اختتام الدورة العاشرة من مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمشاركة 220 ألف طالب من 49 دولة ومنطقة، وتسجيل أرقام قياسية جديدة

شنجن، الصين, 9 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- استضافت مدينة شنجن اليوم الحفل الختامي ومراسم توزيع الجوائز للمرحلة النهائية العالمية من مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لعام 2025-2026، ليُسدل بذلك الستار على نسخة تاريخية غير مسبوقة في استعراض المهارات الرقمية الشابة.

At the Closing & Awards Ceremony of the 10th Huawei ICT Competition Global Final

وقد استقطبت المسابقة في نسختها لهذا العام ما يزيد على 220,000 طالب جامعي وعضو هيئة تدريس من أكثر من 2,000 مؤسسة للتعليم العالي ممثلين لأكثر من 100 دولة ومنطقة، لتسجل بذلك النسخة الأكبر حجمًا في تاريخ المسابقة. وبعد تخطي منافسات محتدمة في التصفيات الوطنية والإقليمية، نجح 177 فريقاً من 49 دولة ومنطقة في التأهل إلى النهائيات العالمية وتلقي الجوائز.

في حفل الختام وتوزيع الجوائز، قال ريتشي (هونغ هوا) بينغ، رئيس قسم استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير الأعمال في هواوي، إن المسابقة تعكس التزام الشركة طويل الأمد باستخدام التكنولوجيا من أجل الخير والتنمية الاجتماعية والبيئية المستدامة. وأضاف بينغ أن مسابقة الابتكار أظهرت قيمة التعلم من خلال المنافسة كأداة تعليمية لمعالجة التحديات الواقعية، وتميز المشاركون في مسابقات الممارسة والبرمجة بتفانيهم، وفضولهم، وتركيزهم التقني العميق. كما أُعلن عن إدخال مسار جديد لتطوير مشغلي الذكاء الاصطناعي Ascend في بر الصين الرئيسي للنسخة القادمة. وقد صُمم هذا المسار لمساعدة المطورين الشباب في التفاعل مباشرة مع تقنيات الصناعة المتطورة من خلال تحديات قائمة على المهام.

من جانبها، أشادت الدكتورة شفيقة إسحاق، المديرة بالإنابة لمعهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في التعليم (IITE) ورئيسة قسم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، بالشراكة الاستراتيجية بين منظمة اليونسكو وشركة هواوي، مثمنةً الأداء الاستثنائي للمشاركين. وأكدت أن مستقبل الذكاء الاصطناعي يتطلب التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والصناعة. كما أشارت إلى أن اليونسكو وهواوي يعملان معًا من خلال مبادرات مثل برامج بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي في البلدان العربية وبرامج شراكة التعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في آسيا الوسطى والقوقاز. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز أنظمة التعليم العالي والتدريب المهني وتطوير المواهب المستعدة للمستقبل. وفي معرض حديثها عن مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أضافت أن الطلاب أثبتوا هذا العام قدرتهم على مواجهة تحديات الواقع وتجاوز الحدود الثقافية بتطبيق التقنيات الناشئة. وأكدت أنهم لم يظهروا الإبداع فحسب، بل أيضًا نهجًا مسؤولًا تجاه التكنولوجيا يجسد الغرض من التعليم.

شهد هذا العام النسخة العاشرة من مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). ومن خلال المنافسة الشديدة عبر ثلاثة مسارات رئيسية (التطبيق والابتكار والبرمجة)، حصل 18 فريقًا متميزًا من 8 دول على الجائزة الكبرى: الصين، ونيجيريا، وسنغافورة، والجزائر، والبرازيل، ومصر، وكينيا، وجمهورية الدومينيكان.

الجائزة الكبرى لمسار الشبكات في المسابقة العملية: الفريق الجزائري، الفريق البرازيلي، الفريق النيجيري، وجامعة شنجن للتقنيات المتعددة

الجائزة الكبرى لمسار الحوسبة السحابية في المسابقة العملية: الفريق المصري، الفريق الجزائري، جامعة سنترال ساوث للغابات والتكنولوجيا، والفريق الكيني

الجائزة الكبرى لمسار الحوسبة في المسابقة العملية: الفريق المصري، معهد خنان للاقتصاد والتجارة، الفريق الدومينيكاني، والفريق الجزائري

الجائزة الكبرى لمسار Ascend للذكاء الاصطناعي في المسابقة العملية: جامعة شنجن للتقنيات المتعددة

الجائزة الكبرى لمسابقة الابتكار: جامعة ووهان للتكنولوجيا، جامعة أحمدو بيلو، جامعة سنغافورة الوطنية، وجامعة فوجيان العادية

الجائزة الكبرى لمسابقة البرمجة: كلية ووهان المهنية للبرمجيات والهندسة

وتقديرًا للإسهامات المتميزة التي لا تقف عند حد التميز التقني، تم تقديم جوائز خاصة أيضًا خلال الحفل. كما مُنحت جائزة "المرأة في قطاع التقنية" لسبعة فرق نسائية بالكامل من أذربيجان، ونيجيريا، وكينيا، والصين، والبحرين، بينما حصد فريقان من غانا والصين جائزة "التنمية الخضراء". وحصل عشرة طلاب من الصين على بطاقات العبور السريع إلى مسار "قادة أعمال المستقبل من هواوي". كما مُنحت جائزة "المدرّب الأكثر تميزًا" لـ 16 مدربًا استثنائيًا من تسع دول ومناطق، شملت باكستان، والصين، ونيجيريا، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والبرازيل، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الصين)، وتايلاند، وتركيا. ونالت ستة فرق من مصر، والبرازيل، وماليزيا، وبولندا، وباكستان جائزة "الإقبال الجماهيري عبر الإنترنت" لمسابقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقد شهد حفل توزيع الجوائز حضورًا دبلوماسيًا رفيع المستوى لبعثات 11 دولة، ضمّت سفراء وقناصل عامين ومستشارين، حرصوا على تكريم الطلاب الفائزين من بلدانهم وتسليمهم الجوائز شخصيًا.

وخلال النهائي العالمي لهذا العام، استضافت هواوي أيضًا قمة تسريع الذكاء الاصطناعي لتحويل التعليم، التي جمعت بين المعلمين وخبراء الصناعة لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي في دفع التحول والابتكار التعليميين ومشاركة أفضل الممارسات في التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية.

وفي القمة، كشفت هواوي النقاب عن حل دورات الذكاء الاصطناعي في أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي صُمم لتزويد الجامعات بمسار شامل لتعلم الذكاء الاصطناعي ودعم تطوير المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. كما أصدرت تقرير رؤى تطوير مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع توصيات لتسعة بلدان في آسيا الوسطى والقوقاز، الذي يضع بين أيدي صناع السياسات إحصاءات قابلة للتنفيذ لتوجيه سياسات تطوير المواهب والصناعة.

مع تسارع وتيرة التحول الرقمي، يستمر الطلب على المهنيين المهرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة والبيانات الضخمة والأمن السيبراني في النمو. ومع ذلك، يظل نقص المواهب الماهرة في هذه المجالات تحديًا عالميًا. للمساعدة في معالجة هذه الفجوة، أنشأت مسابقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من هواوي مسارات متعددة، بما في ذلك الممارسة والابتكار والبرمجة والتحدي وريادة الأعمال والتدريس. وهي توفر للمشاركين منصة دولية لصقل مهاراتهم التقنية والعملية لحل المشكلات الواقعية. من خلال الشراكات مع الجامعات ومشاركة الدورات التدريبية، يركز هذا الحدث على تعزيز المهارات العملية وإعداد الطلاب لمتطلبات الاقتصاد الرقمي المتطورة. كما يعكس التزام هواوي الأوسع بجعل التكنولوجيا أكثر سهولة واستخدامها في الأمور النافعة.

لمزيد من التفاصيل حول مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نسختها العاشرة، يُرجى زيارة: https://www.huawei.com/minisite/ict-competition-2025-2026-global/en/index.html

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