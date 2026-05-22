Spoločnosť Hisense predstavuje model UR8 s prirodzenými a realistickými farbami, čím prináša technológiu RGB MiniLED novej generácie do väčšieho počtu domácností
May 22, 2026, 05:00 ET
QINGDAO, Čína, 22. mája 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hisense, popredná značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov na celosvetovom trhu, dnes predstavila sériu televízorov UR8 – cenovo dostupnú sériu televízorov s technológiou RGB MiniLED, ktorá bola navrhnutá tak, aby priniesla zobrazovaciu technológiu novej generácie, prirodzené a verné farby, pohlcujúcu zábavu a pokročilý herný výkon širšiemu okruhu spotrebiteľov po celom svete.
Ako priekopník technológie RGB MiniLED spoločnosť Hisense prostredníctvom svojich najnovších televízorov s technológiou RGB MiniLED naďalej posúva odvetvie k novým výšinám v oblasti zobrazovacej technológie. Vďaka technológii Chromagic — vlastnej optickej architektúre spoločnosti Hisense, ktorá integruje vlastný čip Chromagic RGB, pokročilý optický dizajn a systém správy farieb — ponúka model UR8 prirodzenejšie a realistickejšie farby, ktoré pokrývajú až 100 % farebného priestoru BT.2020, pričom si zachováva vysokú energetickú účinnosť a znižuje množstvo škodlivého modrého svetla. Začiatkom tohto roka Asociácia spotrebnej elektroniky (CTA) oficiálne uznala televízory s technológiou „RGB LED" za novú kategóriu v oblasti inovácií displejov, pričom spoločnosť Hisense zohráva kľúčovú úlohu pri presadzovaní a rozvoji tohto priemyselného štandardu, čím ešte viac posilňuje pozíciu technológie RGB MiniLED ako dôležitého míľnika v odvetví a nového meradla kvality pre prémiový zážitok zo sledovania televízie.
Vďaka procesoru Hi-View AI Engine RGB ponúka model UR8 bohatší a presnejší obraz, ktorý oživuje filmy, športové prenosy a herné svety s väčšou hĺbkou a realizmom. Vlastný herný režim s frekvenciou 180 Hz zaručuje mimoriadne plynulý pohyb a rýchlu odozvu, vďaka čomu sa používatelia môžu plne ponoriť do rýchlej akcie a dynamického hrania. Pohlcujúci viackanálový priestorový zvuk 2.1.2 vyladený spoločnosťou Devialet ešte viac umocňuje zážitok z filmu vďaka kinematografickému zvuku, vďaka ktorému pôsobí každá scéna pútavejšie a realistickejšie.
S modelom UR8 spoločnosť Hisense naďalej urýchľuje zavádzanie technológie RGB MiniLED, čím sprístupňuje inovácie v oblasti displejov novej generácie spotrebiteľom po celom svete. Model UR8, ktorý spája špičkový obrazový výkon, inteligentné spracovanie a sofistikovaný dizajn, predstavuje ďalší významný krok vpred v budúcnosti prémiovej domácej zábavy.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorá pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na dodávky vysoko kvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia zaujíma Hisense celosvetovo prvé miesto v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (2023 – 2025). Ako priekopník technológie RGB MiniLED spoločnosť Hisense naďalej vedie inovácie v oblasti RGB MiniLED novej generácie. Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026™ sa spoločnosť Hisense zameriava na globálne športové partnerstvá ako na spôsob, ako osloviť divákov po celom svete.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2980094/UR8_18x9_TR.jpg
