Bangun Resonansi Lewat Aksi, Menjaga Cita-cita Awal Melalui Konsistensi - Praktik ESG Chery dalam Mendukung Ajang Asian Para Games
18 Des, 2025, 09:50 WIB
DUBAI, Uni Emirat Arab, 18 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Pada malam 14 Desember waktu setempat, kembang api menghiasi langit malam Dubai dan menutup rangkaian acara Asian Youth Para Games 2025 di tengah gemuruh tepuk tangan. Sebagai mitra mobilitas resmi dan eksklusif di ajang ini, Chery menghadirkan keunggulan teknologi yang inklusif untuk mendukung penyelenggaraan kompetisi, mulai dari awal hingga akhir, sekaligus menciptakan banyak momen berkesan. Beberapa momen penting ini antara lain sesi pembukaan bersama robot AiMOGA Mornine dan Chairman, APC, Mijad; penyerahan medali yang berlangsung inovatif, dipimpin oleh robot; penyerahan donasi alat pelindung sinar matahari untuk seluruh atlet sebelum pertandingan berlangsung; serta layanan antar-jemput dan pengawalan yang disediakan armada mobil TIGGO selama acara berlangsung. Chery berkomitmen penuh mendukung persiapan hingga kelancaran penyelenggaraan Asian Youth Para Games. Lewat paparannya dalam sesi penutupan, Zhu Shaodong, Executive Vice President, Chery International, menyampaikan: "Chery selalu berpegang pada prinsipi 'In somewhere, For somewhere, Be somewhere' ketika berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di dunia. Chery bangga mendukung ajang olahraga sebagai bentuk kontribusi kami kepada masyarakat."
Memenuhi komitmen ESG, Chery telah membangun sejumlah "pabrik hijau" kelas dunia dan mendorong transformasi berkelanjutan menuju sektor manufaktur yang lebih ramah lingkungan. Chery juga bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional, termasuk International Union for Conservation of Nature (IUCN), dalam program pelestarian alam seperti konservasi rumput laut. Di saat yang sama, Chery membuktikan komitmen jangka panjang terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas dan anak-anak. Bekerja sama dengan UNICEF, Chery telah mendukung pendidikan hampir 40 juta anak di seluruh dunia. Selain itu, Chery secara proaktif menjalin kemitraan dengan Komite Paralimpiade Nasional Kazakhstan dan Komite Paralimpiade Asia untuk menjalankan berbagai program inklusif. Di ajang Chery Brand User Summit Oktober 2025, Chery kembali memimpin pendirian ESG Global Alliance, membagikan inisiatif pembangunan berkelanjutan kepada jaringan diler global, serta memperluas praktik tanggung jawab di seluruh rantai nilai bisnis.
Setelah Asian Youth Para Games berakhir, Chery akan terus melangkah maju—dengan teknologi sebagai penggerak utama dan tanggung jawab sebagai fondasi—tidak hanya untuk meraih kesuksesan bisnis, namun juga membangun masa depan yang lebih inklusif dan penuh terobosan bagi masyarakat secara luas.
