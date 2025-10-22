LEPAS открывает свой первый дом Elegant Lifestyle House и делает глобальный запуск технологии LEPAS Elegant Technology

УХУ, Китай, 22 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- 17 октября на саммите Chery International User Summit 2025 компания LEPAS провела два знаковых события — запуск своего первого дома LEPAS Elegant Lifestyle House и глобальный дебют технологии LEPAS Elegant Technology, подтвердив позиционирование компании в качестве «Предпочтительного бренда элегантной мобильности». 

Разработанный как миниатюрный городской квартал, LEPAS Elegant Lifestyle House ломает шаблон традиционных автосалонов. Он состоит из трех тематических зон: LEPAS Space (с флагманской моделью LEPAS L8), Time Café (с LEPAS L6) и Memory Lane (с LEPAS L4). Являясь многофункциональным центром для прямых трансляций бренда, мероприятий по вовлечению пользователей и взаимодействию со СМИ, он также является воспроизводимой моделью для глобальных дилерских центров и поддерживает формат творческого сотрудничества с пользователями. 

Будь то автомобиль, городской квартал или философия стиля жизни, LEPAS переопределяет мобильность и жизненные границы в новую энергетическую эру. LEPAS Elegant Lifestyle House — это больше, чем выставка, это живая визуализация, приглашающая изысканных исследователей найти здесь свой уникальный элегантный стиль.

Генеральный директор LEPAS Чжай Сяобин (Zhai Xiaobing) подчеркнул, что LEPAS является независимым брендом в сегменте новой энергетики, созданным Chery Group с использованием основных ресурсов компании. LEPAS Elegant Technology объединяет передовую платформу, передовые трехэлектрические технологии и интеллектуальную кабину для определения «элегантного вождения».  В течение следующих трех лет LEPAS выпустит 8 новых моделей, включая кроссоверы и седаны, во всех основных сегментах.

Примечательно, что на выставке экосистем Chery в рамках саммита были представлены лайфстайл-продукты, такие как солнцезащитные шторки и наборы для домашних животных. Одновременно робот Chery AiMOGA, выступающий в качестве помощника человека, продемонстрировал мультисценарные приложения, которые подчеркивают интегрированные инновации Chery Group вместе с экологическими партнерами, такими как LEPAS.

