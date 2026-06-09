การแข่งขัน Huawei ICT Competition ครั้งที่ 10 ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ นำทัพนักศึกษาคว้าชัยจาก 49 ประเทศทั่วโลก ทุบสถิติผู้เข้าร่วมทะลุ 220,000 คน
News provided byHuawei
09 Jun, 2026, 23:12 CST
เซินเจิ้น, จีน, 9 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- พิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลกในศึก Huawei ICT Competition ครั้งที่ 10 ได้มีขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ ณ เมืองเซินเจิ้น โดยการแข่งขันในปีนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนักศึกษาและคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษามากกว่า 220,000 คน จากสถาบันการศึกษากว่า 2,000 แห่ง ในกว่า 100 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งถือเป็นสถิติจัดการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา และหลังจากผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นในระดับประเทศและภูมิภาค มีทีมยอดฝีมือทั้งหมด 177 ทีม จาก 49 ประเทศและภูมิภาค ที่สามารถตบเท้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับโลก และคว้ารางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ได้สำเร็จ
ภายในพิธีปิดและมอบรางวัล คุณ Ritchie (Honghua) Peng ประธานฝ่ายกลยุทธ์ไอซีทีและการพัฒนาธุรกิจของ Huawei เปิดเผยว่า การแข่งขันครั้งนี้สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นที่บริษัทฯ มีมาอย่างยาวนาน ในการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ สู่สังคม พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คุณ Peng ยังเสริมด้วยว่า การแข่งขันในประเภทนวัตกรรมได้พิสูจน์ให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ผ่านเวทีการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบ่มเพาะทักษะเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาจริง ขณะเดียวกัน ผู้เข้าแข่งขันในประเภทภาคปฏิบัติและประเภทการเขียนโปรแกรม ต่างก็ฉายแววโดดเด่นด้วยความมุ่งมั่น ความใฝ่รู้ และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในระดับลึกซึ้ง นอกจากนี้ ยังได้ประกาศเปิดตัวการแข่งขันสาขาใหม่อย่าง Ascend AI Operator Development Track ในพื้นที่จีนแผ่นดินใหญ่สำหรับการแข่งขันในครั้งต่อไป ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อผลักดันให้นักพัฒนารุ่นใหม่ได้เข้าถึงและทำงานร่วมกับเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ผ่านโจทย์การแข่งขันที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง
ดร. Shafika Isaacs รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งยูเนสโก (UNESCO) และหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา ได้กล่าวชื่นชมความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างยูเนสโกกับ Huawei พร้อมแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเธอเน้นย้ำว่าอนาคตของเทคโนโลยี AI จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ภาควิชาการ และภาคอุตสาหกรรม และยังระบุด้วยว่า ยูเนสโกและ Huawei ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการร่วมกันมาโดยตลอด อาทิ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้าน AI ในกลุ่มประเทศอาหรับ และโครงการพันธมิตรเพื่อการศึกษาด้าน ICT ในภูมิภาคเอเชียกลางและคอเคซัส ความร่วมมือเหล่านี้มุ่งยกระดับระบบอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ตลอดจนบ่มเพาะบุคลากรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือกับโลกอนาคต เธอกล่าวทิ้งท้ายว่า นักศึกษาในการแข่งขัน Huawei ICT Competition ประจำปีนี้ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการทลายกำแพงวัฒนธรรม เพื่อร่วมกันแก้โจทย์ปัญหาในโลกจริงด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังแสดงออกถึงความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการศึกษา
การแข่งขัน Huawei ICT Competition ประจำปีนี้ นับเป็นการฉลองครบรอบปีที่ 10 อย่างยิ่งใหญ่ โดยหลังจากที่ได้ประชันฝีมืออย่างเข้มข้นทั้งในประเภทภาคปฏิบัติ นวัตกรรม และการเขียนโปรแกรม ในที่สุดก็ได้ทีมยอดฝีมือระดับพระกาฬ 18 ทีม จาก 8 ประเทศ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ Grand Prize ไปได้สำเร็จ ได้แก่
- ประเภทภาคปฏิบัติ รางวัล Grand Prize สาขาเครือข่าย: ทีมตัวแทนจากประเทศแอลจีเรีย ทีมตัวแทนจากประเทศบราซิล ทีมตัวแทนจากประเทศไนจีเรีย และมหาวิทยาลัย Shenzhen Polytechnic University
- ประเภทภาคปฏิบัติ รางวัล Grand Prize สาขาคลาวด์: ทีมตัวแทนจากประเทศอียิปต์ ทีมตัวแทนจากประเทศแอลจีเรีย มหาวิทยาลัย Central South University of Forestry and Technology และทีมตัวแทนจากประเทศเคนยา
- ประเภทภาคปฏิบัติ รางวัล Grand Prize สาขาคอมพิวติ้ง: ทีมตัวแทนจากประเทศอียิปต์ สถาบัน Henan Institute of Economics and Trade ทีมตัวแทนจากสาธารณรัฐโดมินิกัน และทีมตัวแทนจากประเทศแอลจีเรีย
- ประเภทภาคปฏิบัติ รางวัล Grand Prize สาขา Ascend AI: มหาวิทยาลัย Shenzhen Polytechnic University
- รางวัล Grand Prize ประเภทนวัตกรรม: มหาวิทยาลัย Wuhan University of Technology, มหาวิทยาลัย Ahmadu Bello University, มหาวิทยาลัย National University of Singapore และมหาวิทยาลัย Fujian Normal University
- รางวัล Grand Prize ประเภทการเขียนโปรแกรม: วิทยาลัย Wuhan Vocational College of Software and Engineering
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบรางวัลพิเศษประเภทต่าง ๆ เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานอันโดดเด่น โดยรางวัล Women in Tech Award ตกเป็นของทีมหญิงล้วนรวม 7 ทีม จากอาเซอร์ไบจาน ไนจีเรีย เคนยา จีน และบาห์เรน ขณะที่รางวัล Green Development Award ตกเป็นของ 2 ทีมจากกานาและจีน ในส่วนของนักศึกษาจากจีนจำนวน 10 คน ได้รับสิทธิ์ทางลัดหรือ Fast Pass เข้าสู่เส้นทางผู้นำธุรกิจแห่งอนาคตของ Huawei สำหรับรางวัลอาจารย์ผู้ฝึกสอนทรงคุณค่า หรือ Most Valuable Instructor Award ได้มอบให้แก่คณาจารย์ผู้ทุ่มเทและมากความสามารถ 16 ท่าน จาก 9 ประเทศและภูมิภาค ได้แก่ ปากีสถาน จีน ไนจีเรีย อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บราซิล ไทย และตุรกี ปิดท้ายด้วยรางวัลขวัญใจมหาชนในโลกออนไลน์ ICT Competition Online Popularity Award ซึ่งตกเป็นของ 6 ทีม จากอียิปต์ บราซิล มาเลเซีย โปแลนด์ และปากีสถาน
ระหว่างการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลกนั้น Huawei ยังได้จัดงานประชุมสุดยอด AI Accelerating Education Transformation Summit พร้อมเปิดตัวโซลูชัน ICT Academy AI Course Solution และเผยแพร่รายงานวิเคราะห์เจาะลึกการพัฒนาทักษะ ICT พร้อมข้อเสนอแนะสำหรับ 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางและคอเคซัส
เมื่อบุคลากรในสาย AI คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้า และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ เวทีการแข่งขัน Huawei ICT Competition จึงเป็นแพลตฟอร์มระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาคปฏิบัติ ลงมือแก้โจทย์ปัญหาในชีวิตจริง และเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา และแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน
SOURCE Huawei
Share this article