LEPAS Elegante Technologie, die von Ihnen definiert wird: LEPAS Fun Test Drive interpretiert ein neues Paradigma für intelligentes Fahren durch User Co-Creation

WUHU, China, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Vom 18. bis 19. Oktober fand die LEPAS Fun Test Drive-Veranstaltung erfolgreich statt, nachdem die Global Journey of Elegant Driving (China Stop) am 15. Oktober zu Ende gegangen war. Die beiden Veranstaltungen zeigten die Stärken von LEPAS in verschiedenen Szenarien auf und vertieften das Verständnis der Gäste für die Positionierung von LEPAS als "Preferred Brand for Elegant Mobility Life".

Co-Create • Co-Define: LEPAS Fun Test Drive Initiates a New Paradigm for User Co-Creation

Medien, KOLs, Händler und Vertreter von Nutzern nahmen an einer Reihe von Erlebnis-Sessions teil - darunter Handling, Komfort und Einparken -, die mit dem automatischen Einparkassistenten (APA) und dem ferngesteuerten Einparkassistenten (RPA) sowie weiteren lustigen Herausforderungen kombinierten. Die Gäste überzeugten sich von der prompten Kraftübertragung, der präzisen Lenkung und der überragenden Fahrwerksabstimmung des LEPAS L8, während der automatische Einparkassistent durch seine Genauigkeit und Leichtgängigkeit beeindruckte und damit verdeutlichte, wie "Elegant Technology" das tägliche Fahren vereinfacht.

Interaktive Erlebnisse belebten die Veranstaltung zusätzlich: Die externe Entladefunktion versorgte Kaffeemaschinen und Grills, während eine "Stauraum-Challenge" die 46 intelligenten Staufächer des LEPAS L8 hervorhob und die Produkterkundung zu einem spielerischen Wettbewerb machte.

LEPAS , eine neue Energiemarke der Chery-Gruppe, bietet nicht nur faszinierende Fahrerlebnisse, sondern bezieht die Nutzer auch in die Gestaltung mit ein. Die Gäste gaben Feedback zu den kommenden Modellen LEPAS L4 und LEPAS L6 und unterstützten damit das "Co-Create"-Prinzip der Marke. • Co-Define"-Philosophie des Chery International User Summit 2025. Die vorgestellten Modelle - LEPAS L8, LEPAS L6 und LEPAS L4 - basieren alle auf der neuen LEPAS Elegant Technologie, die eine effiziente, stabile und energiesparende Grundlage für elegante Mobilität bietet.

Neben dem Fun Test Drive organisierte LEPAS während des Gipfeltreffens eine Reihe von Vorzeigeaktivitäten, darunter die Eröffnung des weltweit ersten LEPAS Elegant Lifestyle House, die LEPAS Markenpräsentation und die Einführung eleganter Technologien, die Beobachtung von Sicherheitstests und das globale Elegant Lifestyle Partnerprogramm. Neben dem AiMOGA-Roboter-Event und der Ökosystem-Ausstellung unterstrichen diese Erlebnisse die intelligente und menschenzentrierte Ökosystem-Vision des Konzerns.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803727/image.jpg