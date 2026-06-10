Končí sa 10. ročník súťaže Huawei ICT - vyhlásenie víťazov spomedzi študentov zo 49 krajín a regiónov, rekordný počet 220 000 účastníkov
News provided byHuawei
Jun 10, 2026, 08:39 ET
SHENZHEN, Čína, 10. jún 2026 /PRNewswire/ – V meste Shenzhen sa dnes konalo záverečné a slávnostné odovzdávanie cien 10. ročníka globálneho finále súťaže Huawei ICT. Súťaž tento rok prilákala viac ako 220 000 univerzitných študentov a členov vysokých škôl z viac ako 2 000 inštitúcií vo viac ako 100 krajinách a regiónoch, a stala sa tak najväčším ročníkom vo svojej histórii. Po národných a regionálnych kolách postúpilo do globálneho finále 177 tímov zo 49 krajín a regiónov, ktoré získali ocenenia.
Na slávnostnom záverečnom ceremoniáli a odovzdávaní cien Ritchie (Honghua) Peng, prezident oddelenia stratégie a rozvoja obchodu v oblasti ICT spoločnosti Huawei, uviedol, že súťaž odráža dlhodobý záväzok spoločnosti využívať technológie na dobré účely a na udržateľný sociálny a environmentálny rozvoj. Peng dodal, že súťaž v inováciách preukázala hodnotu učenia sa prostredníctvom súťaže ako nástroja na riešenie reálnych výziev a že účastníci praktických a programátorských súťaží vynikali svojím odhodlaním, zvedavosťou a hlbokým technickým sústredením. Taktiež oznámil zavedenie novej dráhy rozvoja pre operátorov AI Ascend v pevninskej Číne pre ďalší ročník. Táto dráha je navrhnutá tak, aby pomohla mladým vývojárom zapojiť sa priamejšie do najmodernejších priemyselných technológií prostredníctvom úloh založených na výzvach.
Dr. Shafika Isaacs, zástupkyňa riaditeľa Inštitútu UNESCO pre informačné technológie vo vzdelávaní a vedúca sekcie pre technológie a AI vo vzdelávaní, ocenila partnerstvo medzi UNESCO a Huawei, pričom pochválila účastníkov za ich výkon. Zdôraznila, že budúcnosť AI si vyžaduje spoluprácu medzi vládami, medzinárodnými organizáciami, akademickou obcou aj priemyslom. Poznamenala tiež, že UNESCO a Huawei spolupracujú prostredníctvom iniciatív, ako sú programy budovania schopností v oblasti AI v arabských krajinách a partnerské programy vzdelávania v oblasti ICT v Strednej Ázii a na Kaukaze. Cieľom tohto úsilia je posilniť systémy vyššieho vzdelávania a odborného vzdelávania a rozvíjať talenty pripravené na budúcnosť. Povedala, že v tohtoročnej súťaži Huawei ICT preukázali študenti svoju schopnosť riešiť pomocou nových technológií výzvy reálneho sveta naprieč kultúrnymi hranicami. Preukázali tým nielen kreativitu, ale aj zodpovedný prístup k technológiám, ktorý stelesňuje účel vzdelávania.
Tento rok sa konal už 10. ročník súťaže Huawei ICT. Po súťažiach v praktickej oblasti, inováciách a programovaní získalo hlavnú cenu 18 vynikajúcich tímov z ôsmich krajín:
- Praktická súťaž – Hlavná cena sieťovej dráhy: Alžírsky tím, brazílsky tím, nigérijský tím a Polytechnická univerzita Shenzhen
- Praktická súťaž – Hlavná cena cloudovej dráhy: Egyptský tím, alžírsky tím, Centrálna južná univerzita lesníctva a technológie a kenský tím
- Praktická súťaž – Hlavná cena výpočtovej dráhy: Egyptský tím, Inštitút ekonomiky a obchodu Henan, tím Dominikánskej republiky a alžírsky tím
- Praktická súťaž – Hlavná cena dráhy Ascend AI: Polytechnická univerzita Shenzhen
- Hlavná cena súťaže v inováciách: Technická univerzita Wuhan, Univerzita Ahmadu Bella, Národná univerzita v Singapure a Normálna univerzita Fujian
- Hlavná cena programátorskej súťaže: Odborná škola softvéru a inžinierstva Wuhan
Počas slávnostného odovzdávania boli odovzdané aj špeciálne ocenenia. Ocenenie Ženy v technológiách získalo sedem čisto ženských tímov z Azerbajdžanu, Nigérie, Kene, Číny a Bahrajnu, zatiaľ čo cenu Zelený rozvoj získali dva tímy z Ghany a Číny. Desať študentov z Číny získalo rýchle vstupenky do programu Dráha obchodného lídra budúcnosti Huawei. Cena za najcennejšieho inštruktora bola udelená 16 výnimočným inštruktorom z deviatich krajín a regiónov vrátane Pakistanu, Číny, Nigérie, Egypta, Spojených arabských emirátov, Brazílie, Thajska a Turecka. Šesť tímov z Egypta, Brazílie, Malajzie, Poľska a Pakistanu získalo cenu za online popularitu v súťaži ICT.
Počas globálneho finále usporiadala spoločnosť Huawei aj samit o urýchľovaní transformácie vzdelávania pomocou AI, kde predstavila riešenie kurzu AI akadémie ICT a vydala správu o rozvoji zručností ICT s odporúčaniami pre deväť krajín Strednej Ázie a Kaukazu.
Keďže dopyt po talentoch v oblasti AI, výpočtovej techniky, veľkých dát a kybernetickej bezpečnosti neustále rastie, súťaž Huawei ICT poskytuje študentom medzinárodnú platformu na rozvoj praktických zručností, riešenie reálnych výziev a prípravu na digitálnu ekonomiku prostredníctvom spolupráce medzi priemyslom a akademickou obcou a zdieľaných vzdelávacích zdrojov.
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