Hisense présente sa série UR8 aux couleurs naturelles et réelles, qui fait entrer la technologie MiniLED RVB de nouvelle génération dans un plus grand nombre de foyers

QINGDAO, Chine, 22 mai 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, une marque leader dans les domaines de l'électronique grand public et de l'électroménager, a présenté aujourd'hui sa série UR8, une gamme accessible de téléviseurs MiniLED RVB, conçue pour faire bénéficier toujours plus de consommateurs mondiaux d'une technologie d'affichage de nouvelle génération, de couleurs naturelles et réelles, du divertissement immersif et de performances de jeu avancées.

Initiatrice des téléviseurs MiniLED RVB, la marque Hisense continue de pousser la technologie d'affichage vers un nouveau sommet avec sa dernière série. Dotée de la technologie Chromagic, l'architecture optique exclusive de Hisense intégrant une puce RVB Chromagic mise au point en interne, une conception optique avancée et un système de gestion des couleurs, la série UR8 offre des couleurs plus naturelles et plus réalistes, qui couvrent jusqu'à 100 % de la gamme de couleurs BT.2020, tout en maintenant une efficacité énergétique élevée et en réduisant la lumière bleue nocive. Au début de l'année, la Consumer Technology Association (CTA) a officiellement reconnu les téléviseurs « LED RVB » comme une nouvelle catégorie d'affichage innovant. En posant sa technologie MiniLED RVB comme un jalon majeur qui établit la nouvelle référence des expériences télévisuelles haut de gamme, Hisense joue un rôle important dans la généralisation et le perfectionnement des normes sectorielles.

Équipée du processeur RVB Hi-View AI Engine, la série UR8 propose des images plus riches et plus précises qui donnent vie aux films, aux sports en direct et aux jeux en les animant avec plus de profondeur et de réalisme. Le mode jeu natif à 180 Hz garantit des mouvements ultrafluides et des performances réactives, qui permettent aux utilisateurs de rester totalement immergés dans les actions à grande vitesse et les jeux rapides. Le son enveloppant multicanal immersif 2.1.2, réglé par Devialet, rehausse encore l'expérience par sa qualité cinématographique, qui rend chaque scène plus captivante et plus réaliste.

Avec sa série UR8, Hisense continue de promouvoir l'adoption de la technologie MiniLED RVB en rendant l'affichage innovant de nouvelle génération plus accessible aux consommateurs du monde entier. Combinant performances d'image avancées, traitement intelligent et design raffiné, la série UR8 représente une nouvelle étape clé vers l'avenir du divertissement à domicile haut de gamme.

À propos de Hisense

Créée en 1969, la marque Hisense est un leader mondialement reconnu dans les domaines des appareils électroménagers et de l'électronique grand public. Présente dans plus de 160 pays, l'entreprise est spécialisée dans la fourniture de produits multimédia, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes de qualité. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2025). À l'origine de la technologie Mini-LED RVB, Hisense est toujours à la tête de la nouvelle génération d'innovations en la matière. Partenaire officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Hisense s'associe à des événements sportifs mondiaux pour se connecter avec le public du monde entier.

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