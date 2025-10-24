고객과 함께 정립해 가는 레파스의 우아한 기술: 레파스 즐거운 시승, '고객과의 공동 창조'로 스마트 주행 시스템의 새로운 패러다임 제시

우후, 중국 2025년 10월 24일 /PRNewswire/ -- 10월 15일에 막을 내린 '우아한 범세계적 주행 여정 - 기착지 중국(Global Journey of Elegant Drive - China Sto)'에 이어 10월 18일부터 19일까지 '레파스 즐거운 시승(LEPAS Fun Test Drive)' 행사가 성황리에 진행되었다. 이 두 행사는 다양한 주행 조건에서 레파스(LEPAS)가 저력을 유감없이 발휘하여 '우아한 모빌리티 라이프에 어울리는 브랜드(Preferred Brand for Elegant Mobility Life)'라는 이미지를 방문객에게 확실히 각인시키는 계기로 작용하였다.

Co-Create · Co-Define: LEPAS Fun Test Drive Initiates a New Paradigm for User Co-Creation

언론, KOL(Key Opinion Leader), 자동차 딜러, 고객 대표는 자동 주차 지원(APA) 및 원격 주차 지원(RPA) 기능이 지원되는 주차와 핸들링, 편의성, 그리고 재미있는 미션이 수반된 다양한 체험 프로그램을 즐길 수 있었다. 참석자들은 레파스 L8의 즉각적인 동력 반응, 정밀한 조향, 그리고 탁월한 차대 설계 구조를 몸소 체감했다. 특히, 자동 주차 보조 기능은 정확성과 부드러움으로 깊은 인상을 남기면서 '우아한 기술(Elegant Technology)'이 운전자의 일상을 얼마나 편하게 만들 수 있는지 증명했다.

참여형 체험까지 더해지면서 행사에 활기가 넘쳤다. 예를 들어 커피 머신과 그릴에 전력을 공급할 수 있는 외부 방전 기능이 행사 참석자의 이목을 사로잡았고, 즐거운 게임 형식으로 자동차의 특징을 알아가는 '수납공간 챌린지(Storage Space Challenge)'에서는 46개에 달하는 레파스 L8의 최첨단 수납공간의 진면목이 드러났다.

체리 그룹(Chery Group)의 신에너지 브랜드인 레파스는 몰입감 넘치는 시승 행사와 별도로, 행사 참석자들이 '고객과의 공동 창조(User Co-Creation)'에 동참하도록 유도했다. 실제로, 행사 참석자들은 조만간 출시될 레파스 L4 및 레파스 L6 모델에 대한 의견을 제시했다. 레파스가 2025년 체리 인터내셔널 유저 서밋(2025 Chery International User Summit)에서 공식적으로 표방했던 '공동 창작•공동 정립(CO-CREATE • CO-DEFINE)'이라는 기치의 취지가 돋보인 순간이었다. 이번 행사에 전시된 레파스 L8, 레파스 L6, 레파스 L4 모델은 모두 '우아한 기술'이란 레파스의 최신 기술을 기반으로 제작되었다. 레파스의 우아한 기술은 효율성, 안정성, 우수한 연비를 중심으로 우아한 주행을 실현한다.

레파스는 즐거운 시승 행사 외에도 서밋 기간에 레파스 엘레강트 라이프스타일 하우스(LEPAS Elegant Lifestyle House) 1호점 개장, 레파스 신차 전시회 및 우아한 기술 공개(LEPAS Brand Showcase & Elegant Technology Launch), 안전 테스트 참관(Safety Test Observatio), 글로벌 엘레강트 라이프스타일 파트너 프로그램(Global Elegant Lifestyle Partner Program) 등 다양한 중요 행사를 진행했다. 체리의 아이모가 로봇(AiMOGA Robot)을 테마로 한 행사 및 생태계 전시회(Ecosystem Exhibition)와 더불어, 이와 같은 행사에서는 체리 그룹의 인간 중심적인 첨단 기술 생태계가 집중 조명되었다.

SOURCE Chery Group