Hisense представляет UR8 с естественными и реалистичными цветами, делая доступной технологию RGB MiniLED следующего поколения большему числу потребителей

ЦИНДАО, Китай, 22 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов в области потребительской электроники и бытовой техники, сегодня представила UR8, доступную серию телевизоров RGB MiniLED, разработанную для того, чтобы дать возможность большему числу потребителей по всему миру получить доступ к технологии отображения следующего поколения, натуральным и реалистичным цветам, иммерсивным развлечениям и передовым игровым возможностям.

Являясь создателем RGB MiniLED, Hisense продолжает продвигать отрасль к новой вершине дисплейной технологии с помощью своих последних телевизоров RGB MiniLED. Благодаря технологии Chromagic — запатентованной оптической архитектуре Hisense, объединяющей чип Chromagic RGB собственного производства, передовой оптический дизайн и систему управления цветом — UR8 обеспечивает более естественные и реалистичные цвета, охватывая до 100 % цветовой гаммы BT.2020, сохраняя при этом высокую энергоэффективность и уменьшая вредный синий свет. Ранее в этом году ассоциация Consumer Technology Association (CTA) официально признала телевизоры «RGB LED» новой категорией в области дисплейных инноваций, при этом Hisense играет важную роль в продвижении отраслевого стандарта, еще больше укрепляя RGB MiniLED в качестве важной вехи в отрасли и нового эталона для премиальных телевизоров.

UR8, оснащенный процессором Hi-View AI Engine RGB, обеспечивает более насыщенное и точное изображение, которое оживляет фильмы, прямые спортивные трансляции и игровые миры с большей глубиной и реалистичностью. Нативный игровой режим 180 Гц обеспечивает ультра-плавное движение и быстрый отклик без зависаний, позволяя пользователям оставаться полностью погруженными в процесс при высокоскоростном действии и динамичном темпе игры. Иммерсивный многоканальный объемный звук 2.1.2 от Devialet выводит на новый уровень удовольствие от аудио кинематографического уровня, что делает каждую сцену более захватывающей и реалистичной.

Благодаря UR8 Hisense продолжает ускорять внедрение технологии RGB MiniLED, делая инновации дисплеев следующего поколения более доступными для потребителей во всем мире. Сочетая передовую производительность изображения, интеллектуальную обработку и сложный дизайн, UR8 представляет собой еще один важный шаг вперед в будущем домашних развлечений премиум-класса.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 по 2025 год). Как родоначальник RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером инноваций следующего поколения технологии RGB MiniLED. Являясь официальным спонсором чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026™, Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.

