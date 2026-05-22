Hisense Perkenal UR8 dengan Warna Semula Jadi dan Realistik, Bawa Teknologi RGB MiniLED Generasi Baharu ke Lebih Banyak Kediaman

QINGDAO, China, 22 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, jenama terkemuka global dalam elektronik pengguna dan perkakas rumah, hari ini memperkenalkan UR8, siri TV RGB MiniLED mampu milik yang direka untuk membawa teknologi paparan generasi baharu, warna semula jadi dan realistik, hiburan imersif serta prestasi permainan video termaju kepada lebih ramai pengguna di seluruh dunia.

Sebagai Peneraju Asal RGB MiniLED, Hisense terus memacu industri ke tahap baharu teknologi paparan menerusi TV RGB MiniLED terkininya. Dikuasakan oleh Chromagic Technology — seni bina optik proprietari Hisense yang mengintegrasikan Cip RGB Chromagic yang dibangunkan sendiri, Reka Bentuk Optik termaju dan Sistem Pengurusan Warna — UR8 menghasilkan warna yang lebih semula jadi dan hidup, meliputi sehingga 100 peratus gamut warna BT.2020 sambil mengekalkan kecekapan tenaga tinggi dan mengurangkan cahaya biru berbahaya. Awal tahun ini, Consumer Technology Association (CTA) secara rasmi mengiktiraf TV "RGB LED" sebagai kategori baharu dalam inovasi paparan, dengan Hisense memainkan peranan penting dalam memacu dan memajukan piawaian industri, sekali gus memperkukuh RGB MiniLED sebagai pencapaian penting industri dan penanda aras baharu untuk pengalaman TV premium.

Dikuasakan pemproses Hi-View AI Engine RGB, UR8 menyampaikan visual yang lebih beraneka dan lebih tepat, menghidupkan filem, sukan langsung dan dunia permainan video dengan kedalaman serta realisme yang lebih tinggi. Native 180Hz Game Mode memastikan pergerakan ultra lancar dan prestasi responsif, membolehkan pengguna kekal imersif sepenuhnya ketika aksi pantas dan permainan berintensiti tinggi. Bunyi keliling berbilang saluran imersif 2.1.2 yang ditala oleh Devialet turut meningkatkan pengalaman dengan audio sinematik yang menjadikan setiap adegan lebih mengasyikkan dan realistik.

Menerusi UR8, Hisense terus mempercepat penggunaan teknologi RGB MiniLED, sekali gus menjadikan inovasi paparan generasi baharu lebih mudah diakses pengguna global. Menggabungkan prestasi imej termaju, pemprosesan pintar dan reka bentuk sofistikated, UR8 mewakili satu lagi langkah besar ke hadapan dalam masa depan hiburan rumah premium.

Latar Belakang Hisense

Ditubuhkan pada tahun 1969, Hisense merupakan peneraju global yang diiktiraf dalam bidang perkakas rumah dan elektronik pengguna dengan operasi di lebih 160 negara, khusus dalam penyediaan produk multimedia berkualiti tinggi, perkakas rumah dan penyelesaian IT pintar. Menurut Omdia, Hisense menduduki tempat No. 1 global dalam segmen TV 100 inci dan ke atas (2023-2025). Sebagai Peneraju Asal RGB MiniLED, Hisense terus menerajui inovasi RGB MiniLED generasi baharu. Sebagai penaja rasmi FIFA World Cup 2026™, Hisense komited terhadap kerjasama sukan global sebagai cara untuk berhubung dengan penonton di seluruh dunia.

