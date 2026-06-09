La 10e édition de la Compétition TIC de Huawei se conclut avec des étudiants gagnants de 49 pays et régions et un nombre record de 220 000 participants

SHENZHEN, Chine, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- Shenzhen a accueilli aujourd'hui la cérémonie de clôture et de remise des prix de la finale mondiale de la Compétition TIC de Huawei 2025-2026, clôturant ainsi une édition record de ce concours dédié aux jeunes talents. La Compétition TIC de cette année a attiré plus de 220 000 étudiants et membres du corps enseignant de plus de 2 000 établissements d'enseignement supérieur dans plus de 100 pays et régions, ce qui en fait la plus grande édition de l'histoire de la compétition. Après avoir franchi les niveaux national et régional, 177 équipes issues de 49 pays et régions se sont qualifiées pour la Finale mondiale et ont reçu des récompenses, soulignant le consensus mondial croissant sur l'importance du développement des talents dans les TIC.

At the Closing & Awards Ceremony of the 10th Huawei ICT Competition Global Final

Lors de la cérémonie de clôture et de remise des prix, Ritchie (Honghua) Peng, président du département de stratégie et de développement commercial des TIC de Huawei, a déclaré que la compétition reflète l'engagement de longue date de l'entreprise à utiliser la technologie pour le bien et pour un développement social et environnemental durable. Peng a ajouté que la compétition d'innovation démontrait la valeur de l'apprentissage par la compétition en tant qu'outil permettant de relever les défis du monde réel, et que les participants aux concours de mise en pratique et de programmation s'étaient distingués par leur dévouement, leur curiosité et leur grande expertise technique. Il a également annoncé l'introduction d'un nouveau parcours de développement d'opérateurs d'IA Ascend en Chine continentale pour la prochaine édition. Le parcours est conçu pour aider les jeunes développeurs à s'engager plus directement avec les technologies de pointe de l'industrie à travers des défis basés sur des tâches.

Dr Shafika Isaacs, directrice par intérim de l'Institut de l'UNESCO pour les technologies de l'information dans l'éducation et chef de la Section des technologies et de l'IA dans l'éducation, a salué le partenariat entre l'UNESCO et Huawei et a félicité les participants pour leurs performances. Elle a souligné que l'avenir de l'IA nécessite une collaboration entre les gouvernements, les organisations internationales, le monde universitaire et l'industrie. Elle a également noté que l'UNESCO et Huawei ont travaillé ensemble à travers des initiatives telles que les programmes de renforcement des capacités en IA dans les pays arabes et les programmes de partenariat en matière d'éducation aux TIC en Asie centrale et dans le Caucase. Ces efforts visent à renforcer les systèmes d'enseignement supérieur et de formation professionnelle et à développer des talents prêts pour l'avenir. Parlant de la Compétition TIC de Huawei, elle a ajouté que les étudiants de la compétition de cette année ont démontré leur capacité à relever des défis réels au-delà des frontières culturelles en appliquant des technologies émergentes. Elle a souligné qu'ils ont non seulement fait preuve de créativité, mais aussi d'une approche responsable de la technologie qui incarne le but de l'éducation.

Cette année marquait la 10e édition de la Compétition TIC de Huawei. Au terme d'une compétition acharnée dans trois catégories principales (Pratique, Innovation et Programmation), 18 équipes exceptionnelles de 8 pays ont reçu le Grand Prix.

Grand prix du parcours Réseau de la compétition pratique : équipe algérienne, équipe brésilienne, équipe nigériane, et Université polytechnique de Shenzhen

équipe algérienne, équipe brésilienne, équipe nigériane, et Université polytechnique de Shenzhen Grand prix du parcours Cloud de la compétition pratique : équipe égyptienne, équipe algérienne, Université centrale du Sud de la foresterie et de la technologie, et équipe kényane

équipe égyptienne, équipe algérienne, Université centrale du Sud de la foresterie et de la technologie, et équipe kényane Grand prix du parcours Calcul de la compétition pratique : équipe égyptienne, Institut du Henan d'économie et de commerce, équipe dominicaine, et équipe algérienne

équipe égyptienne, Institut du Henan d'économie et de commerce, équipe dominicaine, et équipe algérienne Grand prix du parcours Ascend IA de la compétition pratique : Université polytechnique de Shenzhen

Université polytechnique de Shenzhen Grand prix de la compétition d'innovation : Université de technologie de Wuhan, Université Ahmadu Bello, Université nationale de Singapour, et Université normale du Fujian

Université de technologie de Wuhan, Université Ahmadu Bello, Université nationale de Singapour, et Université normale du Fujian Grand prix de la compétition de programmation : Collège professionnel de Wuhan de génie logiciel

Afin de récompenser des contributions exceptionnelles allant au-delà de l'excellence technique, des prix spéciaux ont également été remis lors de la cérémonie. Le prix Women in Tech a été décerné à sept équipes entièrement féminines venues d'Azerbaïdjan, du Nigeria, du Kenya, de Chine et de Bahreïn, tandis que le prix Green Development a été remporté par deux équipes du Ghana et de Chine. Dix étudiants de Chine ont reçu des Fast Pass pour le Huawei Future Business Leader Track. Le prix Most Valuable Instructor a été décerné à 16 instructeurs exceptionnels de neuf pays et régions, dont le Pakistan, la Chine, le Nigeria, l'Égypte, les Émirats arabes unis, le Brésil, la RAS de Hong Kong (Chine), la Thaïlande et la Turquie. Six équipes venues d'Égypte, du Brésil, de Malaisie, de Pologne et du Pakistan ont remporté le prix ICT Competition Online Popularity.

La cérémonie de remise des prix a attiré des représentants diplomatiques de 11 pays, dont des ambassadeurs, des consuls généraux et des conseillers, qui ont assisté en personne à la remise des prix aux étudiants de leurs pays d'origine.

Lors de la finale mondiale de cette année, Huawei a également organisé le Sommet sur l'accélération de la transformation de l'éducation par l'IA, réunissant des éducateurs et des experts de l'industrie pour discuter du rôle de l'IA dans la promotion de la transformation et de l'innovation éducatives et pour partager les meilleures pratiques en matière de collaboration entre l'industrie et le monde universitaire.

Lors du sommet, Huawei a dévoilé sa solution de cours d'IA pour l'Académie des TIC, conçue pour offrir aux universités un parcours d'apprentissage complet en IA et soutenir le développement à grande échelle des talents en IA. Elle a également publié le Rapport d'analyse sur le développement des compétences en TIC avec des recommandations pour neuf pays d'Asie centrale et du Caucase, offrant aux décideurs des informations exploitables pour orienter les politiques de développement des talents et de l'industrie.

Alors que la transformation numérique s'accélère à l'échelle mondiale, la demande en professionnels qualifiés dans les domaines tels que l'IA, les Big data et la cybersécurité ne cesse de croître. Cependant, le manque de talents qualifiés dans ces domaines reste un défi mondial. Pour aider à combler ce déficit, la Compétition TIC de Huawei a mis en place plusieurs pistes, notamment la pratique, l'innovation, la programmation, le défi, l'entrepreneuriat et l'enseignement. Elle offre aux participants une plateforme internationale pour perfectionner leurs compétences techniques et pratiques afin de résoudre des problèmes réels. Grâce à des partenariats avec des universités et au partage de cours, cet événement se concentre sur le renforcement des compétences pratiques et la préparation des étudiants aux exigences évolutives de l'économie numérique. Cela témoigne également de l'engagement plus large de Huawei à rendre la technologie plus accessible et à l'utiliser à des fins positives.

Pour plus d'informations sur la 10e édition de la Compétition TIC de Huawei, rendez-vous sur : https://www.huawei.com/minisite/ict-competition-2025-2026-global/en/index.html

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