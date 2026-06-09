Pertandingan Huawei ICT ke-10 Labuh Tirai dengan Pemenang Pelajar dari 49 Negara dan Wilayah serta 220,000 Peserta Mencatat Rekod

SHENZHEN, China, 10 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Majlis Penutup & Penyampaian Anugerah bagi Peringkat Akhir Global Pertandingan Huawei ICT ke-10 telah diadakan hari ini di Shenzhen. Pertandingan tahun ini menarik penyertaan lebih 220,000 pelajar universiti dan kakitangan akademik daripada lebih 2,000 institusi merentasi lebih 100 negara dan wilayah, sekali gus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarahnya. Selepas melalui pusingan peringkat kebangsaan dan serantau, 177 pasukan dari 49 negara dan wilayah mara ke Peringkat Akhir Global dan meraih anugerah.

At the Closing & Awards Ceremony of the 10th Huawei ICT Competition Global Final (PRNewsfoto/Huawei)

Di Majlis Penutup & Penyampaian Anugerah, Ritchie (Honghua) Peng, Presiden Jabatan Strategi & Pembangunan Perniagaan Huawei ICT, berkata pertandingan itu mencerminkan komitmen syarikat sejak dahulu lagi untuk memanfaatkan teknologi demi kebaikan serta pembangunan sosial dan alam sekitar yang mampan. Beliau menambah bahawa Pertandingan Inovasi menunjukkan nilai pembelajaran melalui pertandingan sebagai alat untuk menangani cabaran dunia sebenar, manakala peserta dalam Pertandingan Latihan dan Pengaturcaraan menonjol atas dedikasi, sifat ingin tahu dan fokus teknikal yang mendalam. Beliau juga mengumumkan pengenalan Trek Pembangunan Operator AI Ascend baharu di tanah besar China untuk edisi seterusnya. Trek tersebut dirangka untuk membantu pembangun muda berinteraksi secara lebih langsung dengan teknologi industri yang canggih melalui cabaran berasaskan tugasan.

Dr. Shafika Isaacs, Pemangku Pengarah UNESCO Institute for Information Technologies in Education serta Ketua Bahagian Teknologi dan AI dalam Pendidikan, memuji kerjasama antara UNESCO dan Huawei serta menyatakan perhargaan kepada peserta atas prestasi mereka. Beliau menegaskan bahawa masa depan AI memerlukan kerjasama antara kerajaan, organisasi antarabangsa, institusi akademik dan industri. Beliau turut menyatakan bahawa UNESCO dan Huawei telah bekerjasama melalui inisiatif seperti program pembangunan kapasiti AI di negara-negara Arab dan program kerjasama pendidikan ICT di Asia Tengah dan wilayah Kaukasus. Usaha ini bertujuan untuk memperkukuh sistem pendidikan tinggi dan latihan vokasional serta membangunkan bakat yang bersedia menghadapi masa depan. Beliau berkata pelajar yang terlibat dalam Pertandingan Huawei ICT tahun ini memperlihatkan keupayaan mereka menangani cabaran dunia sebenar merentasi sempadan budaya dengan mengaplikasikan teknologi baru muncul – menunjukkan bahawa bukan sahaja kreativiti bahkan pendekatan yang bertanggungjawab terhadap teknologi merangkumi tujuan pendidikan.

Tahun ini menyaksikan Pertandingan Huawei ICT edisi ke-10. Selepas Pertandingan Amalan, Inovasi dan Pengaturcaraan, 18 pasukan cemerlang dari lapan negara telah dianugerahkan Hadiah Utama:

Pertandingan Latihan—Hadiah Utama Trek Rangkaian: pasukan Algeria, pasukan Brazil, pasukan Nigeria, dan Shenzhen Polytechnic University

pasukan Algeria, pasukan Brazil, pasukan Nigeria, dan Shenzhen Polytechnic University Pertandingan Latihan—Hadiah Utama Trek Awan: pasukan Mesir, pasukan Algeria, Central South University of Forestry and Technology, dan pasukan Kenya

pasukan Mesir, pasukan Algeria, Central South University of Forestry and Technology, dan pasukan Kenya Pertandingan Latihan—Hadiah Utama Trek Pengkomputeran: pasukan Mesir, Henan Institute of Economics and Trade, Pasukan Republik Dominika, dan pasukan Algeria

pasukan Mesir, Henan Institute of Economics and Trade, Pasukan Republik Dominika, dan pasukan Algeria Pertandingan Latihan—Hadiah Utama Trek AI Ascend: Shenzhen Polytechnic University

Shenzhen Polytechnic University Hadiah Utama Pertandingan Inovasi: Wuhan University of Technology, Ahmadu Bello University, National University of Singapore, dan Fujian Normal University

Wuhan University of Technology, Ahmadu Bello University, National University of Singapore, dan Fujian Normal University Hadiah Utama Pertandingan Pengaturcaraan: Wuhan Vocational College of Software and Engineering

Anugerah khas turut disampaikan semasa majlis tersebut. Women in Tech Award diberikan kepada tujuh pasukan yang dianggotai sepenuhnya oleh wanita dari Azerbaijan, Nigeria, Kenya, China dan Bahrain; manakala Green Development Award dimenangi oleh dua pasukan dari Ghana dan China. Seramai sepuluh orang pelajar dari China menerima Fast Passes ke Huawei Future Business Leader Track. The Most Valuable Instructor Award dianugerahkan kepada 16 tenaga pengajar cemerlang dari sembilan negara dan wilayah termasuk Pakistan, China, Nigeria, Mesir, UAE, Brazil, Thailand, Türkiye. Enam pasukan dari Mesir, Brazil, Malaysia, Poland, Pakistan pula meraih ICT Competition Online Popularity Award.

Semasa Peringkat Akhir Global, Huawei turut menganjurkan Sidang Kemuncak AI Mempercepat Transformasi Pendidikan (AI Accelerating Education Transformation Summit), yang melaluinya ia melancarkan ICT Academy AI Course Solution dan mengeluarkan ICT Skills Development Insight Report with Recommendations for Nine Countries of Central Asia & the Caucasus.

Memandangkan permintaan terhadap bakat dalam bidang AI, pengkomputeran, data raya dan keselamatan siber terus meningkat, Pertandingan Huawei ICT menyediakan platform antarabangsa kepada pelajar untuk membangunkan kemahiran praktikal, menyelesaikan cabaran dunia sebenar dan membuat persediaan untuk ekonomi digital melalui kerjasama antara industri dan dunia akademik serta sumber pendidikan yang dikongsi bersama.

SOURCE Huawei