Aktívne vytváranie rezonancie, vytrvalé udržiavanie pôvodných ašpirácií - postupy spoločnosti Chery v oblasti ESG na podporu Ázijských paralympijských hier
News provided byChery Automobile Co., Ltd.
Dec 17, 2025, 22:33 ET
DUBAJ, SAE, 18. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Večer 14. decembra miestneho času rozžiaril ohňostroj dubajskú nočnú oblohu a naposledy vrhol žiaru na miesto konania, ako sa Ázijské paralympijské hry mládeže 2025 blížili za vĺn potlesku ku koncu. Spoločnosť Chery, ktorá pôsobí ako oficiálny a exkluzívny partner mobility podujatia, využila svoju komplexnú technologickú odbornosť na podporu hier od začiatku do konca a vytvorila množstvo nezabudnuteľných momentov. Tie sa vznikali od spoločného otváracieho príhovoru robota AiMOGA Mornine a predsedu APC, pána Mijada, až po prelomové slávnostné odovzdávanie cien vedené robotmi; od darov ochranného vybavenia pred súťažou všetkým športovcom až po nepretržitú kyvadlovú dopravu a sprievodné služby poskytované flotilou rodiny TIGGO počas celého podujatia. Spoločnosť Chery sa plne venovala uľahčeniu prípravy aj úspešného priebehu hier. Ako vo svojom záverečnom prejave poznamenal Zhu Shaodong, výkonný viceprezident spoločnosti Chery International: „V rámci prispievania ku globálnemu udržateľnému rozvoju sa Chery neustále riadi zásadou ‚In somewhere, For somewhere, Be somewhere' (lokálna prítomnosť, adaptácia, spoločenská zodpovednosť). Podpora športových podujatí ako spôsob vyjadrenia vďaky spoločnosti, je pre Chery cťou a hrdosťou zároveň."
V rámci plnenia svojich záväzkov v oblasti ESG vybudovala spoločnosť Chery viacero „zelených tovární" svetovej triedy, čím poháňa prebiehajúcu transformáciu smerom k udržateľnej výrobe. Spoločnosť tiež spolupracuje s medzinárodnými organizáciami vrátane Medzinárodnej únie ochrany prírody (IUCN), v rámci čoho sa zapája do ekologických iniciatív, ako je napríklad ochrana morskej trávy. Chery si zároveň dlhodobo udržiava záväzok prispievať k blahu ľudí so zdravotným postihnutím a detí. Spolupracovala s UNICEF na podpore vzdelávania takmer 40 miliónov detí na celom svete. Chery okrem toho aktívne spája sily s Kazašským národným paralympijským výborom a Ázijským paralympijským výborom s cieľom realizovať rôzne inkluzívne programy. Počas používateľského samitu Chery v októbri 2025 sa spoločnosť Chery opäť ujala vedenia pri formovaní Globálnej aliancie ESG, zdieľala iniciatívy v oblasti trvalo udržateľného rozvoja so svojou sieťou predajcov po celom svete a rozširovala zodpovedné postupy v celom hodnotovom reťazci.
Ako sa hry blížia ku koncu, Chery bude pokračovať ďalej – s technológiou ako hnacou silou a zodpovednosťou ako základným kameňom – a usilovať sa nielen o komerčný úspech, ale aj o budovanie inkluzívnejšej a odvážnejšej budúcnosti pre spoločnosť ako celok.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2847402/Zhu_Shaodong_Executive_Vice_President_Chery_International_delivers_a_speech.jpg
Share this article