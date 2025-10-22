LEPAS otvára svoj prvý dom pre elegantný životný štýl a globálne uvádza na trh elegantnú technológiu LEPAS
News provided byChery Group
Oct 22, 2025, 12:26 ET
WUHU, Čína, 22. októbra 2025 /PRNewswire/ -- Na medzinárodnom summite používateľov Chery 2025 17. októbra zaznamenala spoločnosť LEPAS dva kľúčové míľniky – uvedenie svojho prvého domu LEPAS pre elegantný životný štýl a globálny debut elegantnej technológie LEPAS, čím posilnila svoju pozíciu „preferovanej značky pre elegantný mobilný život".
Dom LEPAS pre elegantný životný štýl, navrhnutý ako miniatúrny mestský blok, búra zaužívané pravidlá tradičných autosalónov. Nachádzajú sa v ňom tri tematické zóny: LEPAS Space (s vlajkovým modelom LEPAS L8), Time Café (s LEPAS L6) a Memory Lane (s LEPAS L4). Slúži ako multifunkčné centrum pre značkové živé prenosy, aktivity zamerané na zapojenie používateľov a interakcie s médiami, zároveň poskytuje replikovateľný model pre globálnych predajcov a podporuje spoločnú tvorbu používateľov.
LEPAS nanovo definuje mobilitu a životné hranice v novej energetickej ére, od auta, cez susedstvo až po filozofiu životného štýlu. Dom LEPAS pre elegantný životný štýl je viac než len výstava – je to živá vízia, ktorá pozýva objaviteľov s vkusom, aby tu objavili svoju jedinečnú eleganciu.
Generálny riaditeľ spoločnosti LEPAS Zhai Xiaobing zdôraznil, že LEPAS je nezávislá značka pre nové zdroje energie, ktorú vyvinula skupina Chery Group s využitím svojich kľúčových zdrojov. Elegantná technológia LEPAS integruje pokročilú platformu, moderné technológie s tromi elektrickými pohonmi a inteligentný kokpit, čím definuje „elegantnú jazdu". V nasledujúcich troch rokoch spoločnosť LEPAS uvedie na trh 8 nových modelov vrátane SUV a sedanov, ktoré pokryjú všetky hlavné segmenty.
Je pozoruhodné, že výstava ekosystémov spoločnosti Chery na summite predstavila produkty pre životný štýl, ako sú slnečníky a súpravy pre domáce zvieratá. Robot AiMOGA od spoločnosti Chery, ktorý pôsobí ako „ľudský asistent", zároveň predviedol aplikácie pre viacero scenárov, čím spoločne zdôraznil integrované inovácie skupiny Chery spolu s ekologickými partnermi, ako je LEPAS.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2801545/image.jpg
WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?
Newsrooms &
Influencers
Digital Media
Outlets
Journalists
Opted In
Share this article