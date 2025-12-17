-Forjando resonancia a través de la acción, manteniendo la aspiración original mediante la persistencia: las prácticas ESG de Chery en apoyo a los Juegos Para Asiáticos

DUBAI, EAU, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En la noche del 14 de diciembre, hora local, los fuegos artificiales iluminaron el cielo nocturno de Dubái, proyectando un último resplandor sobre el recinto mientras los Juegos Para Asiáticos de la Juventud 2025 llegaban a su fin entre aplausos. Como socio oficial y exclusivo de movilidad del evento, Chery aplicó su experiencia tecnológica inclusiva para apoyar los Juegos de principio a fin, creando numerosos momentos memorables. Estos incluyeron desde el anuncio inaugural conjunto del robot AiMOGA Mornine y el presidente del APC, Mijad, hasta las innovadoras ceremonias de premios dirigidas por robots; desde las donaciones de equipo de protección solar previas a la competición a todos los atletas, hasta los servicios continuos de transporte y escolta proporcionados por la flota familiar TIGGO durante todo el evento. Chery se comprometió plenamente a facilitar tanto la preparación como la exitosa ejecución de los Juegos. Como señaló Zhu Shaodong, vicepresidente ejecutivo de Chery International, en su discurso de clausura: "Chery se guía por el principio de 'En algún lugar, para algún lugar, estar en algún lugar' al contribuir al desarrollo sostenible global. Apoyar eventos deportivos como una forma de retribuir a la sociedad es un honor y un motivo de orgullo para Chery".

Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International, delivers a speech on the spot

Para cumplir con sus compromisos ESG, Chery ha establecido múltiples "fábricas verdes" de primer nivel, impulsando la transformación continua hacia la fabricación sostenible. La compañía también colabora con organizaciones internacionales, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), para participar en iniciativas ecológicas como la conservación de praderas marinas. Al mismo tiempo, Chery mantiene un compromiso a largo plazo con el bienestar de las personas con discapacidad y los niños, habiendo trabajado con UNICEF para apoyar la educación de casi 40 millones de niños en todo el mundo. Además, Chery ha colaborado proactivamente con el Comité Paralímpico Nacional de Kazajistán y el Comité Paralímpico Asiático para implementar diversos programas inclusivos. Durante la Cumbre de Usuarios de la Marca Chery en octubre de 2025, Chery volvió a liderar la formación de la Alianza Global ESG, compartiendo iniciativas de desarrollo sostenible con su red mundial de distribuidores y extendiendo prácticas responsables a toda la cadena de valor.

A medida que los Juegos se acercan a su fin, Chery seguirá adelante, con la tecnología como fuerza motriz y la responsabilidad como piedra angular, esforzándose no solo por alcanzar el éxito comercial, sino también por construir un futuro más inclusivo y valiente para la sociedad en general.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847402/Zhu_Shaodong_Executive_Vice_President_Chery_International_delivers_a_speech.jpg