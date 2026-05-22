Hisense stellt UR8 mit natürlichen und realistischen Farben vor und bringt RGB MiniLED-Technologie der nächsten Generation in mehr Haushalte

QINGDAO, China, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, stellte heute den UR8 vor, eine zugänglichere RGB MiniLED-TV-Serie, die Displaytechnologie der nächsten Generation, natürliche und realistische Farben, immersive Unterhaltung sowie fortschrittliche Gaming-Leistung für mehr Verbraucher weltweit verfügbar machen soll.

Als The Origin of RGB MiniLED (Der Ursprung von RGB MiniLED) treibt Hisense die Branche mit seinen neuesten RGB MiniLED-Fernsehern weiter in Richtung eines neuen Höhepunkts der Displaytechnologie. Angetrieben von der Chromagic Technology – der firmeneigenen optischen Architektur von Hisense, die einen selbst entwickelten Chromagic RGB Chip, ein fortschrittliches optisches Design und ein Farbmanagementsystem kombiniert – liefert der UR8 natürlichere und lebensechtere Farben, deckt bis zu 100 % des BT.2020-Farbraums ab, behält zugleich eine hohe Energieeffizienz bei und reduziert schädliches blaues Licht. Anfang dieses Jahres hat die Consumer Technology Association (CTA) „RGB LED"-Fernseher offiziell als neue Kategorie der Displayinnovation anerkannt. Hisense spielte dabei eine wichtige Rolle bei der Förderung und Weiterentwicklung des Branchenstandards und festigte damit die Position von RGB MiniLED als wichtigen Meilenstein der Branche und neuen Maßstab für Premium-TV-Erlebnisse.

Angetrieben vom Hi-View AI Engine RGB-Prozessor liefert der UR8 noch detailreichere und präzisere Bilder, die Filme, Live-Sport und Gaming-Welten mit größerer Tiefe und mehr Realismus zum Leben erwecken. Der native 180-Hz-Game-Mode sorgt für besonders flüssige Bewegungen und reaktionsschnelle Leistung, sodass Nutzer bei rasanter Action und schnellen Spielabläufen vollständig ins Geschehen eintauchen können. Der von Devialet abgestimmte 2.1.2-Mehrkanal-Surround-Sound sorgt für ein noch intensiveres Kinoerlebnis, bei dem jede Szene noch fesselnder und lebensechter wirkt.

Mit dem UR8 beschleunigt Hisense weiter die Verbreitung der RGB MiniLED-Technologie und macht Displayinnovationen der nächsten Generation für Verbraucher weltweit besser zugänglich. Durch die Kombination aus fortschrittlicher Bildleistung, intelligenter Verarbeitung und anspruchsvollem Design steht der UR8 für einen weiteren großen Schritt in die Zukunft des Premium-Home-Entertainments.

Informationen zu Hisense

Hisense wurde 1969 gegründet und ist ein weltweit anerkanntes führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Aktivitäten in mehr als 160 Ländern. Das Unternehmen ist auf hochwertige Multimediaprodukte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia belegt Hisense im Segment der Fernseher mit 100 Zoll und mehr weltweit Platz 1 (2023 bis 2025). Als The Origin of RGB MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der RGB MiniLED-Innovation der nächsten Generation. Als offizieller Sponsor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ setzt Hisense auf globale Sportpartnerschaften, um Zielgruppen weltweit zu erreichen.

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