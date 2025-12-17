Резонанс через действие, стремление через настойчивость - ESG-практики Chery в поддержку Азиатских паралимпийских игр

ДУБАЙ, ОАЭ, 18 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Вечером 14 декабря по местному времени фейерверки осветили ночное небо Дубая, в последний раз выхватив из темноты место проведения Азиатских юношеских паралимпийских игр 2025 года (2025 Asian Youth Para Games), церемония закрытия которых собрала шквал аплодисментов. Являясь официальным и эксклюзивным партнером мероприятия по мобильности, компания Chery использовала свою инклюзивную техническую экспертность для поддержки Игр от начала до конца, создавая многочисленные незабываемые моменты. Например, совместное объявление об открытии Игр, которые сделали робот Mornine от AiMOGA и председатель APC г-н Миджад (Mijad), новаторские церемонии награждения, которые вели роботы, сделанные перед стартом соревнований пожертвования в виде солнцезащитной экипировки для всех спортсменов, а также услуги по перевозке и сопровождению, предоставляемые автопарком семейства TIGGO на протяжении всего мероприятия. Chery оказывала полную поддержку как на этапе подготовки к Играм, так и во время их успешного проведения. Как отметил в своем выступлении на церемонии закрытия Чжу Шаодун (Zhu Shaodong), исполнительный вице-президент Chery International: «Chery по-прежнему руководствуется принципом «In somewhere, For somewhere, Be somewhere», делая свой вклад в глобальное устойчивое развитие. Поддержка спортивных мероприятий как способ отблагодарить общество — это и честь, и предмет гордости для Chery».

Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International, delivers a speech on the spot

Выполняя свои обязательства в области ESG, Chery создала несколько «зеленых фабрик» мирового класса, продвигая идущую сейчас трансформацию в сторону устойчивого производства. Компания также сотрудничает с международными организациями, включая Международный союз охраны природы (International Union for Conservation of Nature) (IUCN), для участия в экологических инициативах, таких как сохранение морских водорослей. В то же время Chery сохраняет долгосрочную приверженность благополучию людей с ограниченными возможностями и детей, работая с ЮНИСЕФ и поддерживая образование почти 40 миллионов детей во всем мире. Кроме того, Chery активно сотрудничает с Национальным паралимпийским комитетом Казахстана и Азиатским паралимпийским комитетом для реализации различных инклюзивных программ. Во время саммита Chery Brand User Summit в октябре 2025 года Chery вновь возглавила формирование Глобального альянса ESG (ESG Global Alliance), поделившись инициативами в области устойчивого развития со своей всемирной дилерской сетью и распространив ответственные практики по всей цепочке создания стоимости.

Несмотря на окончание Игр, Chery будет двигаться дальше вперед, используя технологии в качестве движущей силы и ответственность в качестве основополагающего принципа, стремясь не только к коммерческому успеху, но и к построению более инклюзивного и смелого будущего для общества в целом.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2847402/Zhu_Shaodong_Executive_Vice_President_Chery_International_delivers_a_speech.jpg