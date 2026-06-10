제10회 화웨이 ICT 경진 대회, 49개국 및 지역 학생 수상자 배출하며 역대 최다 22만 명 참가로 막 내려

선전, 중국 2026년 6월 10일 /PRNewswire/-- 제10회 화웨이 ICT 경진 대회(Huawei ICT Competition) 글로벌 파이널 폐막 및 시상식이 6월 9일, 선전에서 개최됐다. 올해 대회에는 100개국 이상의 2000개 이상 교육 기관에서 22만 명 이상의 대학생 및 교수진이 참가해 역대 최대 규모를 기록했다. 국가 및 지역 예선을 거쳐 49개국 및 지역에서 177개 팀이 글로벌 파이널에 진출해 수상했다.

At the Closing & Awards Ceremony of the 10th Huawei ICT Competition Global Final (PRNewsfoto/Huawei)

폐막 및 시상식에서 화웨이 ICT 전략 및 사업 개발부의 리치(홍화) 펑(Ritchie(Honghua) Peng) 사장은 이번 대회가 기술을 선한 목적과 지속 가능한 사회 및 환경 발전을 위해 활용하려는 화웨이의 오랜 의지를 반영한다고 말했다. 펑 사장은 이노베이션 경진 대회(Innovation Competition)가 실제 문제를 해결하는 도구로서 경쟁을 통한 학습의 가치를 입증했으며, 프랙티스 및 프로그래밍 경진 대회 참가자들이 헌신, 호기심 및 깊은 기술적 집중력으로 두각을 드러냈다고 덧붙였다. 또한 다음 회차부터 중국 본토에서 새로운 어센드(Ascend) AI 오퍼레이터 개발 트랙을 도입한다고 발표했다. 이 트랙은 젊은 개발자들이 과제 기반 챌린지를 통해 최첨단 산업 기술에 더 직접적으로 참여할 수 있도록 설계됐다.

유네스코 교육정보기술원(UNESCO Institute for Information Technologies in Education) 소장 직무대행 겸 교육 기술 및 AI 부문장인 샤피카 이삭스(Shafika Isaacs) 박사는 유네스코와 화웨이의 파트너십을 높이 평가하고 참가자들의 성과를 칭찬했다. 샤피카 이삭스 박사는 AI의 미래가 정부, 국제기구, 학계 및 산업계 간의 협력을 필요로 한다고 강조했다. 또한 유네스코와 화웨이가 아랍 국가의 AI 역량 강화 프로그램, 중앙아시아 및 코카서스 지역의 ICT 교육 파트너십 프로그램 등의 이니셔티브를 통해 협력해 왔다고 언급했으며, 이러한 노력은 고등 교육 및 직업 훈련 시스템을 강화하고 미래 인재를 양성하는 것을 목표로 한다고 밝혔다. 올해 화웨이 ICT 경진 대회 학생들이 신기술을 적용해 문화적 경계를 넘어 실제 문제에 대처하는 능력을 보여줬으며, 이는 창의성뿐만 아니라 교육의 목적을 구현하는 책임감 있는 기술 접근 방식을 보여준 것이라고 언급하기도 했다.

올해는 화웨이 ICT 경진 대회 제10회를 맞이했다. 프랙티스, 이노베이션, 프로그래밍 경진 대회를 거쳐 8개국 18개 우수 팀이 대상을 수상했다.

프랙티스 경진 대회 - 네트워크 트랙 대상: 알제리 팀, 브라질 팀, 나이지리아 팀, 선전직업기술대학교

알제리 팀, 브라질 팀, 나이지리아 팀, 선전직업기술대학교 프랙티스 경진 대회 - 클라우드 트랙 대상: 이집트 팀, 알제리 팀, 중남임업과기대학교, 케냐 팀

이집트 팀, 알제리 팀, 중남임업과기대학교, 케냐 팀 프랙티스 경진 대회 – 컴퓨팅 트랙 대상: 이집트 팀, 허난경제무역직업학원, 도미니카 공화국 팀, 알제리 팀

이집트 팀, 허난경제무역직업학원, 도미니카 공화국 팀, 알제리 팀 프랙티스 경진 대회 - 어센드 AI 트랙 대상: 선전직업기술대학교

선전직업기술대학교 이노베이션 경진 대회 대상: 우한이공대학교, 아마두 벨로 대학교, 싱가포르국립대학교, 푸젠사범대학교

우한이공대학교, 아마두 벨로 대학교, 싱가포르국립대학교, 푸젠사범대학교 프로그래밍 경진 대회 대상: 우한소프트웨어공정직업학원

시상식에서는 특별상도 수여됐다. 위민 인 테크 어워드(Women in Tech Award)는 아제르바이잔, 나이지리아, 케냐, 중국, 바레인 출신의 7개 여성 팀에게 돌아갔으며, 그린 개발 어워드(Green Development Award)는 가나와 중국 출신의 2개 팀이 수상했다. 중국 학생 10명은 화웨이 미래 비즈니스 리더 트랙(Huawei Future Business Leader Track) 패스트 패스를 받았다. 최우수 강사상(Most Valuable Instructor Award)은 파키스탄, 중국, 나이지리아, 이집트, 아랍에미리트, 브라질, 태국, 튀르키예 등 9개국 및 지역의 16명의 우수 강사에게 수여됐다. 이집트, 브라질, 말레이시아, 폴란드, 파키스탄 출신 6개 팀이 ICT 경진 대회 온라인 인기상(ICT Competition Online Popularity Award)을 수상했다.

글로벌 파이널 기간 동안 화웨이는 AI 교육 전환 가속화 서밋(AI Accelerating Education Transformation Summit)도 개최했으며, ICT 아카데미 AI 코스 솔루션(ICT Academy AI Course Solution)을 출시하고 중앙아시아 및 코카서스 9개국을 위한 권고사항이 담긴 ICT 스킬 개발 인사이트 보고서(ICT Skills Development Insight Report with Recommendations for Nine Countries of Central Asia & the Caucasus)를 발표했다.

AI, 컴퓨팅, 빅데이터, 사이버 보안 분야의 인재 수요가 지속적으로 증가하는 가운데, 화웨이 ICT 경진 대회는 산학 협력과 공유 교육 자원을 통해 학생들에게 실무 역량을 개발하고, 실제 문제를 해결하며, 디지털 경제를 준비할 수 있는 국제 플랫폼을 제공하고 있다.

SOURCE Huawei