LEPAS otevírá svůj první dům elegantního životního stylu a globálně uvádí na trh elegantní technologii LEPAS

Oct 22, 2025

WU-CHU, Čína, 22. října 2025 /PRNewswire/ -- Společnost LEPAS zaznamenala 17. října na mezinárodním summitu uživatelů Chery 2025 dva klíčové milníky: otevření svého prvního domu elegantního životního stylu LEPAS a globální uvedení elegantní technologie LEPAS, čímž posílila své postavení jako „preferovaná značka pro elegantní mobilní život".

Dům elegantního životního stylu od LEPAS, navržený jako miniaturní městský blok, boří tradiční pojetí autosalonů. Obsahuje tři tematické zóny: prostor LEPAS (s vlajkovým modelem LEPAS L8), kavárnu Čas (s modelem LEPAS L6) a cestu vzpomínkami (s modelem LEPAS L4). Slouží jako multifunkční centrum pro živé přenosy značky, aktivity pro zapojení uživatelů a interakce s médii. Poskytuje také replikovatelný model pro globální prodejce a podporuje společnou tvorbu uživatelů.

Od automobilů přes sousedství až po životní styl – LEPAS přináší nové pojetí mobility a životních hranic v éře nových energií. Dům elegantního životního stylu LEPAS je více než jen výstava – je to živá vize, která zve elegantní průzkumníky, aby zde našli svou jedinečnou eleganci.

Generální ředitel LEPAS Zhai Xiaobing zdůraznil, že LEPAS je nezávislá značka nové energie vyvinutá skupinou Chery Group s využitím jejích klíčových zdrojů. Elegantní technologie LEPAS slučuje platformu s výhledem vpřed, tři pokročilé elektrické technologie a inteligentní kokpit, které definují „elegantní řízení". V příštích třech letech uvede LEPAS na trh 8 nových modelů, včetně SUV a sedanů, které pokryjí všechny hlavní segmenty.

Na summitu byla k vidění zejména výstava ekosystému Chery, která představila produkty elegantního životního stylu, jako jsou sluneční clony a sady pro domácí mazlíčky. Současně robot AiMOGA od společnosti Chery, který funguje jako „lidský asistent", předvedl aplikace v různých scénářích a společně s ekologickými partnery, jako je LEPAS, zdůraznil integrovanou inovaci skupiny Chery Group.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2801545/image.jpg

