Shanghai Electric presenta su matriz de robots con inteligencia integrada y soluciones de fábrica inteligente basadas en IA en la WAIC 2026

Destacan robots humanoides con 41 grados de libertad, robots de inspección de tuberías con una precisión de posicionamiento de ±1 mm y 51 agentes de IA de grado industrial

SHANGHÁI, 24 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Las operaciones en la fabricación de equipos de alta gama suelen implicar espacios reducidos, objetos complejos y tareas de manipulación fina que exigen una precisión constante y estable. En la reciente Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial y Reunión de Alto Nivel sobre la Gobernanza Global de la IA de 2026 (WAIC 2026), Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: (601727) presentó su amplia gama de soluciones de inteligencia integrada, adaptadas a diversos escenarios industriales.

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Bajo el lema "IA para todos: escuadrón inteligente, brillar sin límites", Shanghai Electric puso de relieve sus capacidades en robots con IA incorporada, componentes centrales de robots y soluciones de fábrica inteligente basadas en IA, demostrando capacidades integrales que abarcan sistemas robóticos completos, piezas críticas, software industrial y arquitectura de fábrica inteligente.

"El verdadero valor de la inteligencia incorporada reside en la comprensión de tareas industriales reales: combinar la fuerza, la precisión y la estabilidad de las máquinas con la experiencia y el criterio humanos para impulsar un auténtico paradigma de colaboración entre máquinas y personas asistida por máquinas", comentó Wang Chunlei, subdirector general de la Unidad de Negocio de Robótica del Grupo de Automatización de Shanghai Electric.

La oferta de productos robóticos de Shanghai Electric abarca cinco ámbitos industriales clave: inserción de conectores, operaciones eléctricas, clasificación flexible, montaje inteligente y procesamiento de tuberías. Se destaca lo siguiente:

Robot humanoide bípedo "SUYUAN": Con 41 grados de libertad que le confieren una mayor movilidad, está equipado con un sistema de detección visual multimodal en la cabeza y el torso, además de un sistema de intercambio en caliente de doble batería. Es ideal para tareas de inspección, manipulación de materiales y montaje.

Con 41 grados de libertad que le confieren una mayor movilidad, está equipado con un sistema de detección visual multimodal en la cabeza y el torso, además de un sistema de intercambio en caliente de doble batería. Es ideal para tareas de inspección, manipulación de materiales y montaje. Robot humanoide industrial con ruedas "TUOYUAN": Gracias a un modelo base de inteligencia incorporada y a un sistema de control híbrido de fuerza y posición, es capaz de realizar la inserción de conectores, la clasificación de materiales, y la carga y descarga de piezas de chapa con múltiples especificaciones para la industria automotriz.

Gracias a un modelo base de inteligencia incorporada y a un sistema de control híbrido de fuerza y posición, es capaz de realizar la inserción de conectores, la clasificación de materiales, y la carga y descarga de piezas de chapa con múltiples especificaciones para la industria automotriz. Robot humanoide biónico con ruedas "Mermaid": Es capaz de identificar de forma autónoma botones, mandos e interruptores neumáticos, y genera rutas de funcionamiento en tiempo real.

Es capaz de identificar de forma autónoma botones, mandos e interruptores neumáticos, y genera rutas de funcionamiento en tiempo real. Robot autónomo para el biselado de paredes interiores de tuberías: Diseñado para espacios reducidos, es capaz de posicionar y procesar miles de bordes de orificios con una precisión en torno a 1 milímetro, al tiempo que transmite datos en tiempo real.

Shanghai Electric también presentó su gama de componentes clave, que abarca desde sistemas de generación de potencia hasta efectores finales. Entre ellos, el husillo de rodillos planetarios ofrece una capacidad de carga más de tres veces superior a la de los husillos de bolas tradicionales, mientras que la hábil mano robótica DexHand está diseñada para satisfacer diversos requisitos de agarre y manipulación.

Shanghai Electric ha lanzado 51 modelos y agentes de inteligencia artificial dentro de su serie "StarCloud Intelligent Manufacturing" en tres ámbitos: I+D y diseño, producción y fabricación, y operaciones y mantenimiento, abarcando procesos críticos relacionados con los equipos, como la optimización de procesos y el mantenimiento de instalaciones eólicas.

Estos agentes industriales se integran en los sistemas robóticos de toma de decisiones y en la lógica operativa de las fábricas inteligentes basadas en IA, transformando los conocimientos técnicos industriales en capacidades digitalizadas y reutilizables. Los agentes facilitan la planificación de las líneas de producción, el control de calidad y el mantenimiento predictivo, impulsando la evolución de los sistemas de fabricación, que pasan de basarse en la experiencia a basarse en los datos.

Shanghai Electric también ha publicado el "Libro blanco sobre tecnología de fábricas inteligentes basadas en IA" (AI-Native Smart Factory Technology White Paper), en el que propone una arquitectura de evolución activa que permite la optimización en tiempo real y en bucle cerrado de los datos de producción, dotando a la fábrica de capacidades de autopercepción, autodecisión y autoejecución. Basada en los primeros principios, la fábrica inteligente basada en IA integra verticalmente los flujos de procesos, el software industrial, los agentes y los equipos inteligentes para eliminar las jerarquías tradicionales y, al mismo tiempo, tender puentes horizontales entre los silos de datos. La arquitectura consta de tres capas principales: el cerebro de la fábrica basada en IA como "centro de control", los agentes industriales y los robots físicos como "red de ejecución" y el gemelo físico como "espejo digital".

Aprovechando su amplia experiencia en el sector industrial y su capacidad para ofrecer soluciones integrales, Shanghai Electric seguirá impulsando la implementación de la inteligencia artificial en entornos industriales, abordando los retos técnicos que plantea la inteligencia integrada en escenarios complejos, acelerando la implementación a gran escala de fábricas inteligentes basadas en IA y ofreciendo soluciones replicables en diversos entornos de fabricación.

FUENTE Shanghai Electric