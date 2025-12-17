Tworzenie rezonansu poprzez działanie, podtrzymywanie pierwotnych aspiracji poprzez wytrwałość - praktyki ESG firmy Chery we wspieraniu Azjatyckich Igrzysk Paraolimpijskich

DUBAJ, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 18 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ – Wieczorem 14 grudnia czasu lokalnego, podczas zakończenia Azjatyckich Igrzysk Paraolimpijskich Młodzieży 2025, fajerwerki rozjaśniły nocne niebo Dubaju, rzucając ostatni blask na obiekt, na którym odbywały się zawody, przy aplauzie publiczności. Jako oficjalny i wyłączny partner wydarzenia w zakresie mobilności, firma Chery wsparła Igrzyska od początku do końca, wykorzystując swoją wszechstronną wiedzę technologiczną i tworząc wiele niezapomnianych atrakcji. Od ogłoszenia otwarcia igrzysk przez robota AiMOGA Mornine i prezesa APC, pana Mijada, po nowatorskie ceremonie wręczenia nagród prowadzone przez roboty; od darowizn w postaci sprzętu chroniącego przed słońcem dla wszystkich sportowców przekazanych jeszcze przed rozpoczęciem zawodów, po bieżące transfery i eskortowanie samochodami z rodziny TIGGO w trakcie trwania imprezy. Chery w pełni zaangażowało się w przygotowanie i pomyślną realizację Igrzysk. Jak zauważył Zhu Shaodong, wiceprezes Chery International, w swoim przemówieniu podczas ceremonii zamknięcia: „Firma Chery wnosi swój wkład w globalny zrównoważony rozwój, pozostając wierna zasadzie >>In somewhere, For somewhere, Be somewhere<<. Wspieranie wydarzeń sportowych jako sposób na odwdzięczenie się społeczeństwu jest dla Chery zarówno zaszczytem, jak i powodem do dumy".

Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International, delivers a speech on the spot

Realizując swoje zobowiązania w zakresie ESG, firma Chery utworzyła wiele światowej klasy „zielonych fabryk", napędzając ciągłą transformację w kierunku zrównoważonej produkcji. Firma współpracuje również z organizacjami międzynarodowymi, w tym z Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody (IUCN), angażując się w inicjatywy ekologiczne, takie jak ochrona trawy morskiej. Jednocześnie Chery od dawna angażuje się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci, wspierając we współpracy z UNICEF edukację prawie 40 milionów dzieci na całym świecie. Ponadto Chery proaktywnie połączyło siły z Kazachstańskim Komitetem Paraolimpijskim i Azjatyckim Komitetem Paraolimpijskim w celu realizacji różnych programów integracyjnych. Podczas Szczytu Użytkowników Marki Chery, który odbył się w październiku 2025 r., Chery po raz kolejny przejęło inicjatywę, tworząc Globalny Sojusz ESG, dzieląc się inicjatywami na rzecz zrównoważonego rozwoju ze swoją światową siecią dealerów i rozszerzając odpowiedzialne praktyki na cały łańcuch wartości.

Po zakończeniu Igrzysk Chery zamierza kontynuować swoje działania, które będą napędzane przez technologię i oparte na odpowiedzialności, dążąc nie tylko do sukcesu komercyjnego, ale także do budowania bardziej inkluzywnej i odważnej przyszłości dla całego społeczeństwa.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2847402/Zhu_Shaodong_Executive_Vice_President_Chery_International_delivers_a_speech.jpg