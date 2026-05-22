Hisense představuje řadu UR8 s věrnými barvami, která přináší technologii RGB MiniLED nové generace

News provided by

Hisense

May 22, 2026, 05:00 ET

ČCHING-TAO, Čína, 22. května 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, dnes představila model UR8, dostupnou řadu televizorů RGB MiniLED, která byla navržena tak, aby přinesla technologii displejů nové generace, přirozené a reálné barvy, pohlcující zábavu a pokročilý herní výkon do více domácností na celém světě.

Continue Reading
UR8_18x9_TR
UR8_18x9_TR

Jako původce technologie RGB MiniLED společnost Hisense prostřednictvím svých nejnovějších televizorů RGB MiniLED nadále posouvá odvětví k novým vrcholům v oblasti technologie displejů. Díky technologii Chromagic – vlastní optické architektuře společnosti Hisense integrující vlastní čip Chromagic RGB, pokročilý optický design a systém správy barev – nabízí řada UR8 přirozenější a realističtější barvy, pokrývající až 100 % barevného rozsahu BT.2020, přičemž zachovává vysokou energetickou účinnost a omezuje škodlivé modré světlo. Na začátku tohoto roku uznala Asociace pro spotřební technologie (CTA) televizory „RGB LED" oficiálně jako novou kategorii v oblasti inovací displejů, přičemž společnost Hisense hraje důležitou roli při prosazování a rozvoji tohoto průmyslového standardu. Takto dále posiluje pozici technologie RGB MiniLED jako důležitého milníku v oboru a nového měřítka pro prémiový zážitek ze sledování televize.

Díky procesoru Hi-View AI Engine RGB nabízí model UR8 sytější a přesnější obraz, který oživuje filmy, sportovní přímé přenosy i herní světy s větší hloubkou a realističností. Nativní herní režim 180 Hz zajišťuje ultra plynulý pohyb a pohotový výkon, což uživatelům umožňuje plně se ponořit do rychlé akce a dynamického hraní. Pohlcující vícekanálový prostorový zvuk 2.1.2 vyladěný společností Devialet ještě více umocňuje zážitek díky kinematografickému zvuku, a proto je každá scéna působivější a realističtější.

S modelem UR8 společnost Hisense pokračuje v urychlování zavádění technologie RGB MiniLED, čímž zpřístupňuje inovace displejů nové generace spotřebitelům na celém světě. Díky kombinaci pokročilého obrazového výkonu, inteligentního zpracování a sofistikovaného designu představuje model UR8 další významný krok vpřed v budoucnosti prémiové domácí zábavy.

O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, která působí ve více než 160 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense první místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–2025). Jako tvůrce technologie RGB MiniLED společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky na celém světě.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2980094/UR8_18x9_TR.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Spoločnosť Hisense predstavuje model UR8 s prirodzenými a realistickými farbami, čím prináša technológiu RGB MiniLED novej generácie do väčšieho počtu domácností

Spoločnosť Hisense predstavuje model UR8 s prirodzenými a realistickými farbami, čím prináša technológiu RGB MiniLED novej generácie do väčšieho počtu domácností

Spoločnosť Hisense, popredná značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov na celosvetovom trhu, dnes predstavila sériu televízorov...
Hisense Introduces UR8 with Natural and Real Color, Bringing Next-Generation RGB MiniLED Technology to More Homes

Hisense Introduces UR8 with Natural and Real Color, Bringing Next-Generation RGB MiniLED Technology to More Homes

Hisense, a leading brand in global consumer electronics and home appliances, today introduced the UR8, an accessible RGB MiniLED TV series designed...
More Releases From This Source

Explore

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Household Products

Household Products

News Releases in Similar Topics