El 10.º Concurso de Huawei TIC reúne a ganadores de 49 países y bate récord con 220,000 participantes

SHENZHEN, China, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Shenzhen ha sido hoy la ciudad anfitriona de la ceremonia de clausura y entrega de premios de la final global del Concurso de TIC de Huawei 2025-2026, que puso fin a una edición récord de la exhibición de talentos. El Concurso de TIC de este año atrajo a más de 220,000 estudiantes universitarios y profesores de más de 2,000 instituciones terciarias de más de 100 países y regiones, por lo que fue la edición más grande en la historia del concurso. Después de superar las rondas nacionales y regionales, 177 equipos de 49 países y regiones lograron llegar a la final global y recibieron sus premios, lo que subraya el creciente consenso mundial sobre la importancia del desarrollo del talento en TIC.

At the Closing & Awards Ceremony of the 10th Huawei ICT Competition Global Final

En la ceremonia de clausura y entrega de premios, Ritchie (Honghua) Peng, presidente del departamento de desarrollo empresarial y estrategia de TIC de Huawei, destacó que el concurso refleja el compromiso de larga data de la compañía con el uso de la tecnología para el bien y para el desarrollo social y ambiental sustentable. Peng agregó que el Concurso de innovación demostró el valor del aprendizaje a través de la competencia como una herramienta de aprendizaje para abordar los desafíos del mundo real, y que los participantes de los Concursos de práctica y programación se destacaron por su dedicación, curiosidad y profundo enfoque técnico. También presentó el nuevo programa para operadores de Ascend AI en China continental para la próxima edición. El programa está diseñado para ayudar a los jóvenes desarrolladores a involucrarse más directamente con las tecnologías de vanguardia de la industria a través de desafíos basados en tareas.

La Dra. Shafika Isaacs, directora interina del Instituto de la UNESCO para las tecnologías de la información en la educación y jefa de la sección de tecnología e IA en educación, elogió la asociación entre la UNESCO y Huawei, y felicitó a los participantes por su desempeño. Destacó, asimismo, que el futuro de la IA requiere la colaboración entre los gobiernos, las organizaciones internacionales, el mundo académico y la industria. También señaló que la UNESCO y Huawei han estado trabajando juntos a través de iniciativas como los programas de desarrollo de capacidades de IA en los países árabes y los programas de asociación para la educación de TIC en Asia Central y el Cáucaso. Estas gestiones tienen por objeto fortalecer los sistemas de educación superior y capacitación profesional, y desarrollar talentos preparados para el futuro. Refiriéndose al Concurso de TIC de Huawei, agregó que los estudiantes de este año han demostrado su capacidad para enfrentar los desafíos del mundo real más allá de las fronteras culturales mediante la aplicación de tecnologías emergentes. Destacó también que no solo demostraron creatividad, sino también un enfoque responsable de la tecnología que plasma el propósito de la educación.

Este año se celebró la décima edición del Concurso de TIC de Huawei. A través de una intensa competencia en tres categorías principales (Práctica, Innovación y Programación), 18 equipos destacados de 8 países fueron galardonados con el Gran Premio:

Gran Premio del Track de Redes en la Competencia Práctica: Equipo argelino, equipo brasileño, equipo nigeriano y Universidad Politécnica de Shenzhen

Equipo argelino, equipo brasileño, equipo nigeriano y Universidad Politécnica de Shenzhen Gran Premio del Track de Nube en la Competencia Práctica: Equipo egipcio, equipo argelino, Universidad Central Sur de Silvicultura y Tecnología, y equipo keniano

Equipo egipcio, equipo argelino, Universidad Central Sur de Silvicultura y Tecnología, y equipo keniano Gran Premio del Track de Computación en la Competencia Práctica: Equipo egipcio, Instituto Henan de Economía y Comercio, equipo dominicano y equipo argelino

Equipo egipcio, Instituto Henan de Economía y Comercio, equipo dominicano y equipo argelino Gran Premio del Track Ascend IA en la Competencia Práctica: Universidad Politécnica de Shenzhen

Universidad Politécnica de Shenzhen Gran Premio de la Competencia de Innovación: Universidad Tecnológica de Wuhan, Universidad Ahmadu Bello, Universidad Nacional de Singapur y Universidad Normal de Fujian

Universidad Tecnológica de Wuhan, Universidad Ahmadu Bello, Universidad Nacional de Singapur y Universidad Normal de Fujian Gran Premio de la Competencia de Programación: Colegio Vocacional de Software e Ingeniería de Wuhan

Para reconocer las contribuciones destacadas que van más allá de la excelencia técnica, también se entregaron premios especiales durante la ceremonia. El Women in Tech Award (premio a las mujeres en el área de tecnología) fue otorgado a siete equipos integrados, solo por mujeres, de Azerbaiyán, Nigeria, Kenia, China y Baréin, mientras que dos equipos de Ghana y China fueron los ganadores del Green Development Award. Diez estudiantes de China recibieron pases rápidos para el programa Futuros líderes de negocios de Huawei. El premio Instructor más valioso se concedió a 16 instructores excepcionales de nueve países y regiones, entre ellos: Pakistán, China, Nigeria, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, R. A. E. de Hong Kong (China), Tailandia y Turquía. Seis equipos de Egipto, Brasil, Malasia, Polonia y Pakistán ganaron el premio a la popularidad en línea del Concurso de TIC.

La ceremonia de entrega de premios reunió a representantes diplomáticos de 11 países, incluidos embajadores, cónsules generales y consejeros, quienes asistieron en persona para entregar premios a los estudiantes de sus países de origen.

Durante la final global de este año, Huawei también organizó la cumbre sobre la transformación de la educación impulsada por la IA, que reunió a educadores y expertos de la industria para debatir el papel de la IA en fomentar la transformación y la innovación educativas, y para compartir las mejores prácticas de colaboración entre la industria y el mundo académico.

En la cumbre, Huawei presentó su solución de cursos de IA de la academia de TIC, diseñada para proporcionar a las universidades un programa integral de aprendizaje de IA y apoyar el desarrollo del talento en materia de IA a gran escala. También lanzó el Reporte de información de desarrollo de capacidades de TIC con recomendaciones para nueve países de Asia Central y el Cáucaso, que ofrece a los responsables de formular políticas información útil para orientar las políticas de desarrollo y talento de la industria.

A medida que la transformación digital se acelera, la demanda de profesionales calificados en IA, informática, big data y ciberseguridad sigue creciendo. Sin embargo, la escasez de personal calificado en estas esferas sigue siendo un problema mundial. Para ayudar a abordar esta brecha, el Concurso de TIC de Huawei ha establecido múltiples categorías, que incluyen Práctica, Innovación, Programación, Desafíos, Emprendedores y Enseñanza. Proporciona a los participantes una plataforma internacional para perfeccionar sus habilidades técnicas y prácticas para resolver los problemas del mundo real. A través de asociaciones con universidades y el intercambio de cursos, este evento se centra en el fortalecimiento de las habilidades prácticas y en la preparación de los estudiantes para las demandas cambiantes de la economía digital. También refleja el compromiso más amplio de Huawei de hacer que la tecnología sea más accesible y usarla para el bien.

Para obtener más detalles sobre el décimo concurso de TIC de Huawei, visite: https://www.huawei.com/minisite/ict-competition-2025-2026-global/en/index.html

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