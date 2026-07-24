Spoločnosť Shanghai Electric na veľtrhu WAIC 2026 predstavuje riešenia pre inteligentné továrne na báze AI

News provided by

Shanghai Electric

Jul 24, 2026, 20:33 ET

V hlavnej úlohe s humanoidnými robotmi so 41 stupňami voľnosti, robotmi na kontrolu potrubí s presnosťou polohovania ±1 mm a 51 priemyselnými agentmi s umelou inteligenciou.

ŠANGHAJ, 25. júla 2026 /PRNewswire/ -- Operácie v oblasti výroby špičkových zariadení často zahŕňajú stiesnené priestory, zložité objekty a úlohy jemnej manipulácie, ktoré vyžadujú trvalú a stabilnú presnosť. Na nedávnej Svetovej konferencii o umelej inteligencii 2026 a stretnutí na vysokej úrovni o globálnom riadení umelej inteligencie (WAIC 2026) spoločnosť Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) predstavila svoje komplexné portfólio riešení pre inteligentné továrne prispôsobených rôznym priemyselným scenárom.

Continue Reading

S témou „AI pre všetkých: „Inteligentný tím, žiariaci bez hraníc", spoločnosť Shanghai Electric zdôraznila svoje schopnosti v oblasti inteligentných tovární s umelou inteligenciou, jadrových komponentov robotov a riešení inteligentných tovární s umelou inteligenciou, pričom demonštrovala komplexné možnosti zahŕňajúce ucelené robotické systémy, kritické diely, priemyselný softvér a architektúru inteligentnej továrne.

„Skutočná hodnota inteligentných tovární s umelou inteligenciou spočíva v pochopení reálnych priemyselných úloh: „spája silu, presnosť a stabilitu strojov s ľudskými skúsenosťami a úsudkom s cieľom vytvoriť skutočnú paradigmu ,strojom asistovanej spolupráce medzi človekom a strojom'," povedal Wang Chunlei, zástupca generálneho riaditeľa obchodnej jednotky robotiky v spoločnosti Shanghai Electric Automation Group.

Portfólio robotiky spoločnosti Shanghai Electric pokrýva päť kľúčových priemyselných scenárov: vkladanie konektorov, elektrické operácie, flexibilné triedenie, inteligentná montáž a spracovanie potrubí. Medzi najvýznamnejšie produkty patria:

  • Dvojnohý humanoidný robot „SUYUAN": so 41 stupňami voľnosti pre lepšiu mobilitu je vybavený multimodálnym vizuálnym snímacím systémom na hlave a trupe spolu so systémom výmeny dvoch batérií za chodu. Je vhodný na kontrolu, manipuláciu s materiálom a montážne úlohy.
  • Priemyselný kolesový humanoidný robot „TUOYUAN": vďaka modelu základnej inteligencie a hybridnému riadeniu sily a polohy je schopný vkladať viacšpecifikačné konektory, triediť materiály a nakladať/vykladať plechové diely z automobilov.
  • Bionický kolesový humanoidný robot „Mermaid" (Morská panna): dokáže autonómne identifikovať tlačidlá, gombíky a vzduchové spínače a generuje operačné trasy v reálnom čase.
  • Autonómny robot na zrážanie vnútorných hrán potrubia: Je navrhnutý pre obmedzené priestory a dokáže umiestniť a spracovať tisíce hrán otvorov s presnosťou do 1 milimetra a zároveň prenášať údaje v reálnom čase.

Spoločnosť Shanghai Electric tiež predstavila svoje portfólio kľúčových komponentov od výstupného výkonu až po koncové efektory. Medzi nimi je planétová valčeková skrutka, ktorá ponúka viac než trojnásobnú nosnosť v porovnaní s tradičnými guľôčkovými skrutkami, zatiaľ čo obratná ruka DexHand je navrhnutá tak, aby spĺňala rôzne požiadavky na uchopenie a manipuláciu.

Spoločnosť Shanghai Electric uviedla na trh 51 modelov a agentov umelej inteligencie v rámci svojej série „StarCloud Intelligent Manufacturing" v troch oblastiach: Výskum, vývoj a návrh, výroba a spracovanie, prevádzka a údržba – zahŕňajúce procesy kritických zariadení, ako je optimalizácia procesov a údržba veterných elektrární.

Títo priemyselní agenti sú zabudovaní do systémov robotického rozhodovania a operačnej logiky inteligentných tovární založených na umelej inteligencii, čím transformujú priemyselné znalosti na digitalizované a opakovane použiteľné schopnosti. Podporujú plánovanie výrobnej linky, kontrolu kvality a prediktívnu údržbu, čím poháňajú vývoj výrobných systémov od operácií riadených skúsenosťami k operáciám riadeným dátami.

Spoločnosť Shanghai Electric tiež vydala „Bielu knihu o technológii inteligentnej továrne s umelou inteligenciou", v ktorej navrhuje architektúru aktívneho vývoja, ktorá umožňuje optimalizáciu výrobných údajov v reálnom čase v uzavretej slučke a poskytuje továrni možnosti sebapoznania, samorozhodovania a samovykonávania. Inteligentná továreň s umelou inteligenciou, postavená na základných princípoch, vertikálne integruje procesné toky, priemyselný softvér, agentov a inteligentné zariadenia, aby odstránila tradičné hierarchie a zároveň horizontálne premostila dátové silá. Architektúra má tri základné vrstvy: mozog továrne s umelou inteligenciou ako „riadiace centrum", priemyselní agenti a stelesnené roboty ako „vykonávaciu sieť" a fyzické dvojča ako „digitálne zrkadlo".

Spoločnosť Shanghai Electric bude vďaka svojim rozsiahlym priemyselným znalostiam a komplexným riešeniam naďalej podporovať implementáciu umelej inteligencie v priemyselnom prostredí, riešiť technické výzvy, ktorým čelí stelesnená inteligencia v zložitých scenároch, urýchľovať rozsiahle zavádzanie inteligentných tovární s umelou inteligenciou a poskytovať replikovateľné riešenia v rôznych výrobných prostrediach.

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Shanghai Electric präsentiert auf der WAIC 2026 sein Portfolio an Robotern mit verkörperter Intelligenz sowie KI-native Lösungen für intelligente Fabriken

Shanghai Electric präsentiert auf der WAIC 2026 sein Portfolio an Robotern mit verkörperter Intelligenz sowie KI-native Lösungen für intelligente Fabriken

Arbeitsabläufe bei der Fertigung hochwertiger Ausrüstung finden häufig auf engem Raum statt und umfassen komplexe Objekte sowie feinmotorische...
Shanghai Electric présente sa gamme de robots dotés d'une intelligence incarnée et ses solutions d'usine intelligente natives de l'IA lors du WAIC 2026

Shanghai Electric présente sa gamme de robots dotés d'une intelligence incarnée et ses solutions d'usine intelligente natives de l'IA lors du WAIC 2026

Les opérations de fabrication d'équipements haut de gamme impliquent souvent des espaces confinés, des objets complexes et des tâches de manipulation ...
More Releases From This Source

Explore

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

General Manufacturing

General Manufacturing

General Manufacturing

General Manufacturing

News Releases in Similar Topics