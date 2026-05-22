Hisense giới thiệu UR8 với màu sắc tự nhiên và chân thực, mang công nghệ RGB MiniLED thế hệ mới đến với nhiều gia đình hơn

THANH ĐẢO, Trung Quốc, ngày 22 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, thương hiệu hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng, hôm nay đã ra mắt UR8, dòng TV RGB MiniLED dễ tiếp cận được thiết kế nhằm mang công nghệ hiển thị thế hệ mới, màu sắc tự nhiên và chân thực, trải nghiệm giải trí sống động, cùng hiệu năng chơi game tiên tiến đến với nhiều người tiêu dùng hơn trên toàn thế giới.

Là nhà tiên phong của công nghệ RGB MiniLED, Hisense tiếp tục đưa ngành công nghiệp hiển thị tiến tới một đỉnh cao công nghệ mới thông qua các dòng TV RGB MiniLED mới nhất của mình. Được hỗ trợ bởi công nghệ Chromagic — kiến trúc quang học độc quyền của Hisense tích hợp chip Chromagic RGB do hãng tự phát triển, Thiết kế quang học tiên tiến và Hệ thống quản lý màu sắc — UR8 mang đến màu sắc tự nhiên và chân thực hơn, đạt độ bao phủ tới 100% dải màu BT.2020, đồng thời duy trì hiệu quả năng lượng cao và giảm ánh sáng xanh có hại. Đầu năm nay, Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng (CTA) đã chính thức công nhận TV "RGB LED" là một danh mục mới trong đổi mới công nghệ hiển thị, trong đó Hisense đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và phát triển tiêu chuẩn ngành, tiếp tục củng cố RGB MiniLED như một cột mốc quan trọng của ngành và một chuẩn mực mới cho trải nghiệm TV cao cấp.

Được trang bị bộ xử lý Hi-View AI Engine RGB, UR8 mang đến hình ảnh phong phú và chính xác hơn, tái hiện phim ảnh, thể thao trực tiếp và thế giới game với chiều sâu cùng độ chân thực cao hơn. Chế độ chơi game với tần số quét thực 180Hz giúp bảo đảm chuyển động siêu mượt và khả năng phản hồi nhanh, giúp người dùng hoàn toàn đắm chìm trong các pha hành động tốc độ cao và những màn chơi game chuyển động nhanh. Hệ thống âm thanh vòm đa kênh 2.1.2 đắm chìm được tinh chỉnh bởi Devialet, nâng tầm hơn nữa trải nghiệm với âm thanh điện ảnh, giúp mỗi khung cảnh trở nên hấp dẫn và chân thực hơn.

Với UR8, Hisense tiếp tục đẩy nhanh việc phổ biến công nghệ RGB MiniLED, giúp các đổi mới hiển thị thế hệ mới dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng toàn cầu. Kết hợp hiệu suất hình ảnh tiên tiến, khả năng xử lý thông minh và thiết kế tinh tế, UR8 thể hiện một bước tiến lớn khác hướng tới tương lai của giải trí tại gia cao cấp.

Hisense được thành lập vào năm 1969, là thương hiệu hàng đầu được công nhận trên toàn cầu về thiết bị gia dụng và điện tử tiêu dùng, hoạt động tại hơn 160 quốc gia, chuyên cung cấp các sản phẩm đa phương tiện chất lượng cao, thiết bị gia dụng và giải pháp CNTT thông minh. Theo Omdia, Hisense đứng số 1 toàn cầu trong phân khúc TV 100 inch trở lên (2023 - 2025). Là nhà tiên phong của công nghệ RGB MiniLED, Hisense tiếp tục dẫn đầu về đổi mới RGB MiniLED thế hệ tiếp theo. Là nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™, Hisense cam kết xây dựng quan hệ hợp tác thể thao toàn cầu như một cách để kết nối với khán giả trên toàn thế giới.

