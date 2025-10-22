LEPAS otwiera pierwszy Dom Eleganckiego Stylu Życia i prezentuje globalną premierę technologii LEPAS Elegant Technology

WUHU (Chiny), 22 października 2025 r. /PRNewswire/ -- 17 października podczas Międzynarodowego Szczytu Użytkowników Chery 2025 marka LEPAS odnotowała dwa kluczowe kamienie milowe: otwarcie pierwszego Domu Eleganckiego Stylu Życia LEPAS oraz globalną premierę technologii LEPAS Elegant Technology, wzmacniając tym samym swoją pozycję jako „marki preferowanej przez miłośników eleganckiej mobilności".

Zaprojektowany jako miniaturowy miejski kwartał Dom Eleganckiego Stylu Życia LEPAS przełamuje tradycyjny model salonu samochodowego. Obiekt obejmuje trzy strefy tematyczne: LEPAS Space, prezentującą flagowy model LEPAS L8, Time Café, gdzie można zobaczyć model LEPAS L6, oraz Memory Lane, prezentującą model LEPAS L4. Obiekt służy jako wielofunkcyjne centrum do prowadzenia transmisji na żywo marki, działań angażujących użytkowników oraz interakcji z mediami. Stanowi również model możliwy do powielania w globalnej sieci dealerskiej i wspiera współtworzenie z użytkownikami.

Od samochodu poprzez otoczenie aż po filozofię życia - LEPAS redefiniuje granice mobilności i stylu życia w erze zasilania alternatywnymi źródłami energii. Dom Eleganckiego Stylu Życia LEPAS to coś więcej niż wystawa - to żywa wizja zapraszająca „eleganckich odkrywców" do odnalezienia tu własnej elegancji.

Dyrektor generalny LEPAS Zhai Xiaobing podkreślił, że LEPAS jest niezależną marką pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii stworzoną przez Chery Group z wykorzystaniem jej kluczowych zasobów. Technologia LEPAS Elegant Technology łączy platformę inżynieryjną nowej generacji, zaawansowane technologie z zakresu trzech systemów elektrycznych oraz inteligentny kokpit, aby stworzyć definicję „eleganckiej jazdy". W ciągu najbliższych trzech lat LEPAS planuje wprowadzić osiem nowych modeli, w tym SUV-y i sedany, obejmujących wszystkie główne segmenty rynku.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wystawa Ecosystem Exhibition firmy Chery podczas szczytu prezentowała produkty związane ze stylem życia, takie jak osłony przeciwsłoneczne czy zestawy dla zwierząt. Tymczasem robot AiMOGA firmy Chery, pełniący rolę „asystenta człowieka", zaprezentował zastosowania w wielu scenariuszach, wspólnie podkreślając zintegrowane innowacje Grupy Chery wraz z partnerami ekosystemowymi takimi jak LEPAS.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2801545/image.jpg