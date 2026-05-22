Hisense เปิดตัว UR8 ด้วยสีสันที่เป็นธรรมชาติและสมจริง นำเทคโนโลยี RGB MiniLED รุ่นใหม่สู่ครอบครัว
22 May, 2026, 17:00 CST
ชิงเต่า, จีน, 22 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Hisense แบรนด์ชั้นนำระดับโลกด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน เปิดตัว UR8 ทีวีซีรีส์ RGB MiniLED ที่ใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งมอบเทคโนโลยีการแสดงผลรุ่นใหม่ สีสันสดใสสมจริง พร้อมความบันเทิงอันดื่มด่ำ และประสิทธิภาพการเล่นเกมขั้นสูงสู่ผู้บริโภคทั่วโลก
ในฐานะผู้ริเริ่มเทคโนโลยี RGB MiniLED Hisense ยังคงผลักดันอุตสาหกรรมไปสู่จุดสูงสุดใหม่ของเทคโนโลยีจอแสดงผลผ่านทีวี RGB MiniLED รุ่นล่าสุด ด้วยเทคโนโลยี Chromagic สถาปัตยกรรมออปติคอลเอกสิทธิ์ของ Hisense ซึ่งผสานชิป Chromagic RGB ที่พัฒนาขึ้นเอง การออกแบบออปติคอลขั้นสูง และระบบการจัดการสี ซึ่ง UR8 มอบสีสันที่เป็นธรรมชาติและสมจริงยิ่งขึ้น ครอบคลุมขอบเขตสี BT.2020 ได้ถึง 100% ในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและลดแสงสีฟ้าซึ่งเป็นอันตราย เมื่อต้นปีที่ผ่านมา สมาคมเทคโนโลยีผู้บริโภค (CTA) ได้ให้การรับรองอย่างเป็นทางการว่าทีวี "RGB LED" เป็นหมวดหมู่ใหม่ของนวัตกรรมจอแสดงผล โดย Hisense มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ RGB MiniLED ในฐานะก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมและมาตรฐานใหม่สำหรับประสบการณ์ทีวีระดับพรีเมียม
UR8 มอบภาพที่คมชัดและแม่นยำยิ่งขึ้นด้วยพลังของโปรเซสเซอร์ Hi-View AI Engine RGB ทำให้ภาพยนตร์ การถ่ายทอดสดกีฬา และโลกแห่งเกมมีชีวิตชีวาด้วยความลึกและความสมจริงที่มากขึ้น โหมดเกม 180Hz ดั้งเดิมช่วยให้การเคลื่อนไหวราบรื่นเป็นพิเศษ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพซึ่งตอบสนองได้ดี คงความสมจริงอย่างเต็มที่ในระหว่างฉากแอ็คชั่นและเกมซึ่งเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เสียงเซอร์ราวด์หลายช่องสัญญาณ 2.1.2 ที่ปรับแต่งโดย Devialet ยกระดับประสบการณ์ด้วยเสียงระดับภาพยนตร์ที่ทำให้ทุกฉากรู้สึกน่าดึงดูดและสมจริงยิ่งขึ้น
Hisense ยังคงผลักดันการนำเทคโนโลยี RGB MiniLED มาใช้ด้วย UR8 ทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกเข้าถึงนวัตกรรมจอแสดงผลรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้น ด้วยการผสานประสิทธิภาพของภาพขั้นสูง การประมวลผลอัจฉริยะ และการออกแบบที่ซับซ้อน UR8 จึงเป็นอีกก้าวสำคัญสู่อนาคตของความบันเทิงภายในบ้านระดับพรีเมียม
เกี่ยวกับ Hisense
Hisense เป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคชั้นนำระดับโลกซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2512 โดยดำเนินงานในกว่า 160 ประเทศ ภายใต้ความเชี่ยวชาญด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียคุณภาพสูง เครื่องใช้ในบ้าน และโซลูชันไอทีอัจฉริยะ โดย Omdia เปิดเผยว่า Hisense ครองอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มทีวีขนาด 100 นิ้วขึ้นไป (ปี 2566 - 2568) ในฐานะผู้ริเริ่มเทคโนโลยี RGB MiniLED Hisense ยังคงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม RGB MiniLED รุ่นใหม่ต่อไป อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬาระดับโลกเพื่อเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลกในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ FIFA Club World Cup 2026™
