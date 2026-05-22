Hisense představuje řadu UR8 s věrnými barvami, která přináší technologii RGB MiniLED nové generace
May 22, 2026, 05:00 ET
ČCHING-TAO, Čína, 22. května 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, dnes představila model UR8, dostupnou řadu televizorů RGB MiniLED, která byla navržena tak, aby přinesla technologii displejů nové generace, přirozené a reálné barvy, pohlcující zábavu a pokročilý herní výkon do více domácností na celém světě.
Jako původce technologie RGB MiniLED společnost Hisense prostřednictvím svých nejnovějších televizorů RGB MiniLED nadále posouvá odvětví k novým vrcholům v oblasti technologie displejů. Díky technologii Chromagic – vlastní optické architektuře společnosti Hisense integrující vlastní čip Chromagic RGB, pokročilý optický design a systém správy barev – nabízí řada UR8 přirozenější a realističtější barvy, pokrývající až 100 % barevného rozsahu BT.2020, přičemž zachovává vysokou energetickou účinnost a omezuje škodlivé modré světlo. Na začátku tohoto roku uznala Asociace pro spotřební technologie (CTA) televizory „RGB LED" oficiálně jako novou kategorii v oblasti inovací displejů, přičemž společnost Hisense hraje důležitou roli při prosazování a rozvoji tohoto průmyslového standardu. Takto dále posiluje pozici technologie RGB MiniLED jako důležitého milníku v oboru a nového měřítka pro prémiový zážitek ze sledování televize.
Díky procesoru Hi-View AI Engine RGB nabízí model UR8 sytější a přesnější obraz, který oživuje filmy, sportovní přímé přenosy i herní světy s větší hloubkou a realističností. Nativní herní režim 180 Hz zajišťuje ultra plynulý pohyb a pohotový výkon, což uživatelům umožňuje plně se ponořit do rychlé akce a dynamického hraní. Pohlcující vícekanálový prostorový zvuk 2.1.2 vyladěný společností Devialet ještě více umocňuje zážitek díky kinematografickému zvuku, a proto je každá scéna působivější a realističtější.
S modelem UR8 společnost Hisense pokračuje v urychlování zavádění technologie RGB MiniLED, čímž zpřístupňuje inovace displejů nové generace spotřebitelům na celém světě. Díky kombinaci pokročilého obrazového výkonu, inteligentního zpracování a sofistikovaného designu představuje model UR8 další významný krok vpřed v budoucnosti prémiové domácí zábavy.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, která působí ve více než 160 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense první místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–2025). Jako tvůrce technologie RGB MiniLED společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky na celém světě.
