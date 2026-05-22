Hisense Luncurkan UR8 dengan Warna Lebih Natural dan Realistis, Bawa Teknologi RGB MiniLED Generasi Baru ke Lebih Banyak Rumah

Sebagai pelopor teknologi RGB MiniLED, Hisense terus mendorong perkembangan teknologi layar TV melalui seri TV RGB MiniLED terbaru. UR8 menggunakan teknologi Chromagic, arsitektur optik buatan Hisense yang memadukan Cip Chromagic RGB eksklusif, desain optik mutakhir, serta sistem manajemen warna. Dengan teknologi tersebut, UR8 menampilkan warna yang lebih hidup dan natural dengan cakupan hingga 100% color gamut BT.2020. Di saat yang sama, sistem ini tetap menjaga efisiensi energi sekaligus mengurangi paparan cahaya biru yang berbahaya bagi mata pengguna. Pada awal tahun ini, Consumer Technology Association (CTA) resmi menetapkan TV "RGB LED" sebagai kategori baru dalam inovasi teknologi layar. Hisense berperan penting mendorong pengembangan standar industri tersebut sehingga memperkuat posisi RGB MiniLED sebagai sebuah pencapaian baru dalam TV premium.

UR8 dibekali prosesor Hi-View AI Engine RGB yang menghadirkan tampilan visual lebih kaya dan akurat. Teknologi ini membuat tayangan film, siaran olahraga, hingga permainan video tampil dengan kedalaman gambar dan detail yang semakin realistis. Untuk gaming, UR8 menawarkan Native 180Hz Game Mode guna mendukung gerakan yang sangat mulus dan respons yang lebih cepat agar pengguna tetap nyaman menikmati permainan berkecepatan tinggi. Dari sisi audio, UR8 menggunakan sistem surround sound multi-kanal 2.1.2 yang disempurnakan Devialet. Sistem audio ini menghasilkan kualitas suara sinematik yang lebih imersif dan hidup.

Melalui UR8, Hisense terus mempercepat adopsi teknologi RGB MiniLED, serta membuat teknologi ini semakin mudah dijangkau konsumen global. Berkat kombinasi performa visual canggih, pemrosesan berbasis AI, dan desain premium, UR8 menjadi langkah terbaru Hisense dalam menghadirkan masa depan home entertainment berstandar premium.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri peralatan rumah tangga dan elektronik terkemuka di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (2023-2025). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru pada segmen ini. Sebagai sponsor resmi FIFA Club World Cup 2026™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

