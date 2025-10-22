افتتحت LEPAS أول منزل أسلوب حياة أنيق لها عالميًا، وأطلقت تكنولوجيا LEPAS الأنيقة

صدر عن

Chery Group

22 أكتوبر, 2025, 16:46 AST

ووهُو، الصين، 22 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- في 17 أكتوبر، وخلال قمة مستخدمي Chery الدولية 2025، احتفلت شركة LEPAS بإنجازين بارزين: افتتاح أول منزل أسلوب حياة أنيق من LEPAS والإطلاق العالمي لتكنولوجيا LEPAS الأنيقة، مما يُعزز مكانتها بصفتها "العلامة التجارية المفضلة لحياة تنقل أنيقة". 

تم تصميم منزل أسلوب الحياة الأنيق من LEPAS في صورة مُجمّعٍ حضري مصغّر، ليكسر القالب التقليدي لصالات عرض السيارات. يضم ثلاث مناطق ذات طابع مميز: مساحة LEPAS (التي تعرض الطراز الرائد LEPAS L8 )، ومقهى الزمن (الذي يعرض طراز LEPAS L6 )، وطريق الذاكرة (الذي يعرض طراز LEPAS L4 ). ولأنه بمثابة مركز متعدد الوظائف للبثوث المباشرة للعلامة التجارية، وأنشطة مشاركة المستخدمين، والتفاعلات الإعلامية، فإنه يقدِّم أيضًا نموذجًا قابلًا للتكرار للشركات التجارية العالمية ويدعم التعاون المشترك بين المستخدمين. 

من السيارة إلى الحيّ مرورًا بفلسفة أسلوب الحياة، تُعيد LEPAS تعريف حدود التنقل والحياة في عصر الطاقة الجديدة. إن منزل أسلوب الحياة الأنيق من LEPAS أكثر من مجرد معرض — إنه رؤية حية تدعو عشّاق الأناقة لاكتشاف أسلوبهم الفريد في الأناقة في هذا المكان.

أكد Zhai Xiaobing ، الرئيس التنفيذي لشركة LEPAS ، أن LEPAS هي علامة مستقلة للطاقة الجديدة طوّرتها مجموعة Chery مستفيدةً من مواردها الأساسية. تكنولوجيا LEPAS الأنيقة تضم منصة بهندسة مُستقبلية، وتقنيات ثلاثية كهربائية متطورة، ومقصورة ذكية لتقديم مفهوم "القيادة الأنيقة". وخلال السنوات الثلاث المقبلة، ستُطلق LEPAS ثمانية طرازات جديدة، تشمل سيارات SUV وسيدان، لتغطي جميع الفئات الرئيسية.

ومن الجدير بالذكر أن معرض منظومة Chery خلال القمة عرض منتجات لأسلوب الحياة مثل مظلات الشمس ومجموعات للحيوانات الأليفة. وفي الوقت نفسه، قدّم روبوت AiMOGA من Chery الذي يعمل "كمساعد بشري" - تطبيقات متعددة السيناريوهات، مُسلطًا الضوء على الابتكار المتكامل لمجموعة Chery بالتعاون مع شركائها في المنظومة مثل LEPAS .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2801545/image.jpg

 

 

 

