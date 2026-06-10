10. edycja konkursu ICT Huawei zakończona - laureaci z 49 krajów i regionów, rekordowa liczba 220 tys. Uczestników

SHENZHEN, Chiny, 10 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Dziś w Shenzhen odbyła się ceremonia wręczenia nagród podczas światowego finału 10. edycji konkursu ICT Huawei i zamknięcia konkursu. Tegoroczna edycja przyciągnęła ponad 220 tys. studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych z ponad 2 tys. uczelni i instytucji edukacyjnych z przeszło 100 krajów i regionów, stając się największą w historii tego konkursu. Po etapach krajowych i regionalnych do światowego finału awansowało 177 zespołów z 49 krajów i regionów, które zostały uhonorowane nagrodami.

At the Closing & Awards Ceremony of the 10th Huawei ICT Competition Global Final

Podczas ceremonii zamknięcia i wręczenia nagród Ritchie (Honghua) Peng, prezes Działu Strategii ICT i Rozwoju Biznesu Huawei, podkreślił, że konkurs odzwierciedla wieloletnie zaangażowanie firmy w wykorzystywanie technologii dla dobra społecznego oraz na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego. Dodał, że Konkurs innowacji pokazał wartość nauki poprzez rywalizację jako narzędzia służącego rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, natomiast uczestnicy Konkursu praktycznego i Konkursu programistycznego wyróżnili się zaangażowaniem, ciekawością oraz wysokim poziomem kompetencji technicznych. Zapowiedział również uruchomienie nowej ścieżki rozwoju operatorów AI Ascend (Ascend AI Operator Development Track) w Chinach kontynentalnych w kolejnej edycji konkursu. Ścieżka ta ma umożliwić młodym programistom bardziej bezpośredni kontakt z najnowocześniejszymi technologiami branżowymi poprzez realizację zadań praktycznych.

Dr Shafika Isaacs, pełniąca obowiązki dyrektora Instytutu Technologii Informacyjnych w Edukacji UNESCO oraz szefowa Sekcji Technologii i Sztucznej Inteligencji w Edukacji, wysoko oceniła partnerstwo UNESCO i Huawei oraz pogratulowała uczestnikom osiągniętych wyników. Podkreśliła, że przyszłość sztucznej inteligencji wymaga współpracy rządów, organizacji międzynarodowych, środowiska akademickiego i przemysłu. Zwróciła również uwagę, że UNESCO i Huawei realizują wspólne inicjatywy, takie jak programy budowania kompetencji w zakresie AI w krajach arabskich oraz partnerskie programy edukacji ICT w Azji Centralnej i na Kaukazie. Działania te mają na celu wzmacnianie systemów szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego oraz rozwój kompetencji przyszłości. Według niej uczestnicy tegorocznej edycji konkursu ICT Huawei wykazali zdolność do rozwiązywania rzeczywistych problemów ponad granicami kulturowymi dzięki wykorzystaniu nowych technologii, prezentując nie tylko kreatywność, lecz także odpowiedzialne podejście do technologii, odzwierciedlające istotę edukacji.

Tegoroczna edycja była jubileuszową, dziesiątą odsłoną konkursu ICT Huawei. Po zakończeniu Konkursu Praktycznego, Konkursu Innowacji i Konkursu Programistycznego nagrodę główną otrzymało 18 wybitnych zespołów z ośmiu krajów:

Konkurs praktyczny w zakresie sieci (Network Track) : zespoły z Algierii, Brazylii i Nigerii oraz Shenzhen Polytechnic University

Konkurs praktyczny w zakresie rozwiązań w chmurze (Cloud Track) : zespoły z Egiptu, Algierii i Kenii oraz Central South University of Forestry and Technology

Konkurs praktyczny w zakresie przetwarzania (Computing Track) : zespoły z Egiptu, Dominikany i Algierii oraz Henan Institute of Economics and Trade

Konkurs praktyczny w zakresie sztucznej inteligencji Ascend (Ascend AI Track) : Shenzhen Polytechnic University

Konkurs innowacji : Wuhan University of Technology, Ahmadu Bello University, National University of Singapore oraz Fujian Normal University

Konkurs programistyczny : Wuhan Vocational College of Software and Engineering

Podczas ceremonii przyznano również nagrody specjalne. Nagrodę Women in Tech Award otrzymało siedem kobiecych zespołów z Azerbejdżanu, Nigerii, Kenii, Chin i Bahrajnu. Z kolei Green Development Award trafiła do dwóch zespołów z Ghany i Chin. Dziesięcioro studentów z Chin otrzymało bezpośrednią kwalifikację do programu Huawei Future Business Leader Track. Nagrodę Most Valuable Instructor Award przyznano 16 wyróżniającym się instruktorom z dziewięciu krajów i regionów, w tym z Pakistanu, Chin, Nigerii, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Brazylii, Tajlandii i Turcji. Sześć zespołów z Egiptu, Brazylii, Malezji, Polski i Pakistanu zdobyło nagrodę ICT Competition Online Popularity Award.

W trakcie światowego finału Huawei zorganizował również szczyt AI Accelerating Education Transformation Summit, podczas którego zaprezentowano rozwiązanie edukacyjne ICT Academy AI Course Solution oraz opublikowano raport ICT Skills Development Insight Report wraz z rekomendacjami dla dziewięciu państw Azji Centralnej i Kaukazu.

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na specjalistów w dziedzinach sztucznej inteligencji, technologii obliczeniowych, analizy dużych zbiorów danych oraz cyberbezpieczeństwa, konkurs ICT Huawei zapewnia studentom międzynarodową platformę do rozwijania praktycznych umiejętności, rozwiązywania rzeczywistych problemów oraz przygotowania do funkcjonowania w gospodarce cyfrowej dzięki współpracy środowisk akademickich i przemysłu oraz wspólnym zasobom edukacyjnym.

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