur l'expérience vers un mode fondé sur les données.

Shanghai Electric a également publié le « Livre blanc sur la technologie des usines intelligentes natives de l'IA », proposant une architecture à évolution active qui permet l'optimisation en temps réel et en boucle fermée des données de production, dotant ainsi l'usine de capacités d'auto-perception, d'auto-décision et d'auto-exécution. Fondée sur les principes fondamentaux, l'usine intelligente native de l'IA intègre verticalement les flux de processus, les logiciels industriels, les agents et les équipements intelligents afin de démanteler les hiérarchies traditionnelles tout en reliant horizontalement les silos de données. L'architecture comporte trois couches principales : le cerveau de l'usine d'IA en tant que « centre de contrôle », les agents industriels et les robots incarnés en tant que « réseau d'exécution », et le jumeau physique en tant que « miroir numérique ».

S'appuyant sur son expertise industrielle approfondie et ses capacités à proposer des solutions complètes, Shanghai Electric continuera à promouvoir la mise en œuvre de l'IA dans les environnements industriels, à relever les défis techniques liés à l'intelligence incarnée dans des scénarios complexes, à accélérer le déploiement à grande échelle d'usines intelligentes natives de l'IA et à fournir des solutions reproductibles dans divers environnements de production.