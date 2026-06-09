A 10ª Competição Huawei ICT termina com estudantes vencedores de 49 países e regiões e um recorde de 220.000 participantes

SHENZHEN, China, 9 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Hoje foi realizada em Shenzhen a Cerimônia de Encerramento e Premiação da Final Global da Competição Huawei ICT 2025-2026, concluindo uma edição que superou todas as outras em termos de demonstração de talentos.

10ª Competição Huawei ICT: encerramento Final Global e Cerimônia de Premiação (PRNewsfoto/Huawei)

Desta edição, que foi a décima desde o começo da Competição ICT, participaram mais de 220.000 estudantes universitários e membros do corpo docente de mais de 2.000 instituições de ensino superior, vindos de mais de 100 países e regiões, tornando-se a maior edição da história desta competição. Após avançar nas rodadas nacionais e regionais, 177 equipes de 49 países e regiões avançaram à Final Global e foram premiadas, destacando o crescente consenso global sobre a importância do desenvolvimento de talentos em ICT.

Na Cerimônia de Encerramento e de Premiação, Ritchie (Honghua) Peng, presidente do Departamento de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios de ICT da Huawei, ressaltou que a competição reflete o compromisso de longa data da empresa em usar a tecnologia para o bem e para o desenvolvimento social e ambiental sustentável. Peng acrescentou que a Competição de Inovação demonstrou o valor da aprendizagem por meio da competição como uma ferramenta de aprendizagem para enfrentar desafios reais, e que os participantes das Competições de Prática e Programação se destacaram por sua dedicação, curiosidade e profundo foco técnico. Ele também apresentou a nova trilha Ascend de Desenvolvimento de Operadores de IA na China continental para a próxima edição. Esta trilha foi concebida para ajudar jovens programadores a interagir mais diretamente com as tecnologias de ponta do setor através de desafios baseados em tarefas.

Shafika Isaacs, Diretora interina do Instituto UNESCO para Tecnologias da Informação na Educação e Diretora da Seção de Tecnologia e IA na Educação, elogiou a parceria entre a UNESCO e a Huawei e felicitou os participantes pelo seu desempenho. Ela destacou que o futuro da IA exige colaboração entre governos, organizações internacionais, a academia e a indústria. Ela também observou que a UNESCO e a Huawei têm trabalhado em parceria através de iniciativas, como programas de capacitação em IA em países árabes e programas de parceria em educação ICT na Ásia Central e no Cáucaso. Estes esforços têm como objetivo fortalecer os sistemas de ensino superior e de formação profissional e desenvolver talentos para o futuro. Ao se referir à Competição Huawei ICT, Shafika acrescentou que os estudantes da competição deste ano demonstraram capacidade de enfrentar desafios reais através de fronteiras culturais aplicando tecnologias emergentes. Ela destacou que eles não só demonstraram criatividade, mas também uma abordagem responsável à tecnologia, em um espírito que incorpora o propósito da educação.

Este ano marcou a 10ª edição da Competição Huawei ICT. Depois de competirem intensamente em três trilhas principais (Prática, Inovação e Programação), 18 equipes de 8 países se destacaram e foram premiadas com o Grande Prêmio.

Grande Prêmio do Track de Redes na Competição Prática: Equipe argelina, equipe brasileira, equipe nigeriana e Universidade Politécnica de Shenzhen

Equipe argelina, equipe brasileira, equipe nigeriana e Universidade Politécnica de Shenzhen Grande Prêmio do Track de Nuvem na Competição Prática: Equipe egípcia, equipe argelina, Universidade Central Sul de Silvicultura e Tecnologia, e equipe queniana

Equipe egípcia, equipe argelina, Universidade Central Sul de Silvicultura e Tecnologia, e equipe queniana Grande Prêmio do Track de Computação na Competição Prática: Equipe egípcia, Instituto Henan de Economia e Comércio, equipe dominicana e equipe argelina

Equipe egípcia, Instituto Henan de Economia e Comércio, equipe dominicana e equipe argelina Grande Prêmio do Track Ascend IA na Competição Prática: Universidade Politécnica de Shenzhen

Universidade Politécnica de Shenzhen Grande Prêmio da Competição de Inovação: Universidade Tecnológica de Wuhan, Universidade Ahmadu Bello, Universidade Nacional de Singapura e Universidade Normal de Fujian

Universidade Tecnológica de Wuhan, Universidade Ahmadu Bello, Universidade Nacional de Singapura e Universidade Normal de Fujian Grande Prêmio da Competição de Programação: Colégio Vocacional de Software e Engenharia de Wuhan

Para reconhecer as contribuições incríveis, que vão além da excelência técnica, foram concedidos outros prêmios especiais durante a cerimônia. O prêmio Mulheres na Tecnologia foi concedido a sete equipes formadas exclusivamente por mulheres: Azerbaijão, Nigéria, Quênia, China e Bahrein. Já as equipes de Gana e China conquistaram o prêmio Desenvolvimento Verde. Dez estudantes da China receberam os Fast Passes para a Trilha de Líderes de Negócios do Futuro da Huawei. O prêmio Instrutor Mais Valioso foi concedido a 16 instrutores de nove países e regiões que se sobressaíram, incluindo Paquistão, China, Nigéria, Egito, Emirados Árabes Unidos, Brasil, RAE de Hong Kong (China), Tailândia e Turquia. Seis equipes, a saber, Egito, Brasil, Malásia, Polônia e Paquistão, conquistaram o prêmio Popularidade On-line da ICT Competition.

A cerimônia de premiação contou com a presença de representantes diplomáticos de 11 países, incluindo embaixadores, cônsules-gerais e conselheiros, que entregaram os prêmios aos estudantes de seus países de origem.

Durante a Final Global deste ano, a Huawei também sediou o encontro Como a IA Acelera a Transformação da Educação, reunindo educadores e especialistas do setor para discutir o papel da IA na promoção da transformação e inovação educacional e para partilhar as melhores práticas na colaboração entre a indústria e a academia.

No evento, a Huawei revelou a Solução do Curso de IA da Academia ICT, concebida para oferecer às universidades uma jornada de aprendizagem de IA abrangente e apoiar o desenvolvimento de talentos de IA em grande escala. Ela também publicou o Relatório de Insights sobre o Desenvolvimento de Competências em ICT com Recomendações para Nove Países da Ásia Central e do Cáucaso, oferecendo aos responsáveis políticos insights de medidas possíveis para orientar as políticas de desenvolvimento de talentos e do setor.

À medida que a transformação digital se acelera, a demanda por profissionais qualificados em áreas como IA, computação, big data e segurança cibernética continua crescendo. No entanto, a escassez de talentos qualificados nestas áreas continua sendo um desafio global. Para ajudar a reduzir esta lacuna, a Competição Huawei ICT criou várias trilhas, incluindo Prática, Inovação, Programação, Desafio, Empreendedorismo e Ensino. O objetivo é oferecer aos participantes uma plataforma internacional de aprimoramento de competências técnicas e práticas para resolver problemas reais. Através de parcerias com universidades e do compartilhamento de cursos, o foco deste evento é o aprimoramento das competências práticas e a preparação dos estudantes para as exigências cada vez maiores da economia digital. Ele reflete também o compromisso mais amplo da Huawei em tornar a tecnologia mais acessível e utilizá-la para o bem.

Para mais detalhes sobre a 10ª Competição Huawei ICT, visite: https://www.huawei.com/minisite/ict-competition-2025-2026-global/en/index.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2996353/image1.jpg

FONTE Huawei