تقنية LEPAS الراقية بلمستك الخاصة: تجربة القيادة الممتعة من LEPAS تقدم نموذجاً جديداً للقيادة الذكية عبر الإبداع المشترك للمستخدمين

ووهو، الصين، 26 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- أُقيمت فعالية "تجربة القيادة الممتعة من LEPAS " بنجاح في الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر، وذلك عقب "الرحلة العالمية للقيادة الراقية (محطة الصين)" التي اختُتمت في 15 أكتوبر. سلّطت الفعاليتان الضوء على قوة LEPAS في مختلف السيناريوهات، وعمّقتا فهم الضيوف لمكانتها باعتبارها "العلامة التجارية الأمثل لحياة التنقل الراقي".

Co-Create · Co-Define: LEPAS Fun Test Drive Initiates a New Paradigm for User Co-Creation

شارك في الفعالية ممثلون عن وسائل الإعلام، وقادة الرأي الرئيسيون، والوكلاء، وممثلو المستخدمين في مجموعة متنوعة من الجلسات التجريبية التي شملت الأداء في القيادة والراحة وركن السيارة، إلى جانب تحديات ممتعة أخرى تضمنت نظام المساعدة على الركن الآلي ( APA ) ونظام المساعدة على الركن عن بُعد ( RPA ). اختبر الضيوف الاستجابة الفورية للطاقة، والتوجيه الدقيق، والضبط المتميز للشاسيه في سيارة LEPAS L8 ، بينما أثار نظام المساعدة على الركن الآلي الإعجاب بدقته وسلاسته، وهو ما يُظهر كيف تجعل "التقنية الراقية" القيادة اليومية أكثر سهولة.

أضافت التجارب التفاعلية مزيداً من الحيوية إلى الفعالية: حيث قامت وظيفة التفريغ الكهربائي الخارجي ( V2L ) بتشغيل آلات القهوة والشوايات، بينما سلط "تحدي مساحة التخزين" الضوء على 46 حجيرة تخزين ذكية في LEPAS L8 ، مما حوّل استكشاف المنتج إلى منافسة مرحة.

إلى جانب تجارب القيادة الشاملة، أشركت LEPAS ، وهي علامة تجارية للطاقة الجديدة تابعة لمجموعة Chery ، المستخدمين في عملية الإبداع المشترك. قدّم الضيوف ملاحظاتهم حول طرازي LEPAS L4 و LEPAS L6 القادمين، دعماً لفلسفة العلامة التجارية "الإبداع المشترك • التحديد المشترك" والمنبثقة من "قمة Chery الدولية للمستخدمين 2025". تعتمد الطرازات المعروضة ( LEPAS L8 و LEPAS L6 و LEPAS L4 ) جميعها على تقنية LEPAS الراقية الجديدة، التي توفر أساساً يتسم بالكفاءة والاستقرار وكفاءة استهلاك الطاقة لتجربة تنقل راقية.

بالإضافة إلى "تجربة القيادة الممتعة"، نظمت LEPAS سلسلة من الأنشطة الرئيسية خلال القمة، شملت الافتتاح الرسمي لأول منزل أسلوب الحياة الراقي من LEPAS في العالم، ومعرض علامة LEPAS التجارية وإطلاق التقنية الراقية، وحضور اختبار السلامة، وبرنامج الشراكة العالمية لأسلوب الحياة الراقي. إلى جانب فعالية روبوت AiMOGA من Chery ومعرض النظام البيئي، عكست هذه التجارب رؤية المجموعة لنظام بيئي ذكي ومتمحور حول الإنسان.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2803727/image.jpg