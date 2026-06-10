10. Huawei ICT Yarışması 49 Ülke ve Bölgeden Kazanan Öğrenciler ve 220.000 Rekor Katılımcıyla Sona Erdi

SHENZHEN, Çin, 10 Haziran 2026 /PRNewswire/ -- 10. Huawei ICT Yarışması Küresel Finali Kapanış ve Ödül Töreni bugün Shenzhen'de gerçekleştirildi. Bu yılki yarışmaya 100'den fazla ülke ve bölgedeki 2.000'den fazla kurumdan 220.000'den fazla üniversite öğrencisi ve öğretim üyesinin katılımıyla, tarihindeki en büyük etkinlik oldu. Ulusal ve bölgesel elemelerin ardından, 49 ülke ve bölgeden 177 takım Küresel Final'e yükseldi ve ödüllerini aldı.

At the Closing & Awards Ceremony of the 10th Huawei ICT Competition Global Final

Huawei ICT Strateji ve İş Geliştirme Departmanı Başkanı Ritchie (Honghua) Peng, Kapanış ve Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, yarışmanın şirketin teknolojiyi iyilik için ve sürdürülebilir sosyal ve çevresel kalkınma amacıyla kullanma konusundaki uzun süredir devam eden kararlılığını yansıttığını söyledi. Peng, İnovasyon Yarışması'nın gerçek dünyadaki zorlukların üstesinden gelmek için bir araç olarak rekabet yoluyla öğrenmenin değerini gösterdiğini ve Uygulama ve Programlama Yarışmalarındaki katılımcıların adanmışlıkları, merakları ve teknik konulara olan derin ilgileriyle öne çıktıklarını da sözlerine ekledi. Ayrıca, bir sonraki etkinlik için Çin anakarasında yeni bir Ascend AI Operatör Geliştirme Programı'nın başlatılacağını duyurdu. Bu program, genç yazılımcıların görev odaklı zorlu görevler aracılığıyla sektörün en son teknolojileriyle daha doğrudan etkileşim kurmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

UNESCO Eğitimde Bilgi Teknolojileri Enstitüsü'nün vekaleten müdürü ve Eğitimde Teknoloji ve Yapay Zeka Bölüm Başkanı Dr. Shafika Isaacs, UNESCO ile Huawei arasındaki ortaklığı övdü ve katılımcıları performanslarından dolayı tebrik etti. Yapay zekanın geleceğinin hükümetler, uluslararası kuruluşlar, akademi ve iş dünyası arasında işbirliğine bağlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, UNESCO ve Huawei'nin Arap ülkelerindeki yapay zeka kapasite geliştirme programları ve Orta Asya ve Kafkasya'daki ICT eğitim ortaklığı programları gibi girişimler aracılığıyla işbirliği içinde çalıştıklarını da belirtti. Bu çabalar, yükseköğretim ve mesleki eğitim sistemlerini güçlendirmeyi ve geleceğe hazır yetenekler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yılki Huawei ICT Yarışması'na katılan öğrencilerin, yeni teknolojileri uygulayarak kültürel sınırların ötesinde gerçek dünyadaki zorlukların üstesinden gelme becerilerini gösterdiklerini ve bu sayede sadece yaratıcılıklarını değil, aynı zamanda eğitimin amacını somutlaştıran teknolojiye karşı sorumlu bir yaklaşım sergilediklerini söyledi.

Bu yıl, Huawei ICT Yarışması'nın 10uncusu gerçekleştirildi. Uygulama, İnovasyon ve Programlama Yarışmalarının ardından sekiz ülkeden gelen 18 seçkin ekip Büyük Ödül'e layık görüldü:

Uygulama Yarışması—Ağ Kategorisi Büyük Ödülü: Cezayir ekibi, Brezilya ekibi, Nijerya ekibi ve Shenzhen Politeknik Üniversitesi

Cezayir ekibi, Brezilya ekibi, Nijerya ekibi ve Shenzhen Politeknik Üniversitesi Uygulama Yarışması—Bulut Kategorisi Büyük Ödülü: Mısır ekibi, Cezayir ekibi, Orta Güney Ormancılık ve Teknoloji Üniversitesi ve Kenya ekibi

Mısır ekibi, Cezayir ekibi, Orta Güney Ormancılık ve Teknoloji Üniversitesi ve Kenya ekibi Uygulama Yarışması—Bilgisayar Bilimi Kategorisi Büyük Ödül: Mısır ekibi, Henan Ekonomi ve Ticaret Enstitüsü, Dominik Cumhuriyeti ekibi ve Cezayir ekibi

Mısır ekibi, Henan Ekonomi ve Ticaret Enstitüsü, Dominik Cumhuriyeti ekibi ve Cezayir ekibi Uygulama Yarışması—Ascend AI Kategorisi Büyük Ödül: Shenzhen Politeknik Üniversitesi

Shenzhen Politeknik Üniversitesi İnovasyon Yarışması Büyük Ödülü: Wuhan Teknoloji Üniversitesi, Ahmadu Bello Üniversitesi, Singapur Ulusal Üniversitesi ve Fujian Normal Üniversitesi

Wuhan Teknoloji Üniversitesi, Ahmadu Bello Üniversitesi, Singapur Ulusal Üniversitesi ve Fujian Normal Üniversitesi Programlama Yarışması Büyük Ödülü: Wuhan Yazılım ve Mühendislik Meslek Yüksekokulu

Tören sırasında özel ödüller de takdim edildi. Teknolojide Kadınlar Ödülü Azerbaycan, Nijerya, Kenya, Çin ve Bahreyn'den tamamı kadınlardan oluşan yedi ekibe verilirken; Yeşil Kalkınma Ödülü'nü ise Gana ve Çin'den iki ekip kazandı. Çin'den on öğrenci, Huawei Geleceğin İş Liderleri Programı'na Katılım Hakkı kazandı. En Değerli Eğitmen Ödülü, Pakistan, Çin, Nijerya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Tayland ve Türkiye dahil olmak üzere dokuz ülke ve bölgeden 16 seçkin eğitmene verildi. Mısır, Brezilya, Malezya, Polonya ve Pakistan'dan altı ekip ICT Yarışması Çevrimiçi Popülerlik Ödülü'nü kazandı.

Küresel Final sırasında Huawei, AI ile Eğitimde Dönüşümü Hızlandırma Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı; bu etkinlikte ICT Akademisi AI Kurs Çözümünü tanıttı ve Orta Asya ile Kafkasya'daki Dokuz Ülkeye Yönelik Öneriler İçeren ICT Becerileri Geliştirme Analiz Raporu'nu yayınladı.

Yapay zeka, bilgi işlem, büyük veri ve siber güvenlik alanlarında yeteneklere olan talep artmaya devam ederken, Huawei ICT Yarışması öğrencilere endüstri-akademi işbirliği ve ortak eğitim kaynakları aracılığıyla pratik beceriler geliştirmeleri, gerçek hayattaki sorunları çözmeleri ve dijital ekonomiye hazırlanmaları için uluslararası bir platform sunuyor.

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