第10回Huawei ICTコンペティション閉幕、49カ国・地域の学生が受賞、参加者は過去最多の22万人

中国・深セン、2026年6月10日 /PRNewswire/ -- 第10回Huawei ICTコンペティション世界大会決勝（10th Huawei ICT Competition Global Final）の閉会・表彰式が本日、深センで開催されました。今年のコンペティションには、100を超える国と地域の2,000を超える教育機関から、22万人以上の大学生と教職員が参加し、過去最大の規模となりました。国内予選および地域予選を経て、49か国・地域の177チームが世界大会決勝に進出し、受賞しました。

At the Closing & Awards Ceremony of the 10th Huawei ICT Competition Global Final (PRNewsfoto/Huawei)

Huawei ICT戦略・事業開発部門長のRitchie（Honghua） Pengは、閉会・表彰式で、このコンペティションには、テクノロジーを社会に役立て、持続可能な社会・環境の発展に貢献するというHuaweiの長年にわたる取り組みが反映されていると述べました。Pengはさらに、イノベーション部門（Innovation Competition）は、実社会の課題に取り組む手段として、競い合いながら学ぶことの価値を示したと語り、実技部門（Practice Competition）とプログラミング部門（Programming Competition）の参加者は、ひたむきな姿勢、好奇心、技術面への深い注力が際立っていたと述べました。Pengはまた、次回大会では中国本土で新たにAscend AIオペレーター開発トラック（Ascend AI Operator Development Track）を導入すると発表しました。このトラックは、若手開発者がタスク形式の課題を通じて、業界の最先端技術により直接触れられるように設計されています。

UNESCO Institute for Information Technologies in Educationの所長代行兼教育分野のテクノロジー・AI担当課長であるShafika Isaacs博士は、UNESCOとHuaweiのパートナーシップを高く評価し、参加者の活躍を称賛しました。Isaacs博士は、AIの未来には、政府、国際機関、学界、産業界の協力が必要であると強調しました。Isaacs博士はまた、UNESCOとHuaweiが、アラブ諸国におけるAI分野の能力構築プログラムや、中央アジアおよびコーカサスにおけるICT教育パートナーシッププログラムなどの取り組みを通じて協力してきたと述べました。こうした取り組みは、高等教育および職業訓練制度を強化し、将来のニーズに対応できる人材を育成することを目的としています。Isaacs博士は、今年のHuawei ICTコンペティションに参加した学生が、新興技術を活用することで、文化の壁を越えて実社会の課題に取り組む能力を示すとともに、創造性に加え、教育の目的を体現するテクノロジーへの責任ある姿勢も示したと述べました。

Huawei ICTコンペティションは、今年で第10回を迎えました。実技、イノベーション、プログラミングの各コンペティションの結果、8カ国の優秀な18チームがグランプリを受賞しました。

実技部門（ネットワークトラック）グランプリ： アルジェリアチーム、ブラジルチーム、ナイジェリアチーム、Shenzhen Polytechnic University

アルジェリアチーム、ブラジルチーム、ナイジェリアチーム、Shenzhen Polytechnic University 実技部門（クラウドトラック）グランプリ： エジプトチーム、アルジェリアチーム、Central South University of Forestry and Technology、ケニアチーム

エジプトチーム、アルジェリアチーム、Central South University of Forestry and Technology、ケニアチーム 実技部門（コンピューティングトラック）グランプリ： エジプトチーム、Henan Institute of Economics and Trade、ドミニカ共和国チーム、アルジェリアチーム

エジプトチーム、Henan Institute of Economics and Trade、ドミニカ共和国チーム、アルジェリアチーム 実技部門（Ascend AIトラック）グランプリ： Shenzhen Polytechnic University

Shenzhen Polytechnic University イノベーション部門グランプリ： Wuhan University of Technology、Ahmadu Bello University、National University of Singapore、Fujian Normal University

Wuhan University of Technology、Ahmadu Bello University、National University of Singapore、Fujian Normal University プログラミング部門グランプリ： Wuhan Vocational College of Software and Engineering

式典では、特別賞も授与されました。Women in Tech賞（Women in Tech Award）は、アゼルバイジャン、ナイジェリア、ケニア、中国、バーレーンの女性のみで構成される7チームに授与され、グリーン開発賞（Green Development Award）は、ガーナと中国の2チームが受賞しました。中国の学生10人がHuawei Future Business Leader Trackへのファストパスを獲得しました。最優秀指導者賞（Most Valuable Instructor Award）は、パキスタン、中国、ナイジェリア、エジプト、アラブ首長国連邦、ブラジル、タイ、トルコなど、9カ国・地域の優秀な指導者16人に授与されました。エジプト、ブラジル、マレーシア、ポーランド、パキスタンの6チームがICTコンペティション・オンライン人気賞（ICT Competition Online Popularity Award）を受賞しました。

世界大会決勝の開催期間中、HuaweiはAIによる教育変革加速サミット（AI Accelerating Education Transformation Summit）も開催しました。同サミットでは、ICT Academy AI Course Solutionを発表するとともに、中央アジアおよびコーカサスの9カ国に向けた提言を盛り込んだICTスキル開発インサイトレポート（ICT Skills Development Insight Report with Recommendations for Nine Countries of Central Asia & the Caucasus）を公開しました。

AI、コンピューティング、ビッグデータ、サイバーセキュリティー分野の人材需要が高まり続ける中、Huawei ICTコンペティションは、産学連携と教育リソースの共有を通じて、学生が実践的なスキルを身に付け、実社会の課題を解決し、デジタル経済に備えるための国際的なプラットフォームを提供しています。

SOURCE Huawei