LEPASエレガント・テクノロジー、利用者が決める車のかたち：LEPASファン試乗会（LEPAS Fun Test Drive）がユーザー共創による知能運転の新たなパラダイムを提示

蕪湖（中国）、2025年10月25日 /PRNewswire/ -- 10月15日に終了した「優雅なドライブのグローバル・ジャーニー（Global Journey of Elegant Driving）」（中国開催）に続き、10月18日から19日にかけてLEPASファン試乗会（LEPAS Fun Test Drive）が開催され、盛況のうちに幕を閉じました。両イベントを通じて、LEPASの多様なシーンにおける実力が披露され、来場者は「優雅なモビリティ・ライフの選りすぐりブランド」という同ブランドのポジションへの理解を深めました。

メディア関係者、インフルエンサー、ディーラー、ユーザー代表らが参加した体験セッションでは、ハンドリング、快適性、駐車性能に加え、自動駐車アシスト（APA）やリモート駐車アシスト（RPA）などの機能、さらに楽しいチャレンジ企画が用意されました。来場者はLEPAS L8の俊敏なパワー・レスポンス、精密なステアリング、優れたシャシー・チューニングを体験。自動駐車アシストは正確かつ滑らかな動作で「エレガント・テクノロジー」が日常の運転をいかに簡素化するかを実証しました。

インタラクティブな体験がイベントをさらに盛り上げました。外部給電機能で稼働するコーヒー・マシンやグリルに加え、「収納スペース・チャレンジ（Storage Space Challenge）」ではLEPAS L8の46箇所のスマート収納スペースが紹介され、製品体験が遊び心あふれる競争へと変わりました。

没入型ドライビング体験を超え、Chery Group傘下の新エネルギー・ブランドであるLEPASはユーザーとの共創を推進しました。来場者は新型LEPAS L4およびLEPAS L6モデルについて意見や感想を述べ、2025 Chery国際ユーザー・サミット（2025 Chery International User Summit）で掲げられた「共創・共定義（Co-Create • Co-Define）」の理念を支持しました。展示されたLEPAS L8、LEPAS L6、LEPAS L4の各モデルは、すべて新開発のLEPASエレガント・テクノロジー（Elegant Technology）を基盤としており、優雅なモビリティのために効率的で安定性・省エネ性に優れた基盤を提供します。

ファン試乗会（Fun Test Drive）に加え、LEPASはサミット期間中に一連のフラッグシップ・イベントを開催しました。これには、世界初のLEPASエレガント・ライフスタイル・ハウス（LEPAS Elegant Lifestyle House）のグランド・オープン、LEPASブランド・ショーケース＆エレガント・テクノロジー発表会（LEPAS Brand Showcase & Elegant Technology Launch）、安全テスト見学会（Safety Test Observation）、グローバルエレガントライフスタイルパートナープログラム（Global Elegant Lifestyle Partner Program）が含まれます。CheryのAiMOGAロボットをテーマにしたイベントやエコシステム展示と相まって、これらの体験はグループの知能的で人間中心のエコシステム・ビジョンを浮き彫りにしました。

SOURCE Chery Group