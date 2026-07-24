Spoločnosť Shanghai Electric na veľtrhu WAIC 2026 predstavuje riešenia pre inteligentné továrne na báze AI
News provided byShanghai Electric
Jul 24, 2026, 20:33 ET
V hlavnej úlohe s humanoidnými robotmi so 41 stupňami voľnosti, robotmi na kontrolu potrubí s presnosťou polohovania ±1 mm a 51 priemyselnými agentmi s umelou inteligenciou.
ŠANGHAJ, 25. júla 2026 /PRNewswire/ -- Operácie v oblasti výroby špičkových zariadení často zahŕňajú stiesnené priestory, zložité objekty a úlohy jemnej manipulácie, ktoré vyžadujú trvalú a stabilnú presnosť. Na nedávnej Svetovej konferencii o umelej inteligencii 2026 a stretnutí na vysokej úrovni o globálnom riadení umelej inteligencie (WAIC 2026) spoločnosť Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) predstavila svoje komplexné portfólio riešení pre inteligentné továrne prispôsobených rôznym priemyselným scenárom.
S témou „AI pre všetkých: „Inteligentný tím, žiariaci bez hraníc", spoločnosť Shanghai Electric zdôraznila svoje schopnosti v oblasti inteligentných tovární s umelou inteligenciou, jadrových komponentov robotov a riešení inteligentných tovární s umelou inteligenciou, pričom demonštrovala komplexné možnosti zahŕňajúce ucelené robotické systémy, kritické diely, priemyselný softvér a architektúru inteligentnej továrne.
„Skutočná hodnota inteligentných tovární s umelou inteligenciou spočíva v pochopení reálnych priemyselných úloh: „spája silu, presnosť a stabilitu strojov s ľudskými skúsenosťami a úsudkom s cieľom vytvoriť skutočnú paradigmu ,strojom asistovanej spolupráce medzi človekom a strojom'," povedal Wang Chunlei, zástupca generálneho riaditeľa obchodnej jednotky robotiky v spoločnosti Shanghai Electric Automation Group.
Portfólio robotiky spoločnosti Shanghai Electric pokrýva päť kľúčových priemyselných scenárov: vkladanie konektorov, elektrické operácie, flexibilné triedenie, inteligentná montáž a spracovanie potrubí. Medzi najvýznamnejšie produkty patria:
- Dvojnohý humanoidný robot „SUYUAN": so 41 stupňami voľnosti pre lepšiu mobilitu je vybavený multimodálnym vizuálnym snímacím systémom na hlave a trupe spolu so systémom výmeny dvoch batérií za chodu. Je vhodný na kontrolu, manipuláciu s materiálom a montážne úlohy.
- Priemyselný kolesový humanoidný robot „TUOYUAN": vďaka modelu základnej inteligencie a hybridnému riadeniu sily a polohy je schopný vkladať viacšpecifikačné konektory, triediť materiály a nakladať/vykladať plechové diely z automobilov.
- Bionický kolesový humanoidný robot „Mermaid" (Morská panna): dokáže autonómne identifikovať tlačidlá, gombíky a vzduchové spínače a generuje operačné trasy v reálnom čase.
- Autonómny robot na zrážanie vnútorných hrán potrubia: Je navrhnutý pre obmedzené priestory a dokáže umiestniť a spracovať tisíce hrán otvorov s presnosťou do 1 milimetra a zároveň prenášať údaje v reálnom čase.
Spoločnosť Shanghai Electric tiež predstavila svoje portfólio kľúčových komponentov od výstupného výkonu až po koncové efektory. Medzi nimi je planétová valčeková skrutka, ktorá ponúka viac než trojnásobnú nosnosť v porovnaní s tradičnými guľôčkovými skrutkami, zatiaľ čo obratná ruka DexHand je navrhnutá tak, aby spĺňala rôzne požiadavky na uchopenie a manipuláciu.
Spoločnosť Shanghai Electric uviedla na trh 51 modelov a agentov umelej inteligencie v rámci svojej série „StarCloud Intelligent Manufacturing" v troch oblastiach: Výskum, vývoj a návrh, výroba a spracovanie, prevádzka a údržba – zahŕňajúce procesy kritických zariadení, ako je optimalizácia procesov a údržba veterných elektrární.
Títo priemyselní agenti sú zabudovaní do systémov robotického rozhodovania a operačnej logiky inteligentných tovární založených na umelej inteligencii, čím transformujú priemyselné znalosti na digitalizované a opakovane použiteľné schopnosti. Podporujú plánovanie výrobnej linky, kontrolu kvality a prediktívnu údržbu, čím poháňajú vývoj výrobných systémov od operácií riadených skúsenosťami k operáciám riadeným dátami.
Spoločnosť Shanghai Electric tiež vydala „Bielu knihu o technológii inteligentnej továrne s umelou inteligenciou", v ktorej navrhuje architektúru aktívneho vývoja, ktorá umožňuje optimalizáciu výrobných údajov v reálnom čase v uzavretej slučke a poskytuje továrni možnosti sebapoznania, samorozhodovania a samovykonávania. Inteligentná továreň s umelou inteligenciou, postavená na základných princípoch, vertikálne integruje procesné toky, priemyselný softvér, agentov a inteligentné zariadenia, aby odstránila tradičné hierarchie a zároveň horizontálne premostila dátové silá. Architektúra má tri základné vrstvy: mozog továrne s umelou inteligenciou ako „riadiace centrum", priemyselní agenti a stelesnené roboty ako „vykonávaciu sieť" a fyzické dvojča ako „digitálne zrkadlo".
Spoločnosť Shanghai Electric bude vďaka svojim rozsiahlym priemyselným znalostiam a komplexným riešeniam naďalej podporovať implementáciu umelej inteligencie v priemyselnom prostredí, riešiť technické výzvy, ktorým čelí stelesnená inteligencia v zložitých scenároch, urýchľovať rozsiahle zavádzanie inteligentných tovární s umelou inteligenciou a poskytovať replikovateľné riešenia v rôznych výrobných prostrediach.
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