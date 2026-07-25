상해전기, WAIC 2026서 체화된 지능 로봇 매트릭스와 AI 네이티브 스마트 팩토리 솔루션 공개

41개의 자유도를 가진 휴머노이드 로봇, ±1mm 위치 정밀도의 배관 검사 로봇 및 산업용 AI 에이전트 51종 선보여

상하이 2026년 7월 25일 /PRNewswire/ -- 첨단 장비 제조 작업은 협소한 공간과 복잡한 물체, 정교한 조작이 필요한 경우가 많아 지속적이고 안정적인 정밀도가 요구된다. 상해전기(Shanghai Electric, SEHK: 02727, SSE: 601727)는 최근 열린 2026 세계인공지능대회 및 글로벌 AI 거버넌스 고위급 회의(2026 World Artificial Intelligence Conference and High-Level Meeting on Global AI Governance, WAIC 2026)에서 다양한 산업 시나리오에 맞춤화된 체화된 지능 솔루션의 포괄적인 포트폴리오를 선보였다.

상해전기는 '모두를 위한 AI: 스마트 군단, 한계 없이 빛나다(AI for All: Smart Squad, Shining Without Limits)'를 주제로 체화된 AI 로봇, 로봇 핵심 부품 및 AI 네이티브 스마트 팩토리 솔루션 전반의 역량을 강조하며, 완성형 로봇 시스템과 핵심 부품, 산업용 소프트웨어, 스마트 팩토리 아키텍처를 아우르는 엔드투엔드(end-to-end) 역량을 입증했다.

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상해전기 오토메이션 그룹(Shanghai Electric Automation Group) 로보틱스사업부의 왕춘레이(Wang Chunlei) 부총경리는 "체화된 지능의 진정한 가치는 실제 산업 작업을 이해하는 데 있다. 기계의 힘과 정밀도, 안정성을 인간의 경험 및 판단력과 결합함으로써 '기계 보조와 인간-기계 협업'이라는 진정한 패러다임을 구현하는 것"이라고 말했다.

상해전기의 로봇 포트폴리오는 커넥터 삽입, 전기 작업, 유연 분류, 지능형 조립 및 배관 가공 등 5대 핵심 산업 시나리오를 포괄한다. 주요 제품은 다음과 같다.

'SUYUAN' 이족 보행 휴머노이드 로봇: 향상된 이동성을 위해 41개의 자유도를 갖췄으며, 머리와 몸통에 다중 모달 시각 감지 시스템을 탑재했다. 듀얼 배터리 핫스왑 시스템도 적용되어 검사, 자재 운반 및 조립 작업에 적합하다.

향상된 이동성을 위해 41개의 자유도를 갖췄으며, 머리와 몸통에 다중 모달 시각 감지 시스템을 탑재했다. 듀얼 배터리 핫스왑 시스템도 적용되어 검사, 자재 운반 및 조립 작업에 적합하다. 'TUOYUAN' 산업용 바퀴형 휴머노이드 로봇: 체화된 지능 파운데이션 모델과 힘-위치 하이브리드 제어 기술을 기반으로 다양한 규격의 커넥터 삽입, 자재 분류, 자동차 판금 부품의 적재 및 하역 작업을 수행할 수 있다.

체화된 지능 파운데이션 모델과 힘-위치 하이브리드 제어 기술을 기반으로 다양한 규격의 커넥터 삽입, 자재 분류, 자동차 판금 부품의 적재 및 하역 작업을 수행할 수 있다. 'Mermaid' 바이오닉 바퀴형 휴머노이드 로봇: 버튼과 손잡이, 공기 차단기를 자율적으로 식별하고 실시간으로 작업 경로를 생성할 수 있다.

버튼과 손잡이, 공기 차단기를 자율적으로 식별하고 실시간으로 작업 경로를 생성할 수 있다. 자율형 배관 내벽 챔퍼링 로봇: 협소한 공간에서 작업하도록 설계됐으며, 수천 개 구멍의 가장자리 위치를 1mm 이내의 정밀도로 탐색하고 가공하는 동시에 데이터를 실시간으로 전송할 수 있다.

상해전기는 동력 출력 부품부터 엔드 이펙터에 이르는 핵심 부품 포트폴리오도 선보였다. 이 가운데 유성 롤러 스크루(planetary roller screw)는 기존 볼 스크루보다 3배 이상의 하중 용량을 제공하며, DexHand 다관절 로봇 손은 다양한 파지 및 조작 요구를 충족하도록 설계됐다.

상해전기는 연구개발(R&D) 및 설계, 생산 및 제조, 운영 및 유지보수 등 3개 분야에 걸쳐 'StarCloud Intelligent Manufacturing' 시리즈의 AI 모델과 에이전트 51종을 출시했다. 이러한 모델과 에이전트는 공정 최적화와 풍력 발전 설비 유지보수 등 핵심 장비 공정을 포괄한다.

이러한 산업용 에이전트는 로봇의 의사결정 시스템과 AI 네이티브 스마트 팩토리의 운영 로직에 내재되어 산업 전문성을 디지털화하고 재사용 가능한 역량으로 전환한다. 또한 생산라인 일정 관리, 품질 검사 및 예측 유지보수를 지원해 제조 시스템이 경험 중심 운영에서 데이터 중심 운영으로 발전하도록 촉진한다.

또한 상해전기는 'AI 네이티브 스마트 팩토리 기술 백서(AI-Native Smart Factory Technology White Paper)'를 발간해 생산 데이터의 실시간 폐쇄 루프 최적화를 가능하게 함으로써 공장에 자율 인지, 자율 의사결정 및 자율 실행 역량을 부여하는 능동적 진화 아키텍처를 제안한다. 제1원칙을 기반으로 구축된 AI 네이티브 스마트 팩토리는 공정 흐름, 산업용 소프트웨어, 에이전트 및 스마트 장비를 수직적으로 통합해 기존의 계층 구조를 해체하는 동시에, 데이터 사일로를 수평적으로 연결한다. 이 아키텍처는 '제어 센터' 역할을 하는 AI 팩토리 브레인, '실행 네트워크' 역할을 하는 산업용 에이전트와 체화된 로봇, '디지털 거울' 역할을 하는 피지컬 트윈 등 3개 핵심 계층으로 구성된다.

상해전기는 축적된 산업 전문성과 종합 솔루션 역량을 바탕으로 산업 현장에서 AI의 적용을 지속해서 확대하고, 복잡한 환경에서 체화된 지능이 직면한 기술적 난제를 해결할 계획이다. 또한 AI 네이티브 스마트 팩토리의 대규모 구축을 가속하고, 다양한 제조 환경에 적용할 수 있는 재현 가능한 솔루션을 제공할 예정이다.

SOURCE Shanghai Electric