10-е соревнования Huawei ICT Competition: студенты-победители из 49 стран и рекордные 220 000 участников

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Huawei

Jun 09, 2026, 09:26 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 9 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Cегодня в Шэньчжэне прошла церемония закрытия и награждения участников соревнований Huawei ICT Competition 2025–2026 — кульминации мирового финала рекордного по масштабу состязания талантов. В этом году соревнования Huawei ICT Competition объединили свыше 220 000 студентов и преподавателей, представляющих более 2000 высших учебных заведений из более чем 100 стран и регионов, и стали самыми крупными в истории соревнований. Успешно преодолев национальный и региональный отборочные туры, 177 команд из 49 стран и регионов прошли в мировой финал и получили свои награды, что подчёркивает растущий глобальный консенсус относительно важности развития талантов в сфере информационно-коммуникационных технологий.

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At the Closing & Awards Ceremony of the 10th Huawei ICT Competition Global Final
At the Closing & Awards Ceremony of the 10th Huawei ICT Competition Global Final

На церемонии закрытия и награждения выступил Ричи (Хунхуа) Пэн, директор департамента стратегии и развития бизнеса в области ИКТ компании Huawei. Он подчеркнул, что соревнования — это живое воплощение исконного стремления компании к использованию технологий во благо общества, во имя устойчивого социального и экологического развития. По словам Ричи Пэна, инновационный трек продемонстрировал, насколько ценным инструментом обучения являются соревнования, которые дают возможность решать реальные задачи, а треки Практика и Программирование привлекли участников, выделяющихся своей преданностью делу, любознательностью и необычайной увлеченностью технологиями. Он также анонсировал запуск трека по развитию ИИ-операторов Ascend AI Operator Development Track в Китае в рамках следующих соревнований. Новый трек призван обеспечить большую практическую вовлеченность молодых разработчиков в работу с передовыми технологиями через задачно-ориентированный подход.

Доктор Шафика Айзекс, исполняющая обязанности директора Института информационных технологий в образовании и руководитель секции технологий и ИИ в образовании ЮНЕСКО, отметила эффективность партнерства ЮНЕСКО и компании Huawei и высоко оценила результаты участников. Она подчеркнула, что залог будущего ИИ лежит в сотрудничестве правительств, международных организаций, образовательных учреждений и представителей предприятий. Шафика Айзекс также отметила сотрудничество ЮНЕСКО и компании Huawei в рамках таких инициатив, как программы по развитию потенциала в области ИИ в арабских странах и партнерские образовательные программы в области ИКТ в регионе Центральной Азии и Кавказа. Объединенные усилия направлены на совершенствование систем высшего образования и профессиональной подготовки, а также на развитие талантов, готовых к вызовам будущего. Говоря о самих соревнованиях, она также добавила, что участники этого года доказали свою способность решать реальные задачи, невзирая на культурные барьеры, с применением новейших технологий. Они продемонстрировали не только свою способность мыслить креативно, но и ответственный подход к использованию технологий, на что в конечном счете направлено образование.

В этом году состоялись 10-е соревнования Huawei ICT Competition. Напряженное соперничество по трем основным трекам (Практика, Инновации и Программирование) увенчалось награждением 18 выдающихся команд из 8 стран:

  • Гран-при трека «Сети» в практическом соревновании: команда Алжира, команда Бразилии, команда Нигерии и Шэньчжэньский политехнический университет
  • Гран-при трека «Облачные технологии» в практическом соревновании: команда Египта, команда Алжира, Центрально-южный университет лесного хозяйства и технологий и команда Кении
  • Гран-при трека «Вычисления» в практическом соревновании: команда Египта, Хэнаньский институт экономики и торговли, команда Доминиканской Республики и команда Алжира
  • Гран-при трека «Ascend AI» в практическом соревновании: Шэньчжэньский политехнический университет
  • Гран-при соревнования инноваций: Уханьский технологический университет, Университет Ахмаду Белло, Национальный университет Сингапура и Фуцзяньский педагогический университет
  • Гран-при соревнования по программированию: Уханьский профессиональный колледж программного обеспечения и инженерии

На церемонии награждения были также вручены специальные награды — признание исключительных достижений, не ограничивающихся лишь техническим мастерством. Специальная премия для женщин Women in Tech Award была присуждена семи женским командам из Азербайджана, Нигерии, Кении, Китая и Бахрейна, а премию Green Development Award за вклад в экологичное развитие получили две команды из Ганы и Китая. Десять студентов из Китая получили возможность принять участие в программе для будущих бизнес-лидеров Huawei Future Business Leader Track без предварительного отбора. Премия Most Valuable Instructor Award была присуждена 16 лучшим наставникам из девяти стран и регионов, включая Пакистан, Китай, Нигерию, Египет, ОАЭ, Бразилию, САР Гонконг (Китай), Таиланд и Турцию. Награду за наибольшую популярность в социальных сетях ICT Competition Online Popularity Award получили шесть команд из Египта, Бразилии, Малайзии, Польши и Пакистана.

Церемонию награждения посетили дипломаты из 11 стран — послы, генеральные консулы и советники, лично вручившие награды студентам-соотечественникам.

В рамках мирового финала соревнований компания Huawei также провела саммит AI Accelerating Education Transformation, объединивший представителей сферы образования и отраслевых экспертов для обсуждения искусственного интеллекта как драйвера трансформаций и инноваций в образовании, а также для обмена передовым опытом сотрудничества предприятий и образовательных учреждений.

На саммите компания Huawei представила свое решение для курсов по ИИ — ICT Academy AI Course Solution, предоставляющее университетам комплексную образовательную траекторию для обучения технологиям ИИ и поддержки развития талантов в этой области на требуемом уровне. Компания также опубликовала аналитический отчет о развитии навыков в области ИКТ с рекомендациями для девяти стран региона Центральной Азии и Кавказа практическое руководство для методистов по разработке политики в области подготовки талантливых специалистов и развития отрасли.

По мере ускорения цифровой трансформации растет и спрос на профессионалов в области ИИ, вычислительной техники, больших данных и кибербезопасности. Однако нехватка квалифицированных специалистов в этих сферах по-прежнему является глобальной проблемой. Помочь восполнить нехватку кадровых ресурсов призваны несколько треков соревнований Huawei ICT Competition: Практика, Инновации, Программирование, Вызовы, Предпринимательство и Преподавание. Участники получают доступ к международной платформе для оттачивания технических и прикладных навыков, необходимых для решения реальных задач современности. Партнерство с университетами и обмен учебными программами позволяют реализовать основную задачу соревнований совершенствование практических навыков студентов и их подготовка к меняющимся требованиям цифровой экономики. Кроме того, соревнования отражают глобальное стремление компании Huawei сделать технологии более доступными и использовать их во благо общества.

Подробную информацию о 10-х соревнованиях Huawei ICT Competition смотрите на сайте: https://www.huawei.com/minisite/ict-competition-2025-2026-global/en/index.html

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2996260/image1.jpg

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