LEPAS Resmikan "Elegant Lifestyle House" Pertama, Lansir Teknologi "LEPAS Elegant" secara Global

Dirancang seperti kota mini, "LEPAS Elegant Lifestyle House" menghadirkan konsep baru yang berbeda dari ruang pamer (showroom) mobil biasa. Fasilitas ini memiliki tiga zona tematik: LEPAS Space (menampilkan model unggulan LEPAS L8); Time Café (menghadirkan LEPAS L6); serta, Memory Lane (memamerkan LEPAS L4). Sebagai pusat kegiatan multifungsi — termasuk untuk brand livestreams, kegiatan yang melibatkan para pengguna, serta acara bersama media — model fasilitas ini juga dapat direplikasi agen penyalur LEPAS di berbagai negara untuk mempererat kolaborasi dengan pengguna.

Mulai dari mobil, komunitas, hingga filosofi gaya hidup, LEPAS ingin mengubah batasan antara mobilitas dan kehidupan pada era energi baru. "LEPAS Elegant Lifestyle House" bukan hanya ruang pamer, namun visi hidup yang mengajak para pencinta gaya hidup elegan untuk menemukan makna "elegan" menurut versi mereka sendiri.

Menurut CEO, LEPAS, Zhai Xiaobing, LEPAS hadir sebagai merek mobil energi baru Chery Group yang beroperasi secara independen. Teknologi LEPAS Elegant memadukan platform rekayasa canggih, teknologi tiga-elektrik terbaru, serta kokpit pintar guna menghadirkan pengalaman "Elegant Driving". Dalam tiga tahun ke depan, LEPAS akan meluncurkan delapan model baru, termasuk SUV dan sedan, mencakup seluruh segmen utama.

Di ajang tersebut, Chery's Ecosystem Exhibition menampilkan berbagai produk gaya hidup, seperti sunshade dan pet kit. Lebih lagi, robot AiMOGA buatan Chery beraksi sebagai "Asisten Manusia" untuk berbagai skenario sehingga mencerminkan inovasi terintegrasi yang dihadirkan Chery Group bersama mitra-mitra seperti LEPAS.

SOURCE Chery Group