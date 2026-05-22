Hisense wprowadza serię UR8 z naturalnym i wiernym odwzorowaniem kolorów, czyniąc technologię RGB MiniLED nowej generacji dostępną dla kolejnych gospodarstw domowych

QINGDAO, Chiny, 22 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa marka w branży globalnej elektroniki użytkowej i sprzętu gospodarstwa domowego, zaprezentowała dziś serię UR8 - dostępną cenowo linię telewizorów RGB MiniLED, zaprojektowaną z myślą o przybliżeniu technologii wyświetlania nowej generacji, naturalnego i wiernego odwzorowania barw, immersyjnej rozrywki oraz zaawansowanej wydajności dla graczy szerszemu gronu konsumentów na całym świecie.

Jako twórca i prekursor technologii RGB MiniLED Hisense nieustannie przesuwa granice w branży ku nowym szczytom technologii wyświetlania za sprawą swoich najnowszych telewizorów RGB MiniLED. Napędzany technologią Chromagic - autorską architekturą optyczną Hisense, która łączy w sobie autorski układ scalony Chromagic RGB, zaawansowany układ optyczny oraz system zarządzania kolorem - model UR8 odtwarza barwy w sposób bardziej naturalny i zbliżony do rzeczywistości, pokrywając do 100% przestrzeni barw BT.2020, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności energetycznej i redukcji szkodliwego światła niebieskiego. Na początku bieżącego roku Consumer Technology Association (CTA) oficjalnie uznało telewizory „RGB LED" za nową kategorię w obszarze innowacji wyświetlania, a firma Hisense odegrała istotną rolę w kształtowaniu i rozwijaniu tego standardu branżowego - co dodatkowo ugruntowuje pozycję RGB MiniLED jako ważnego kamienia milowego w branży i nowego punktu odniesienia dla telewizorów klasy premium.

Napędzany procesorem AI Engine Hi-View RGB, model UR8 zapewnia bogatszy i dokładniejszy obraz, który przywołuje do życia filmy, transmisje sportowe na żywo i światy gier z większą głębią i realizmem. Natywny tryb gry 180 Hz zapewnia wyjątkowo płynny ruch i responsywność, pozwalając użytkownikom zachować pełne skupienie podczas dynamicznych sekwencji akcji i szybkich rozgrywek. Immersyjny dźwięk przestrzenny w konfiguracji 2.1.2 dostrojony przez Devialet wynosi doznania na wyższy poziom dzięki kinowej oprawie dźwiękowej, która sprawia, że każda scena staje się bardziej angażująca i realistyczna.

Dzięki serii UR8 Hisense kontynuuje przyspieszenie wdrażania technologii RGB MiniLED, czyniąc innowacje w zakresie wyświetlania nowej generacji bardziej dostępnymi dla konsumentów na całym świecie. Łącząc zaawansowaną jakość obrazu, inteligentne przetwarzanie sygnału i wyrafinowany design, UR8 stanowi kolejny wielki krok naprzód w przyszłości domowej rozrywki klasy premium.

Firma Hisense powstała w 1969 r., a obecnie jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia Hisense zajmuje pierwsze miejsce w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (2023 - 2025 r.). Jako miejsce narodzin technologii RGB MiniLED Hisense cały czas odgrywa czołową rolę w jej rozwoju. Jako pierwszy oficjalny partner Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.

