Технология LEPAS Elegant, определенная вами: LEPAS Fun Test Drive интерпретирует новую парадигму интеллектуального вождения через совместное творчество пользователей

УХУ, Китай, 26 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- С 18 по 19 октября успешно прошло мероприятие LEPAS Fun Test Drive, следуя за мероприятием Global Journey of Elegant Driving (China Stop), которое завершилось 15 октября. Вместе эти два мероприятия продемонстрировали силу LEPAS в нескольких сценариях и углубили понимание гостями его позиционирования как «Предпочтительного бренда элегантного транспорта».

Co-Create · Co-Define: LEPAS Fun Test Drive Initiates a New Paradigm for User Co-Creation

Медиа, лидеры мнений, дилеры и представители пользователей присоединились к различным событиям, включая обработку, комфорт и парковку, которые объединяли функции автоматической помощи при парковке (APA), дистанционной помощи при парковке (RPA), а также другие интересные задачи. Гости ознакомились с быстрым реагированием мощности LEPAS L8, точным рулевым управлением и превосходной настройкой шасси, в то время как система автоматической помощи при парковке впечатлила своей точностью и плавностью, иллюстрируя, как «Элегантная технология» упрощает повседневное вождение.

Интерактивный опыт еще больше оживил мероприятие: функция внешнего разряда питала кофемашины и грили, в то время как «Storage Space Challenge» выделил 46 интеллектуальных отсеков для хранения LEPAS L8, превратив исследование продукта в веселое соревнование.

Помимо захватывающих впечатлений от вождения, LEPAS, новый энергетический бренд Chery Group, вовлек пользователей в совместное творчество. Гости предоставили отзывы о предстоящих моделях LEPAS L4 и LEPAS L6, поддержав философию бренда «Совместное творчество • Совместное определение» на Международном саммите пользователей Chery 2025 года. Все представленные модели — LEPAS L8, LEPAS L6 и LEPAS L4 — построены на новой технологии LEPAS Elegant, которая обеспечивает эффективную, стабильную и энергосберегающую основу для элегантной мобильности.

В дополнение к Fun Test Drive, бренд LEPAS организовал серию флагманских мероприятий во время саммита — включая торжественное открытие первого в мире LEPAS Elegant Lifestyle House, LEPAS Brand Showcase & Elegant Technology Launch, Safety Test Observation и Global Elegant Lifestyle Partner Program. Наряду с тематическим мероприятием Chery AiMOGA Robot и выставкой экосистем, эти события подчеркнули интеллектуальное и ориентированное на человека видение экосистемы группы.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2803727/image.jpg